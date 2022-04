L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 aprile 2022. In rilievo, come prassi in questa sede, i soli segni facenti parte della la seconda metà dello zodiaco. Nello specifico, ad essere monitorati saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a scoprire quale sarà quello giudicato al "top del giorno"?

Quest'oggi, sia in amore che riguardo al comparto lavoro, a gongolare sarà sicuramente lo Scorpione: si prevede una giornata all'insegna della Luna, quest'ultima già presente nel comparto di un altro simbolo astrale di Acqua, quello dei Pesci.

Ottimo il momento anche per il Capricorno, indicato con massima positività in quasi ogni settore. Parlando invece di segni in difficoltà, dunque con effemeridi negative, in questo periodo a farne le spese saranno coloro della Bilancia. I nativi in questo segno di Aria, perciò, sono stati pronosticati in giornata "sottotono" e probabilmente avranno problematiche lavorative da mettere in sicurezza.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Non fate solo di testa vostra in questo giovedì. Ormai lo sapete che spesso l’apparenza inganna.

Prima di procedere, dunque, riflettete bene sul da fare e poi eventualmente prendete posizione. E vedrete che poi il vostro cammino sarà più che mai spedito e al sicuro da inconvenienti o sorprese. Nel lavoro purtroppo non avrete grandi soddisfazioni, anzi si prevedono problemi. Comunque, se sfrutterete taluni sprazzi creatività donati dal momento, forse riuscirete a dare il cosiddetto "un colpo al cerchio e uno alla botte".

Situazioni vantaggiose molto presto potrebbero nascere in ambito amoroso. Sarà bello tenere tra le braccia la persona amata, con la consapevolezza di avere ancora molto da fare per conquistare del tutto la sua fiducia. Approfittate se possibile per spendere le energie che potete in ciò che preferite. Evitate però gli eccessi di cibo e la troppa sedentarietà.

Scorpione: 'top del giorno'. Giornata ottima, supportata da una bella e promettente Luna in Pesci. Se aveste voglia di prendere in mano alcuni aspetti importanti della vostra vita, magari per trasformarli in meglio, fatelo pure, senza però improvvisi colpi di testa. Potrebbe essere necessario riformulare alcune abitudini in più ambiti, compresi quelli familiare e delle amicizie. Nel lavoro tutto benissimo: non giudicate però frettolosamente quel collega strampalato perché, al di là delle apparenze, potreste scoprire in lui preziose risorse. In amore, se l’andamento della vostra relazione dovesse dare segni di cedimento con scricchiolii premonitori, meditate bene sulle scelte da operare per poi agire andando a colpo sicuro.

Aumentate nel frattempo il consumo di cereali, di frutta e verdura in modo che la vostra salute possa trarne sicuro giovamento. Provate e credete!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 aprile vede la concreta possibilità che possa maturare una giornata routinaria. La Luna, in questi giorni posizionata in Pesci, in generale non deporrà troppo a vostro favore. E, proprio per questo, vi sentirete insoddisfatti sia nella vita affettiva che in quella lavorativa. Non fatene comunque un dramma perché tutto ciò rientra nella normalità, ok? Diciamo che sarebbe auspicabile da parte organizzare un rilassante programma di svago con gli amici o in famiglia, giusto per rasserenare un po’ l’animo. In ambito lavorativo, situazione leggermente caotica.

Ultimamente avete riservato poco tempo al confronto e adesso rischiate di perseguire obiettivi differenti. Urge un chiarimento. In amore, se non aveste voglia di farvi coinvolgere in una situazione impegnativa, ditelo a chiare note. L’altra persona deciderà liberamente il da farsi. Questa fase del periodo ad alcuni di voi potrebbe far sentire un po’ debolezza in più. Dedicatevi ad attività rilassanti.

Oroscopo e stelle del 28 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo periodo per fare e per disfare a proprio piacimento, senza nessuna paura di sbagliare. Mettete finalmente una pietra sopra al passato e attivatevi per rendere migliore ciò che state vivendo ora. Ne conseguirà un futuro sfavillante.

La Luna in Pesci vi farà gongolare, sia che siate in coppia sia che siate single, in attesa dell’incontro fatale. Saranno possibili dei colpi di scena positivi in ambito lavorativo. Alcune situazioni che in precedenza risultavano svantaggiate si risolveranno, fortunatamente a vostro vantaggio, grazie all’amicizia di un collega. In amore il partner, nonostante tutto, ancora v’intriga molto. La vostra vita di coppia in questi giorni riacquisterà quello spessore e quell’intensità che ultimamente avevate forse un po' dimenticato. Per qualche single, trovare nuove strade sentimentali sarà pure faticoso, ma un tuffo nell’ignoto può essere anche tanto interessante. Organizzatevi a puntino e datevi da fare.

Acquario: ★★★★. A dettar legge questo giovedì sarà la solita scontata routine. La Luna in alcuni casi vi risolleverà un pochino, spingendovi verso soluzioni adeguate a quei problemi che vi trascinate da tempo. Puntate su precisione e lungimiranza e siate decisi. Se vi dovesse capitare di non concordare su certe decisioni, dateci un taglio netto e passate oltre: inutile perder tempo con chi fa lo gnorri. Nel lavoro invece è consigliabile stare un po' più all’erta del solito. Vi si presenteranno a breve occasioni vantaggiose favorite da contatti con personaggi con opinioni diverse dalle vostre: vi sentirete attratti da nuovi ideali. In amore, in un primo momento il partner forse farà un po’ il difficile, ma si scioglierà presto: saprete prendere l’iniziativa al momento giusto.

Per il fisico, questo periodo primaverile tende rendervi un po’ sedentari, lenti e paciosi: chi l’ha detto che non va bene? Concedetevi qualche pausa di relax.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 28 aprile predice un periodo positivo, anche se impastato nella scontata normalità. La Luna nel segno sarà molto di parte, favorendo situazioni o distribuendo sufficienti influssi armonici in grado di semplificare molte situazioni. Ciononostante non tutto andrà secondo copione: siate parchi nelle spese, perché tutto lascia presagire entrate ed uscite piuttosto disordinate e poco prevedibili. Meglio andarci cauti con il denaro. Siate accorti, avete bisogno di far quadrare i conti e lo sapete molto bene.

Nel lavoro, approfittate del momento per meditare su alcune scelte da fare: in questo periodo siete troppo fiduciosi nelle vostre capacità e questo potrebbe dar modi di sbagliare. Infatti, il rischio concreto è di cadere in un trabocchetto. In amore, la gelosia potrebbe farsi sentire. Ricordate che può anche far bene alla relazione, ma è necessaria la giusta misura. Moltiplicate le passeggiate a contatto con la natura, splendida in questo periodo dell'anno.