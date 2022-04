L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 maggio 2022. A essere analizzati in questa sede i segni relativi alla seconda tranche dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A portare una ventata di benessere l'ingresso della Luna in Gemelli, molto promettente per il Capricorno in quanto la stessa risulterà in splendido trigono astrale a Plutone, pianeta presente nel settore dello stesso Capricorno. Via libera dunque a iniziative di qualsiasi tipo allo scopo di rigenerare, rassodare, ringiovanire fisico e anima.

Cosa riserverà l'Astrologia ai restanti segni? La risposta ovviamente la troverete nel prosieguo. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Piccole paure da superare prima che faccia notte. Stringetevi alla persona che amate e confidatevi con lei: avrete il sostegno che vi serve. Invece di seguire subito certi pensieri, cercate di capire da dove vengono e chi ve li ha messi in testa. Non preoccupatevi esageratamente di qualche piccola spesa extra, soprattutto se potete davvero accontentare così la vostra famiglia.

In fondo la vita segue la legge dello scambio. È dando che si riceve, perciò dite no ad accenni di avarizia.

Scorpione: ★★★. Già alzarsi con il mal di testa a causa di una nottata insonne non è cosa piacevole, e se poi in mezzo ci si mette qualche altro contrattempo. Dovrete usare tutta la pazienza che avete a disposizione.

Intanto un tè caldo alla menta vi aiuterà. Se in passato ve la siete presa per qualcosa che alcuni hanno proferito sul vostro conto senza conoscervi, ora non vi toccherà più di tanto. State prendendo la vita con filosofia, e niente e nessuno potrà togliervi il sorriso dalle labbra, nemmeno una giornata "sottotono".

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo invoglia a riflettere. Alimentate le speranze nella persona attratta da voi, solo se siete sicuri di ricambiare il suo sentimento. Non vorrete mica farla soffrire? Forse è meglio che alcune storie nascano soltanto su un terreno sicuro. Dunque, prima riflettete bene. L’avvertimento è stato chiarissimo, ma se poi volete far finta di nulla e non ascoltarlo, allora dovreste assumervi le vostre responsabilità. Giocando a scaricabarile non date sicuramente prova di maturità e neppure di acquisita saggezza.

Oroscopo e stelle del 2 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Una ventata di romanticismo vi renderà alquanto distratti nei riguardi delle cose pratiche e concrete: poco male, dato che a voi va bene così.

In alcune occasioni è molto meglio vivere il presente e gustare ogni istante, senza pensare al resto. Grazie a Venere in questo momento gli affetti saranno al primo posto, e con il vostro partner vivrete momenti di intensa ma dolce passionalità. Una storia leggera potrebbe diventare qualcosa di più serio, naturalmente se è questo che desiderate.

Acquario: ★★★★. Prendete le opinioni degli altri più alla leggera, non potete stare sempre sulla difensiva. Siate più leggeri, più spensierati e disinvolti. Immergervi nella natura, anche in questa stagione primaverile, magari senza sforzarvi troppo, è un vero toccasana. Non badate alle parole pronunciate superficialmente da un familiare, piuttosto prendete in considerazione i fatti e gli atteggiamenti quotidiani.

Se una persona ha colpito il vostro interesse, non fatevi desiderare troppo: rischiereste di perderla.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 2 maggio, vede un periodo poco agevole. Con Giove ostile, non v’impelagate in questioni legali ed evitate di firmare contratti poco chiari. In ogni caso, controllate attentamente ogni clausola. Approfittate di Mercurio in trigono per studiare con impegno e concentrazione. Raccoglierete buoni frutti. Vi verrà offerta l’occasione tanto attesa per dimostrare tutto il vostro carisma. Siete brillanti e creativi, dunque cogliete al volo le buone chance. Nettuno nemico vi tende l’amo, e voi rischiate di abboccare chiudendovi in un mondo di dubbi e fantasie.