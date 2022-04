Le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 aprile [VIDEO] esortano i nati sotto il segno del Sagittario a essere un po' più lungimiranti. I Toro devono essere un po' più battaglieri, mentre per i Cancro sono in arrivo delle novità. Scopriamo le previsioni segno per segno.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 28 aprile, i nati sotto questo segno non devono perdere di vista il proprio obiettivo. Venere è contraria, perciò siete facilmente impressionabili.

11° Gemelli: in amore ci sono delle piccole controversie per cui è necessario prestare un po' di attenzione in più.

Dal punto di vista del lavoro, invece, siate più audaci.

10° Vergine: se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo potrebbe essere un periodo un po' più complesso del previsto. Cercate di rimboccarvi le maniche e di andare avanti per la vostra strada.

9° Bilancia: non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. In amore se ci sono delle opinioni divergenti. Cercate di chiedervi nello specifico quali siano i vostri sentimenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: giornata ricca di controversie per i nati sotto questo segno. Ci sono molte cose da rivedere e faccende a cui badare, pertanto è opportuno essere lucidi e scaltri.

7° Ariete: l'oroscopo del giorno 28 aprile vi invita a essere pazienti.

Se ci sono delle situazioni in sospeso, meglio risolverle quanto prima. In ambito professionale siate reattivi.

6° Leone: cercate di reagire dinanzi i problemi e gli ostacoli. Dal punto di vista delle relazioni ci sono dei cambiamenti da tenere in considerazione, meglio non tirare troppo la corda.

5° Cancro: avere opinioni divergenti non implica necessariamente la nascita di conflitti.

Cercate di essere calmi e di non trarre conclusioni affrettate. Buone opportunità per le faccende di cuore.

Oroscopo segni fortunati del 28 aprile

4° in classifica, Sagittario: non siate troppo rigidi, nessuno è irreprensibile. Ci sono delle decisioni da prendere, pertanto è il caso che siate scaltri e lungimiranti.

3° Acquario: non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone con cui vi rapportate quotidianamente.

Seguite sempre il vostro istinto e andate avanti per la vostra strada senza problemi.

2° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 aprile vi invitano a essere indipendenti. Se ci sono delle situazioni in sospeso meglio risolverle quanto prima. Dal punto di vista delle relazioni ci sono delle sorprese.

1° Pesci: aprite gli occhi in quanto questo è un momento davvero fortunato. In ambito sentimentale ci sono delle faccende un po' incresciose a cui bisogna venire a capo. Risolvete tutto in mattinata.