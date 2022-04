L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 26 aprile 2022. Due sono i segni super-favoriti del giorno, ovviamente prelevati dalla seconda sestina zodiacale che è quella in analisi nel contesto: ansiosi di scoprire quali sono? Ebbene, ad avere massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana di certo saranno Bilancia e Pesci, entrambi considerati a massima positività. Invece a dover sottostare a un periodo giudicato poco promettente, Scorpione e Capricorno, coppia indicata con la spunta del "sottotono", nonché il Sagittario, quest'ultimo sottoscritto dalle due stelle dei momenti da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Brillante martedì! Con l’appoggio di Urano, la Luna in Pesci vi offre il meglio di sé. Ovunque voi siate, con la vostra simpatia calamiterete l’attenzione di tutti. Giornata ideale per programmare feste, cene o gite con gli amici, nelle quali poter riuscire a divertirvi senza troppi problemi al seguito. Nel lavoro, eventuali consensi professionali che riceverete confermeranno la validità delle vostre idee. Probabile l'arrivo di un successo di cui poter andare giustamente fieri e orgogliosi.

In amore, generose dimostrazioni d’affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Sorpresi, ricambierete con identico slancio. Questo è senz’altro il momento giusto per dedicarsi alla propria immagine e magari apportare qualche piccolo miglioramento al look: l'estate si avvicina.

Scorpione: ★★★. Giornata critica per le finanze, specie se ultimamente vi siete dati allo shopping selvaggio o, spinti dall’entusiasmo, avete fatto spese non oculate.

Determinazione e coraggio comunque saranno con voi, ma alcuni contrattempi vi remeranno contro ingenerando incertezze. Nel lavoro poi, non potendo contare sulla chiarezza di vedute, metterete a tacere l’orgoglio e la fretta a favore di un maggiore spirito di collaborazione. In amore invece, il consiglio è di lasciarsi andare al fascino dell’avventura: possibile avvenga un nuovo incontro che alla lunga si rivelerà pieno di sorprese.

Battibecchi con il partner per alcuni in coppia. Giornata perfetta per iniziare una dieta o magari prendersi cura di quei piccoli fastidi di stagione. Consigliato un po' di sano esercizio fisico, utile a sciogliere le tensioni.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 26 aprile predice una giornata da "ko". Vi sentirete un po' giù, soffocati dai tanti impegni presenti nella vostra agenda. Provate a delegare, magari accettando la realtà per cui “tutti siamo utili, ma nessuno indispensabile”. È sbagliato tenersi tutto dentro, perciò parlate dei vostri problemi senza paura di mostrare le vostre debolezze. Se certi rapporti professionali mostrassero dei limiti, non rassegnatevi ma valutate la situazione e aprite eventualmente la porta a nuove possibilità.

In amore, scarsa attenzione per le faccende di cuore. Presi forse dalle vostre incombenze quotidiane, potreste apparire freddi e poco interessati a ciò che si muove intorno a voi. Un po’ di moto in questo periodo primaverile, invece, sarebbe ottima cosa per scongiurare appesantimenti della linea. Siate ottimisti, gusto per non fare un dramma di ogni malessere passeggero.

Oroscopo e stelle del 26 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Periodo sottoscritto da tre stelline considerate nei periodi "sottotono". In casa potrebbe diffondersi un clima di tensione, soprattutto se l’arrivo inaspettato di un ospite poco gradito scombussolasse tutti i vostri piani. Siate gentili con chi in fondo non c’entra nulla, di cui l'unica colpa è l'essere capitato in un momento poco opportuno.

All’interno della coppia mancherà un po’ di dialogo e anche per questo l’intesa potrebbe risentirne abbastanza. Che aspettate a fare voi il primo passo? Una cena romantica preparata con le vostre mani potrebbe essere un segno che qualcosa sta cambiando. Nel lavoro invece occorreranno solide basi e altrettanto buonsenso. Se non ve la sentiste di accogliere una proposta di un collega, lasciate perdere. La fiducia è la prima cosa in un rapporto di lavoro: se non c’è non ha senso continuare.

Acquario: ★★★★. Un buon martedì ma con un punto interrogativo: sviste o disattenzioni saranno all’ordine del giorno, perciò fate molta attenzione a non perdere sbadatamente numeri, agenda e cellulare. Vorreste evitare un appuntamento importante?

Se potete, però, inventate una scusa assai plausibile. In amore affrontate subito le questioni più spinose, in modo da potervi poi rilassare in un secondo momento. È bene battere il ferro finché è caldo. Tenete conto anche che alcuni dei vostri spazi dovrete sacrificarli per l’altro, ma se c’è il sentimento non sarà un problema. Single, il classico colpo di fulmine non sempre è realistico, ma con l’aiuto di Venere potrebbe presto nascere una bella e duratura storia d’amore. Nel lavoro, alcuni colleghi potrebbero intralciarvi: non sarà piacevole, ma potrete benissimo tollerarli senza crearvi problemi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 26 aprile, vi considera il segno favorito del momento e sicuramente molto fortunati.

Riuscirete a dare uno e dimostrare cento: anche questa è una virtù da considerare, ma dovete pensare che non sempre potrete passarla così liscia. Se poi un esame o un colloquio dovesse avvicinarsi, sotto con lo studio! Al dunque, non vorrete arrampicarvi sugli specchi? In amore, sognare a occhi aperti può essere divertente, ma se volete davvero cambiare la situazione in ambito sentimentale, dovete cominciare dalle piccole cose. In coppia vi renderete dei partner perfetti: romantici, intriganti, interessanti. Nel lavoro, evitate di isolarvi dagli altri, piuttosto cercate il vostro spazio: solo trovandolo riuscirete a sentirvi più a vostro agio. Sappiate che non per forza tutto è bianco o nero: a volte non vedete proprio le differenze delle sfumature e fate di ogni erba un fascio.