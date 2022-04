Le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 aprile esortano i nati sotto il segno dell'Acquario ad essere pazienti nel lavoro. I Capricorno sono un po' giù, mentre i Pesci sono privi di inibizioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: il vostro morale è un po' a terra. L'Oroscopo del giorno 7 aprile vi invita a trascorrere un po' di tempo in compagnia delle persone a cui tenete di più. Ritagliatevi anche qualche momento per voi.

11° Sagittario: in amore è importante fare delle scelte. Dal punto di vista professionale, invece, siete un po' tesi e vi sentite sotto pressione.

Urge un momento di relax tutto per voi.

10° Leone: non siete propensi ad instaurare nuovi rapporti. Di solito siete socievoli, ma in questo periodo c'è qualcosa che vi sta turbando e sta compromettendo il vostro stato d'animo.

9° Ariete: giornata interessante sul fronte sentimentale. Oggi siete particolarmente loquaci, anche se potreste incappare in qualche piccolo impedimento. Il vostro ottimismo, però, dovrebbe portarvi a superare tutto in maniera egregia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: ci sono alti e bassi per quanto riguarda l'amore. Se state vivendo un momento particolarmente turbolento, forse è meglio fermarsi un attimo per riflettere attentamente sul da farsi.

7° Vergine: l'oroscopo del 7 aprile vi esorta ad essere meticolosi e attenti sul lavoro. Non lasciatevi sfuggire nessun particolare, altrimenti potreste commettere qualche sgradevole errore.

6° Gemelli: i nati sotto questo segno devono prestare un po' di attenzione in più alle persone di cui decidono di fidarsi. Soprattutto dal punto di vista professionale potreste ricevere qualche sgradevole sorpresa.

5° Cancro: per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati è necessario andare avanti ed insistere più che potete. Non vi arrenderete al primo intoppo o alla prima difficoltà.

Oroscopo 7 aprile segni fortunati

4° in classifica Scorpione: in amore e in amicizia siete persone molto generose. In questo momento siete particolarmente appagati dal punto di vista professionale.

Continuate in questa direzione.

3° Pesci: in questo momento siete privi dei vostri freni inibitori. L'oroscopo del 7 aprile vi invita ad osare in amore e lasciare che le cose vadano da sé. Meglio non fare progetti in questo momento.

2° Acquario: ottimo momento per quanto riguarda la vita professionale. Ci sono delle belle soddisfazioni in vista, mentre alcune stanno già cominciando ad arrivare. In amore siete un libro aperto.

1° Toro: buone opportunità in arrivo per voi per quanto riguarda la sfera professionale. In amore c'è qualcuno che potrebbe essere un po' arrugginito, ma sono previste delle intriganti novità molto presto.