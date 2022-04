L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 aprile 2022. Sotto analisi i comparti relativi ai sentimenti e alle attività lavorative, in questo contesto sintetizzati in relazione ai segni della seconda sestina zodiacale. Curiosi di conoscere il pensiero delle stelle riguardo questo imminente fine settimana lavorativo?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Il momento non sarà da considerare certamente tra i migliori, visto che avrete il periodo valutato con le due stelline del "ko". Cercate di favorire il dialogo con quelle persone un po' testarde che ben conoscete: mettetevi nei loro panni e cercate di capire i motivi del loro disagio. Riguardo il lavoro, purtroppo, questo venerdì potrebbe rendere disponibili pochi punti di appiglio sicuri a cui aggrapparsi per superare probabili situazioni negative, che di certo non mancheranno. Nel rapporto d'amore auto convincetevi, mettendovi in testa di iniziare la giornata con il cosiddetto "piede giusto": solo così tutto scorrerà facile e positivo.

Scorpione: ★★★★. Certamente non sono come le avreste volute queste previsioni, non è così? E avete assolutamente ragione. Il motivo, però, è perfettamente in linea con il vostro cielo astrale, quindi più che giusto. La buona sorte, praticamente, con una mano darà e con l'altra vi toglierà, specialmente in amore. La situazione non sarà tra le più performanti in quanto durante la giornata, come anche in parte di quella del prossimo sabato, potreste andare incontro a piccoli disagi o disdicevoli contrattempi.

Riguardo il lavoro per i più sarà giornata di routine, quindi vietato pensare minimamente a qualcosa che ricordi anche lontanamente cose negative: positività!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 aprile annuncia un periodo stabile, anche se ordinario. Per questo venerdì si consiglia di darsi una mossa nel corso di metà giornata, soprattutto se single in cerca di affetto: allettante sul fronte odierno l'amore in vista di possibili sviluppi interessanti la messa su di una famiglia.

In generale entro la fine della giornata si prevede qualche discreta possibilità da sfruttare soprattutto in coppia. Positivo, ma non più di tanto, il periodo riguardo il lavoro. In arrivo una notizia molto buona per qualcuno, forse una cambio mansione o un nuovo rapporto di collaborazione.

Oroscopo e stelle del 22 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. In programma un venerdì prezioso, pieno di opportunità da mettere in ballo nei settori di vostro piacimento. Riguardo i sentimenti, assisterete a un recupero nei confronti del rapporto. Il periodo in molti casi metterà in risalto "certe responsabilità" che vi riguardano da vicino, già da subito: sapete di cosa si parla vero? Se single l'invito rivolto dalle stelle punta verso la conoscenza di persone e ambienti nuovi: aspettatevi certamente qualcosa di positivo, durevole e altamente romantico.

Anche nel lavoro qualche bella soddisfazione non mancherà di certo.

Acquario: ★★★★★. Giornata da spendere all'insegna della massima fiducia in se stessi e negli altri. Periodo indicatissimo per mettere in sicurezza eventuali problemi irrisolti. Di certo più di qualcuno di voi potrebbe avere buone notizie in merito all'amore: la giornata si presterà egregiamente per vivere attimi di intense emozioni. Per chi avesse avuto incomprensioni con il partner, adesso potrebbe essere il momento buono per ricucire eventuali "strappi" nel rapporto. Probabili recuperi in vista, intanto, per quanto concerne il comparto lavoro. Mettete pure in preventivo l'arrivo, quasi certamente, di ottime notizie per le cose inerenti la vostra attività.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 22 aprile, indica probabile la presenza di un periodo sottotono. Dunque poco da fare e molto da riposare: compreso il messaggio? Nel lavoro arriveranno momenti davvero "debilitanti", in massima parte stancanti o ripetitivi: qualcosa non vorrà assolutamente saperne di rientrare al proprio posto. Soprattutto riguardo l'amore, qualcuno non troppo propenso ad accontentarsi potrebbe avere la cattiva idea di andarci giù pesante con il partner: sappiate anteporre le discussioni creative alle polemiche senza senso. Per altri invece il rischio potrebbe essere quello di perdere contatti importanti, con ripercussioni sulla vita affettiva, in primis verso quella familiare.