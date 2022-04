L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 aprile 2022. Ancora una volta l'Astrologia è disponibile a sindacare sull'andamento più o meno buono relativo a questo centro settimana. Focus mirato esclusivamente sul probabile evolversi del prossimo giovedì: sotto "torchio" nelle nostre previsioni i sei simboli componenti la seconda tranche dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Tema principale interessante la giornata sotto esame, l'arrivo della Luna in Capricorno, certamente dispensatrice di novità e buone occasioni da sfruttare in amore quanto nel lavoro per via dell'ottimo trigono in atto da e verso il Sole in Toro.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 21 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo certificato quasi sicuramente come "sottotono". Questo giorno, indicato come negativo, non farà sconti a nessuno almeno per il momento. In amore cercate di inventarvi qualcosa in grado di favorire la coesione e l'accordo nella coppia. La giornata potrebbe materializzare situazioni non all'altezza delle attese. In caso foste single, chiedetevi pure cosa volete in fatto di sentimenti: chi non ha un obbiettivo o un filo logico da seguire difficilmente troverà qualcosa che lo possa appagare, in tutti i sensi.

Nel lavoro evitate in ogni caso di mettere in risalto la vostra persona o il vostro operato, tenete conto che le stelle non saranno troppo a vostro favore (anzi, non lo saranno affatto!).

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì vedono il frangente nella normale routine. Diciamo che la giornata non sarà di certo da annoverare tra i migliori, ma neppure da declassare visto che c'è chi sta peggio di voi.

In amore consiglia di affrontare i problemi con determinazione e volontà. Diciamo questo perché qualcuno di voi potrebbe trovarsi nella condizione di dover rinnegare alcuni principi, ritenuti sacri fino a poco tempo fa. Single, non fate caso a quella "strana sensazione", è normale: in seguito capirete... Nel frattempo date pure ascolto al cuore.

Per alcuni di voi con due piedi in una scarpa: non vi sentite stanchi "di giocare" in questo modo? Nel lavoro, potrete contare su una marcia in più se possedete una certa dose di esperienza alle spalle, altrimenti pazienza.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo con le stelle del giorno porta tanta fortuna al vostro segno. In ottimo aspetto sarà la Luna in Capricorno, nel frangente in trigono ad uno splendido Sole in Toro: splendide performance sentimentali vi attendono. In amore, visto il cielo astrale molto confortante, vi sentirete al meglio, pronti a dare tutto in nome dei migliori sentimenti. Il sentirsi amati e soprattutto ricambiati, per voi del segno è la massima espressione della felicità, di meglio non c'è altro.

Per i single si prospettano corteggiamenti e tanta ammirazione: che sia la volta buona? Per il lavoro, a fare la differenza saranno le esperienze vissute, anche negative, bagaglio indispensabile per poter crescere e migliorare in qualsiasi ambiente.

Oroscopo e stelle del 21 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Si preannuncia davvero alla grande il vostro giovedì. Dalla vostra avrete senz'altro una meravigliosa Luna nel segno in spettacolare trigono astrale con il Sole in Pesci. L'amore prevede sensazioni al top, con emozioni non certamente scontate ma vissute con vero piacere. In coppia, qualcuno potrebbe avvertire il bisogno di evadere dall'ordinarietà: pensateci, ma fatelo insieme al partner e non da soli.

La vita, si sa, è meravigliosa, non importa se qualcuno vi fa arrabbiare, ignoratelo e andate dritti per la vostra strada. Chi è single forse - ma non è detto - riuscirà a realizzare un sogno inarrivabile, da tanto desiderato. Nel lavoro il periodo sarà evidenziato da diverse occasioni, potenzialmente sfruttabili a vostro piacimento.

Acquario: ★★★★★. Giornata sintetizzata ottimale, fortunata e perfettamente in linea con le attese dei più. Come dire, amore, lavoro e salute a gonfie vele: cosa volete di più dalla vita? Dunque, questa in arrivo è certamente una giornata interessante, sia per l'amore vero e puro e sia per i sentimenti più in generale: non siate reticenti o titubanti nel caso aveste a che fare con situazioni stagnanti ma cercate di porre fine a qualsivoglia contrasto.

Ottimo momento anche per i single: alla grande sentimenti, affetti e voglia di vivere. La genialità messa in campo favorirà nuove amicizie, quanto basta per essere soddisfatti. Nei riguardi del lavoro intanto, potrebbe iniziare a prendere piede una nuova voglia di fare: metterete al bando la stanchezza dei giorni passati, non tanto fisica ma soprattutto a livello mentale.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 21 aprile, predice che partirà non proprio come nelle attese il periodo, sotto i pessimi auspici del "ko". A fare la parte dei mastini, pronti a mordere sui polpacci le vostre migliori intenzioni alcune situazioni in attesa di essere messe in sicurezza ma che, soprattutto ultimamente, non vi lasciano riposare nemmeno la notte.

In amore, dunque, non ci saranno occasioni favorevoli da poter sfruttare. Navigate a vista per il momento. Single, la giornata potrebbe far registrare un calo fisico drastico ed inarrestabile, mettendo a rischio la tranquillità e l'umore. Cercate di essere pazienti su alcuni (tanti?) punti. Nel lavoro ancora poche novità: occhio a non fare scelte di cui potreste in seguito pentirvi.