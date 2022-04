L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 aprile 2022. In questa sede andremo a mettere sotto analisi la giornata di venerdì. A essere valutati i sei segni relativi alla seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a dare un valore, positivo o negativo, alla giornata numero cinque dell'attuale settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata un po' fuori dalle righe per via di probabili discussioni che potrebbero nascere con persone amiche, famigliari o colleghi di lavoro. La Luna in Ariete sotto dura ostilità da Plutone in Capricorno creerà un’opposizione anche verso il vostro segno (specularità negativa al 95%). Una giornata pertanto molto caotica, elettrizzata, in cui correrete di qua e di là senza venire a capo di nulla. Battibecchi anche in famiglia: non potrete chiarirvi perché avrete poco tempo per stare insieme. La ripresa degli impegni lavorativi consueti però non dovrebbe essere faticosa in questo venerdì di primavera. Saprete sostenere prove varie.

Anche l'amore tutto sommato non desterà troppe perplessità. La giornata sarà si intensa, ma a tratti anche esuberante. Piacerete al partner con il vostro modo diretto e anche un po’ irruente, ma sempre seduttivo.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì vedono stagliarsi all'orizzonte un periodo davvero molto fortunato.

Le stelle del momento senz'altro tiferanno per il vostro segno regalando ottime possibilità da investire nelle cose più interessanti. Godetevi questo periodo, invece di sprecare giornate intere bisticciando ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue. Siete così taglienti che nessuno osa controbattere e lo sapete, però sarebbe bene anche che non esageraste.

Strada in discesa nel lavoro: passerete dall’apatia cronica all'iperattività, con conseguenze che si faranno sentire sia riguardo la fatica che nell’umore. In amore, il partner vi lascerà libertà per organizzare al meglio il tempo da trascorrere in intimità, ma la passione non sarà in cima ai vostri pensieri. Prendetevi una giornata di riposo se potete. Non sottovalutate queste pause di relax, hanno un’importanza vitale per recuperare serenità.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 29 aprile vede la giornata che sta per arrivare a massima positività. In alcuni casi, addirittura, potrebbero esserci veri e propri colpi di fortuna: altissima la probabilità che questo avvenga se con ascendente Toro, Cancro, Scorpione o Pesci.

Un venerdì sicuramente all’insegna della piacevolezza e della voglia di sentirsi in simbiosi con le persone che più vi piacciono. Vi saprete muovere con scioltezza in diverse circostanze. La vostra simpatia vi farà imporre sopra tutto e tutti: via libera a incontri, chiacchiere o passeggiate spensierate in amicizia. Presto alcuni di voi avranno il piacere di avvicinare persone che senz'altro troveranno molto interessanti e alla mano. Nel lavoro operazioni finanziarie azzeccate consolideranno la vostra situazione economica, che in questo periodo non va per niente bene. In amore però non siate precipitosi, lasciatevi il tempo di valutare la persona che avete davanti e poi, se sarà il caso, andrete dove il cuore vi guiderà.

Oroscopo e stelle del 29 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si prospetta un venerdì buono. In media il periodo scorrerà all'insegna della solita normalità, ma con risvolti impegnativi che non dovranno assolutamente essere lasciati al caso. In questo periodo il vostro umore è abbastanza ballerino, spesso siete scontenti di tutto e tutti. La Luna in Ariete, quadrata al vostro Plutone, vi farà entrare in contraddizione in più di un’occasione. L’incontro con certe persone creerà comunque confronti emotivi significativi, anche se - diciamo la verità - non sempre gradevoli o bene accetti. Nel campo lavorativo cercate di fare uno sforzo in modo da mantenervi abbottonati verso chi vorrebbe trascinarvi in questioni che, a pensarci bene, non vi convincono del tutto.

In amore, più che tante parole e belle promesse, avvertirete una forte necessità di fatti concreti. Fatelo capire bene al partner, che spesso finge di non intendere per comodità o poca voglia di attivarsi. Ormai lo sapete bene: le persone intelligenti scelgono uno stile di vita intelligente, quelle arrabbiate invece scelgono uno stile tipo "dente per dente...!". E come darvi torto?

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano un periodo poco positivo. Diciamo che potrebbero esserci situazioni o programmi che non andranno secondo quanto sperato: il "sottotono" incombe. Con il periodo contrario, molto meglio non proiettare le proprie aspettative sulla persona amata. Il risveglio potrebbe essere duro e penoso.

Vi potrebbe confondere un nocivo gioco di specchi e rischiare così una cocente delusione. Persino nel lavoro il nervosismo interferirà probabilmente con la vostra non buona capacità di concentrazione. Non angosciatevi ma prendetevi pure eventuali giorni di ferie arretrate (se le avete, ovvio), perché non c'è niente di meglio che un periodo di relax, così, giusto per staccare un po'. Non colpite intanto la persona amata con le vostre sottili insinuazioni o con bronci e gesti bruschi, se non volete scatenare fiumi di lamentele. In molti casi gli amici vi coinvolgeranno nelle loro iniziative, antidoto prezioso contro la noia: sarà questa la vostra valvola di sfogo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 29 aprile, mette in primo piano la possibilità che possa maturare una giornata in media positiva.

Dunque, quattro stelle davvero non male che invitano comunque ad avere un po' di attenzione in eventuali situazioni importanti. Sappiate che, se non subito, molto presto ascerà una bella complicità con alcune persone più giovani di voi, magari con quelle con le quali avete in comune convinzioni ma anche proficui progetti di studio, lavorativi o semplici momenti di relax. Vi apprezzerete profondamente per come vi saprete comportare: questo favorirà la nascita di una collaborazione e, se vi dirà bene, anche di una bella e duratura amicizia. Nel lavoro, ogni piccola cosa che conquisterete richiederà un impegno di energie, ma ce la metterete tutta senza accennare ad alcuna lamentela. Se siete in coppia, assecondate i desideri della persona amata pretendendo, nel caso non lo facesse in modo sufficiente, che si prenda piena cura di voi.