L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 aprile 2022. In primissimo piano i segni rappresentanti la seconda tranche zodiacale valutati e messi in relazione alla giornata numero uno della settimana che sta per entrare, ossia quella di lunedì. Pronti a dare voce al pensiero delle stelle? Bene, allora iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Focus in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 25 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La Luna in Pesci vi sorride e di certo in questo periodo vi ritroverete al centro dell'attenzione. Un grande "grazie" alle manifestazioni d'affetto nonché alle coccole che senz'altro riceverete dalle persone che vi vogliono bene. Parecchie le occasioni per evadere brillantemente dalla routine e per sentirsi rilassati e contenti. Nel lavoro però alcune attività saranno rallentate, ma ancora per poco tempo. Quando il giro astrale planetario avrà concluso l'attuale cerchio, tutto tornerà a fluire. In amore tutto abbastanza nella norma. Se siete single potreste ritrovarvi in storie “mordi e fuggi” e rimanere con l’amaro in bocca.

Siate più oculati nella scelta di chi frequentare. Sappiate invece che non vi sarà difficile mantenervi in forma. Potrete contare su circostanze che giocheranno a vostro favore per aiutarvi a diminuire stress e fatica.

Scorpione: ★★. Con la Luna che transita nel segno dei Pesci avreste potuto godere di una giornata "coi fiocchi".

Invece a causa di Mercurio - speculare negativo al 99% - in famiglia potreste dover fare i salti mortali. In più, forse, farete molta fatica ad ammettere alcuni torti recati a qualcuno che amate o che stimate. Il problema principale è quello di rischiare di pestare i piedi a tutti quanti, questo giocherebbe sicuramente a vostro svantaggio.

Nel lavoro, farete sufficientemente fronte ad alcune difficoltà. Le vostre capacità oratorie e la vostra prontezza di spirito non passeranno inosservate ad un superiore. In amore le vostre doti seduttive saranno invece un po' depotenziate, perciò non tarderete a gettare la spugna in merito a chi finora è stato per voi inaccostabile. Un po' di sport oppure un hobby appassionante proposto da un amico/a, vi coinvolgeranno molto. Scoprirete di possedere una certa vena agonistica, finora inespressa.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 25 aprile predice un lunedì in linea con la normale routine. Controllate nel frattempo la distrazione. Non è questa la giornata ideale per lasciarsi andare a leggerezze, quindi applicatevi con continuità e solerzia, soprattutto in ambito familiare o nella normali attività quotidiane.

Avrete forse una certa difficoltà a comunicare con gli altri: occhio dunque alle parole che userete. In ambito amoroso fate solo quello che vi sentite veramente di fare. Essere se stessi in ogni occasione che la vita vi offre è fondamentale. Non abbandonatevi al caso ma abbiate più cura di voi stessi. Nel lavoro sarete colti dal sapore grigio della monotonia e questo non vi sarà facile da evitare. Non permettete invece a colleghi prepotenti di prevaricarvi. Consiglio: meglio non insistere con diete fai da te, assolutamente inadeguate: in breve tempo ne avvertireste le conseguenze.

Oroscopo e stelle del 25 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata decisamente poco performante. In molte situazioni, purtroppo, più proverete a coprire, nascondere ciò che non volete si sappia in giro, più esso riemergerà come avesse vita propria.

Affrontate la realtà a viso aperto, rinunciate a segreti che, una volta chiariti, si risolvono con facilità. Nel lavoro forse vi sarà chiesto di diventare leader del vostro gruppo. Vi sentirete così gratificati, perciò lavorerete al massimo delle vostre possibilità: occhio a non esporvi però, sapendo che la giornata non è di quelle in cui poter osare. In amore dite basta alle incertezze o ai soliti ripensamenti dell'ultimo minuto. La sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità amatoriali è fondamentale per la buona riuscita di ogni rapporto. Pensare positivo potrebbe aprire strade finora inimmaginabili. Possibili nubi sul vostro rapporto a metà/fine giornata di coppia, ma saranno passeggere.

Non potrete garantire una disponibilità assoluta al partner.

Acquario: ★★★★★. La Luna in Pesci si presenta con le carte in regola per essere considerata a pieno titolo come vostra amica. Pronti a gongolare in amore. Approfittate dell'ottimo periodo per fare il punto della situazione e venire a capo di certe problematiche in corso di definizione. Allontanate un collega intanto, se quest'ultimo avesse la sfortunata capacità di farvi perdere la calma: appena accennasse ad un discorso cambiate strada! La Luna benevola faciliterà la positiva conclusione di iniziative prese di recente. Muovetevi con furbizia e convinzione in modo da assicurare basi solide alla vostra posizione amorosa. Non siate troppo incostanti ma focalizzatevi su una cosa alla volta, prendendola a cuore e portandola a buon fine.

Una persona/amicizia enfatizzerà la vostra tendenza ad infiammarvi per un nonnulla: isolatela, senza pensarci due volte! Con delle amicizie contrarie è probabile commettiate avventatezze. In generale evitate l’affaticamento e la stanchezza con un ritmo regolare e la giusta quantità di sonno.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di lunedì 25 aprile annuncia, ovviamente con tanta soddisfazione per voi, l'ingresso della Luna nel segno. Pertanto l'avvio, il prosieguo e infine la conclusione del weekend saranno come avete pronosticato nei vostri pensieri. Adesso è il vostro momento: le novità pioveranno a bizzeffe, dunque coglietene le opportunità ma dovrete essere pronti a credere in voi stessi.

Le coppie realizzeranno quello che hanno a cuore. Se l’andamento della vostra relazione dovesse manifestare segni di insofferenza o primi lievi scricchiolii, meditate bene sulle scelte da operare per poi agire andando a colpo sicuro. Se siete single invece, vivrete un’appassionante avventura amorosa. Deciderete poi se legarvi o meno. Parlando di lavoro, è senz'altro questo il tempo di mettere in gioco eventuali cambiamenti. Ispirerete una certa serenità a colleghi e capi, e questo vi farà raccogliere dei buoni frutti. È arrivato il momento di far decollare certi progetti con maggior decisione e lungimiranza: osate pure senza timore!