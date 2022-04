Le previsioni dell'oroscopo del giorno 26 aprile [VIDEO] esortano i nati sotto il segno dello Scorpione ad essere meno irruenti. I Cancro devono allargare gli orizzonti e i Capricorno devono aprire gli occhi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: cercate di aprire gli occhi in quanto non è tutto oro quello che luccica. Spesso in amore potrebbe capitarvi di lasciarvi andare un po' troppo con persone che, in realtà non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 26 aprile vi invitano a rimboccarvi le maniche e ricominciare.

La vita è fatta di alti e bassi, quindi, non arrendetevi al primo intoppo.

10° Pesci: giornata piuttosto fiacca dal punto di vista delle emozioni. Se non siete sicuri delle decisioni che avete preso, siete sempre in tempo per cambiare idea. In ambito sentimentale siate più aperti.

9° Leone: siete estremamente razionali in questo periodo e questo potrebbe causare qualche piccolo disguido. In ambito sentimentale ci sono delle decisioni da prendere, cercate di non commettere errori.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: l'oroscopo del giorno 26 aprile esorta i nati sotto questo segno a prendere di petto i problemi. Se state vivendo un momento di transizione dovete fare di tutto per non lasciare che la vostra personalità venga screditata.

7° Bilancia: in amore siete un po' demotivati. Se non riuscite a provare le emozioni che vorreste, datevi del tempo. Non bisogna pretendere necessariamente di avere tutto e subito.

6° Toro: imparate ad ascoltare un po' di più le persone che avete al vostro fianco. Date peso a quello che pensano le persone care, mentre per quanto riguarda gli estranei, fatevi scivolare le cose addosso.

5° Ariete: mettete sempre voi al primo posto. Sia in amore sia nel lavoro è importante avere una grande autostima per andare avanti e per emergere. Non siate troppo frettolosi.

Oroscopo segni fortunati 26 aprile

4° in classifica Scorpione: in amore è fondamentale il dialogo. Non vi soffermate solo all'apparenza e cercate di andare oltre penetrando nella sostanza.

Non siate troppo irruenti.

3° Cancro: date una chance in amore a una persona che, a primo impatto, potrebbe non avervi colpito molto. Allargate i vostri orizzonti perché potreste rimanere sorpresi.

2° Sagittario: novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Se non sapete bene in che direzione andare, forse è il caso di seguire l'istinto. In ambito professionale amate la libertà e l'autonomia.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 26 aprile vi invitano ad essere lucidi e risoluti. Questo è un momento proficuo per quanto riguarda il lavoro, approfittatene.