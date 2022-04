L'oroscopo di domani è pronto a dare conto su come potrebbe evolvere la giornata di questo sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 16 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nella fattispecie andremo a valutare in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, analizzati e messi in relazione ai settori della vita inerenti sentimenti e attività lavorative. Curiosi di conoscere il destino assegnato dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 16 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 16 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 16 aprile predice un periodo abbastanza difficile. In amore, la Luna sarà opposta al vostro Sole nel segno. L'essenziale sarà per voi comunicare, scambiarsi opinioni, esprimere fantasia e paure con il vostro partner. Il dialogo in coppia potrà anche incepparsi, ma niente paura, sforzatevi di apparire tranquilli e tutto tornerà a posto. Single, sotto il tiro da una scontrosa e battagliera Luna in Bilancia, umore e faccende private imboccheranno una strada chiusa, mentre l'insonnia potrebbe essere la responsabile dei vostri malesseri. In famiglia non cercate di ottenere più del dovuto: sappiate accettare ciò che gli altri vi offrono e mettete una pietra sopra le incomprensioni.

Al lavoro non create malumore cercando di imporre i vostri ritmi, diversi ed improponibili per alcuni colleghi. Cercate di essere più elastici!

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale servirebbe un po' di fantasia, di questi tempi non guasta davvero. Cercate di organizzare una bella sorpresa a chi amate, sarete molto apprezzati.

Potrete contare sul partner per risolvere alcune questioni importanti: i consigli della vostra metà saranno fondamentali, mentre l'influenza dei pianeti sul vostro segno porterà una ventata di aria fresca nella vita a due, approfittatene! Single, grazie a capacità ed estro riuscirete a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore: le potrete senz'altro sfruttare al meglio.

Non lasciatevi sviare in altre direzioni dalle persone che incrocerete sul cammino, ma tenete lo sguardo fisso sulla meta. Grazie al vostro magnetismo attrarrete persone speciali che illumineranno la vostra vita con progetti entusiasmanti. Nell'aria c'è un sentore di buone notizie: vi attendono momenti speciali, grazie ad un incontro con una persona davvero attraente. In ambito lavorativo sarete consapevoli di essere i beniamini di alcuni responsabili: qualcuno ha deciso di investire sul vostro talento.

Gemelli: 'top del giorno'. Ottimo sabato in arrivo. In amore, la vita di coppia vi porterà tante soddisfazioni, che saranno senz'altro all’altezza delle vostre azioni. Quindi osate, siate audaci e sarete stupiti dai risultati che otterrete.

La vostra persuasione sarà terribilmente affascinante: sarete, infatti, sulla stessa lunghezza d’onda del partner e lo manderete in tilt con il vostro fascino. Spesso basta uno sguardo per capirsi, grazie alla vostra perfetta sintonia. Nel periodo sarete pieni di energie e avrete voglia di organizzare una cenetta romantica per il vostro lui o lei. Single, il cielo positivo vi farà trascorrere momenti divertenti in compagnia dei vostri amici. Loro infatti vedono in voi un punto di riferimento prezioso e attendono i vostri saggi consigli per prendere decisioni importanti. Nel lavoro, vi sveglierete propositivi, combattivi e pieni di fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Grazie alle positive influenze planetarie arriverete lontano.

Questo vi farà mettere a segno degli ottimi risultati.

Oroscopo di sabato 16 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata all'insegna della solita routine. Per i sentimenti, alcune coppie dovrebbero godersi dei piccoli momenti di relax e di tranquillità insieme, magari anche solo per ritrovare l'armonia e la sintonia di un tempo. Sarà una giornata tranquilla in generale e, con Venere amica, ci saranno anche tutte le prospettive per realizzare sogni che sembrava impossibili. Raggiungerete molti obiettivi, sarete passionali e potrete coinvolgere il partner nei vostri programmi presenti e futuri. Single, non è male questo sabato prima di Pasqua: non vi mancheranno le buone idee e la determinazione per realizzarle.

Tuttavia, sarebbe saggio tenere presente che potrete affidarvi alle vostre risorse notevoli, senza lasciarsi distrarre dai piccoli intoppi quotidiani. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente precisi e dettagliati. Grazie a Mercurio e Urano, state dimostrando di essere aperti alle novità.

Leone: ★★★★★. Ottimo inizio weekend. In amore con grande fantasia saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia e vi divertirete come ragazzini insieme al partner. Vi sentirete anche in vena di trovare nuovi orizzonti che riescano ad aprire la mente e il cuore. Fatene partecipe anche la persona che amate invogliandole a trascorrere magari anche una serata in serena allegria.

Single, l'amore e l'energia fisica segneranno una curva nel grafico personale, in straordinaria crescita. Sarete più vivi che mai con delle bellissime novità presto in arrivo. Per i girovaghi alla perenne ricerca di situazioni impossibili, il cielo odierno porterà ordine e affetti di grande spessore. Nel lavoro, molte idee vi daranno la spinta giusta per portare avanti progetti apparentemente complessi. Sfruttate la creatività e la fantasia del momento.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 16 aprile, vede in rialzo le quotazioni in campo sentimentale. La vostra generosità innata amplierà in modo favorevole i rapporti interpersonali. In coppia sarete bravi nel rendervi indispensabili per la felicità del partner: in caso di dubbi, basterà semplicemente essere se stessi.

Sarete in vena di fare dichiarazioni appassionate in quanto sopraffatti dalla voglia d'amore, ciò vi spingerà ad un eccesso nei sentimenti, tale da sfociare in alcuni casi in gelosia sfrenata. Calma, lasciatevi andare e non tergiversate, godevi l'attimo senza pensare a nulla. Single, migliorerà di molto l'atmosfera rispetto ai giorni scorsi. L'umore guadagnerà punti e sarete abili nel disporre le vostre strategie. Altresì avrete fiuto e intuizioni, quanto basta per concepire piani inattaccabili. La seduzione sarà la vostra arma vincente, sarete irresistibili agli occhi di chi interessa. Sul lavoro sarete abbastanza attivi, dinamici quanto basta. Non lascerete nulla d'intentato per raggiungere gli obiettivi in agenda, ultimamente davvero promettenti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 aprile.