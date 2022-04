L'oroscopo di domani è pronto a svelare come andrà la giornata di fine settimana lavorativa. In primo piano, dunque, la giornata di venerdì, analizzata nei minimi dettagli sotto l'aspetto astrologico e poi messa "nero su bianco" nelle previsioni zodiacali del 15 aprile 2022. Le predizioni zodiacali, in questo caso, sono dirette in esclusiva ai primi sei segni, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere come saranno le stelle di domani per il vostro simbolo di nascita? Certo che si, quindi passiamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, nel contesto collegate con l'Oroscopo di domani 15 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 15 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 15 aprile, per ciò che concerne l'amore, indica che sarete pronti a provare delle emozioni molto intense. Gli influssi armonici della Luna vi promettono proprio questo: un turbinio di sensazioni travolgenti. Nell'ambito della vostra vita a due state per vivere un momento di svolta determinante: in tanti passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore, e non potreste chiedere di più in questa giornata complessivamente positiva. Single, avete bisogno di cambiare aria: iniziate quindi a frequentare posti diversi, perché questo potrà esservi di aiuto e fonte di stimolo, sia a livello fisico che sentimentale.

Se siete liberi prendetevi il tempo necessario ad approfondire le nuove conoscenze. Invece è bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate. Nel lavoro, la giornata lavorativa scorrerà positivamente, con nuovi progetti e interessanti opportunità eventualmente da cogliere.

Toro: 'top del giorno'. In campo sentimentale, la mente sarà libera e il cuore leggero: vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai!

Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino, che da sempre si sono rese disponibili con voi e sono state presenti nel momento del bisogno. Riceverete tanto amore, ma anche voi sarete chiamati a dimostrarlo. Fate volare la fantasia e stupite il vostro partner con dei gesti romantici.

Single, l'astro d'argento nella casa dell'io. La cuspide della Prima Casa è la dimora dell'Ascendente, nasce sull'orizzonte orientale al preciso momento della nascita. La creatività, pertanto, segnerà una giornata all'insegna di eventi straordinari. Se in passato avete vissuto momenti di sconforto, questo potrebbe essere il giorno perfetto per dare una bella svolta alla vostra vita affettiva: dimenticate il passato e aprite la porta del cuore al presente e al futuro. Nel lavoro, finalmente sarete premiati con un riconoscimento tanto atteso: godetevi questa giornata estremamente positiva.

Gemelli: ★★★★★. Ottima giornata da vivere in piena serenità con le persone alle quali volete bene. Pronti a gongolare in amore?

Le stelle del giorno porteranno tanta buona fortuna garantendo una brillante ripresa su tutti i fronti. Avrete il coraggio di esporvi e di farvi valere. Così, anche nella vita di coppia, saprete riaccendere l’entusiasmo e la fiamma della passione trovando nuovi stimoli o interessi piacevole per entrambi. Single, vi affaccerete a questo giorno con una grande certezza: quella di dare il mille per mille per raggiungere gli obiettivi che vi stanno più a cuore. Potete senz'altro fare affidamento alla vostra grinta, come pure alla costanza e all'intraprendenza, tutte doti supportate da un ottimo intuito e da tanta buona capacità organizzativa. L'amore potrebbe essere un torrente in piena, colmo di desideri, di volontà espresse e taciute, di parole, di azioni e gesti affettuosi.

Nel lavoro, invece, alcune belle congiunzioni astrali porteranno una ritrovata serenità. Certamente in molti avrete delle belle conferme, proprio in questa giornata.

Oroscopo di venerdì 15 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Per i sentimenti, per dimostrare al partner quanto effettivamente gli volete bene, non dovete mettere in mostra troppo la vostra gelosia. Infatti, un eccesso di possessività implica anche scarsa fiducia in chi avete accanto, questo potrebbe rovinare il rapporto oppure aprire una piccola crisi. Ascoltate il vostro cuore e trovate le parole giuste per confessare i vostri sentimenti. Se sarete troppo critici o diffidenti, questo non gioverà all'amore, quindi cercate di dare più fiducia al vostro partner.

Single, il cielo consiglia di fermarsi un attimo e guardarsi dentro, di perdonare e dimenticare i nemici, anche i torti subiti. Fate un esame di coscienza e ammettetelo: anche i momenti no del passato vi hanno fornito informazioni per crescere e migliorare ogni aspetto della vostra vita. Perdonate tutti e dimenticate tutto ciò che vi ha fatto male, perché è il momento di essere felici e non della tristezza. Nel lavoro, agite con prudenza, tenete gli occhi bene aperti. Attenti a non cacciarvi in situazioni complicate o non del tutto chiare.

Leone: ★★★★. In amore, il periodo è pronto a regalare tanta serenità, soprattutto nella vita di coppia. Così, sarete gentili e affabili come sempre ma con un pizzico di originalità in più, il che aiuterà (ri)conquistare il cuore della persona amata.

Finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita a due con molta più energia ed entusiasmo, anche perché le stelle nel periodo favoriranno molto il buon dialogo. Single, gli influssi che investono la vostra vita a breve consentiranno anche all'umore di risalire la china. Incrementerete l'esperienza imparando a farla convergere a vostro favore. In risoluzione una situazione delicata che in questo periodo vi preme molto. Se la vita che state conducendo vi stesse un po' stretta, questa potrebbe essere la giornata ideale per iniziare un nuovo percorso esistenziale. Nel lavoro, l'ambiente vi metterà di buon umore, questo anche grazie al buon rapporto tra dirigenti e colleghi.

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, venerdì 15 aprile, in campo sentimentale predice una giornata trionfale per la coppia. Perciò, datevi da fare per gustare fino in fondo i momenti di grandi ardori e di belle intese. Farete, infatti, il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con il partner e le stelle vi assicureranno un crescendo di emozioni. Single, giornata perfetta per dare una nuova impronta alla vostra vita sociale e mondana, alle amicizie, ai progetti di vita pratica. Ci sarà poco da cambiare in questo buon periodo, perché il vostro atteggiamento verso la vita sarà finalmente sereno, libero da compromessi e dai fantasmi del passato. Insomma, una giornata fortunata in cui potersi riscattare in ogni settore esistenziale.

Nel lavoro, gli astri vi aiuteranno nell'attività: sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative. Sfruttate l'occasione!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 aprile.