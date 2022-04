L'oroscopo della giornata che va dal 25 aprile al 1° maggio vedrà l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno zodiacale dei Gemelli, che con maggior impegno potrà risalire la china al lavoro, così come il Leone, che potrà ottenere risultati migliori. Ulteriori difficoltà in arrivo per la Vergine, mentre la Luna in Pesci porterà ancora giornate molto romantiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 25 aprile fino al 1° maggio.

Previsioni oroscopo dal 25 aprile al 1° maggio 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana assolutamente convincente per quanto riguarda i sentimenti.

Le giornate di giovedì e venerdì in particolare, saranno le migliori per dare una scossa alla vostra relazione di coppia grazie alla Luna nel segno, prima dell'arrivo di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, da sabato ci sarà Mercurio nel vostro cielo, e mostrerete maggio impegno in quel che fate, grazie anche delle idee davvero valide. Voto - 8️⃣

Toro: periodo favorevole dal punto di vista sentimentale per voi. Molte delle vostre energie convergono proprio sulla vostra vita di coppia che, grazie a Venere e in sestile, e nel fine settimana, dell'astro argenteo, prenderà la giusta direzione. Sul fronte professionale dovrete dire addio a Mercurio a partire da sabato, ciò nonostante potrete ancora contare su Giove, Marte e Urano per centrare i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che non avrà molto da offrirvi neanche durante questa settimana. Questo però non vorrà dire che la vostra relazione di coppia è ormai finita. Avrete bisogno di instaurare un dialogo, e le giornate di giovedì e venerdì potrebbero essere le più adatte. Un po’ di fortuna arriverà sul posto di lavoro.

Il pianeta Mercurio entrerà nel vostro cielo a partire da sabato, dunque il prossimo weekend potrebbe rivelarsi migliore del previsto, ma soprattutto, proficuo. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali discrete in ambito amoroso per voi nativi del segno. Venere rimarrà in buon aspetto per voi, ma attenzione alla Luna in quadratura tra giovedì e venerdì.

Single oppure no, il vostro modo di essere romantici potrebbe non essere così efficace. Sul posto di lavoro Mercurio si metterà alle vostre spalle a partire da sabato, ciò nonostante le vostre prestazioni al lavoro rimarranno comunque soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale in miglioramento secondo l'oroscopo della prossima settimana. Mercurio sarà in sestile dal segno dei Gemelli a partire da sabato. Forse non arriveranno subito buoni risultati, ciò nonostante le cose inizieranno a migliorare. Per quanto riguarda i sentimenti, dovrete sfruttare la prima parte della settimana per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single i rapporti sociali assumeranno un ruolo importante.

Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana non inizierà affatto bene per voi nativi del segno con la Luna in opposizione assieme a Venere. In amore dovrete faticare ancora tanto affinché riusciate a recuperare terreno all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale Mercurio diventerà negativo da sabato, dunque dovrete darvi da fare per portare a termine in tempo alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: settimana altalenante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà sempre favorevole, e soprattutto tra giovedì e venerdì dovrete correre ai ripari, perché l'astro argenteo sarà in opposizione. Single oppure no, essere innamorati va bene, ma dovrete anche essere rispettosi e mai invadenti. Per quanto riguarda il lavoro, l'arrivo di Mercurio in Gemelli potrebbe cambiare positivamente le cose per i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: il partner non potrà che essere felice del vostro umore secondo l'oroscopo della settimana. Con la Luna favorevole, e Venere in trigono, godere della vostra relazione di coppia sarà possibile. Attenzione solo nel fine settimana, in quanto l'astro argenteo in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio smette di remarvi contro, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, sarete in grado di ottenere risultati più concreti. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che purtroppo tenderà a peggiorare durante la prossima settimana, soprattutto al lavoro. Tuttavia non può piovere per sempre, e presto astri come Giove e Marte saranno di nuovo dalla vostra parte.

Discorso simile anche per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante in questa settimana potrete vantare dell'appoggio della Luna tra giovedì e venerdì. Single oppure no, dovrete ancora impegnarvi tanto per fare breccia nel cuore della persona che vi piace, ma qualcosa forse inizia a muoversi. Voto - 6️⃣

Capricorno: Mercurio non sarà più dei vostri a partire da questa settimana, ciò nonostante astri come Giove, Urano e Marte saranno ancora favorevoli, e vi permetteranno di fare ancora del vostro meglio. Sul fronte amoroso la Luna potrebbe procurarvi qualche grattacapo tra giovedì e venerdì, ma nel fine settimana avrete modo di rifarvi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale positiva durante la settimana.

L'aiuto della Luna si rivelerà fondamentale per curare e vivere il vostro rapporto. Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Se siete single avrete ancora buone possibilità di trovare la persona giusta, non mollate. Sul fronte professionale Mercurio verrà in vostro aiuto a partire da sabato, e arriveranno idee decisamente più proficue. Voto - 7️⃣

Pesci: vivrete un rapporto pressoché perfetto anche durante questa settimana, merito di Venere che vi terrà compagnia ancora per qualche altro giorno. Sia che siate single oppure no, dunque, avrete ancora tante occasioni per vivere momenti romantici, da batticuore. Sul fronte professionale invece Mercurio sarà in quadratura, e potrebbe arrivare qualche imprevisto, che però dovreste riuscire a risolvere senza troppe difficoltà. Voto - 8️⃣