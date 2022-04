Le previsioni dell'oroscopo del 24 aprile esortano i nati sotto il segno del Leone a vivere appieno questo momento ricco di cambiamenti. Gli Acquario sono un po' agitati, mentre i Pesci devono essere un po' più onesti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: il periodo non è dei migliori, tuttavia, la vicinanza delle persone care potrebbe aiutarvi a superare anche delle difficoltà piuttosto importanti.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 24 aprile vi invitano ad essere onesti con voi stessi per quanto riguarda l'amore.

Se siete innamorati non continuate a nascondervi dietro un dito.

10° Sagittario: buon momento per quanto riguarda i rapporti professionali. In amore, però, potrebbe nascere qualche piccolo disguido che scombussolerà il vostro umore.

9° Ariete: giornata interessante sul fronte delle relazioni. Siete piuttosto espansivi, tuttavia, attenti a non fare il passo troppo più lungo della gamba. Mantenete la calma durante le discussioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: in amore siete abbastanza favoriti in questo periodo, ma non dovete peccare di superficialità. Le persone che vi circondano necessitano delle vostre attenzioni, non deludetele.

7° Bilancia: il lavoro procede con alti e bassi.

Non siate troppo puntigliosi e severi con voi stessi. In ambito sentimentale ci sono delle scelte da fare. Cercate di seguire di più il vostro cuore.

6° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 24 aprile vi invitano a mettere da parte il rancore in una relazione e ad andare avanti. Se avete perdonato non dovete rimuginarci su, altrimenti non fatelo.

5° Gemelli: in amore e nel lavoro ci vuole un po' più di sagacia e di spirito d'iniziativa. Imparate a tenere a bada i vostri impulsi, specie quando vi trovate in contesti di tipo professionale.

Oroscopo segni fortunati del 24 aprile

4° in classifica Capricorno: giornata molto favorevole per quanto riguarda il lavoro. Oggi potreste ricevere una bella notizia, pertanto, fatevi trovare pronti.

In ambito sentimentale siete un po' frenati.

3° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 aprile vi esortano ad essere un po' più intraprendenti. Il periodo è favorevole, pertanto, cercate di essere pronti.

2° Scorpione: in amore e nel lavoro non ci sono grosse difficoltà, tuttavia, cercate di allargare un po' di più i vostri orizzonti. La Luna è favorevole, pertanto, è opportuno cimentarsi sempre in nuove avventure.

1° Leone: questo è un momento propizio per voi. Chi sta pensando di apportare un cambiamento sostanziale alla propria vita potrebbe ricevere delle belle sorprese. Favoriti i trasferimenti e i cambi di lavoro.