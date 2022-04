L'oroscopo di domani è pronto ad annunciare come sarà la giornata di lunedì dopo Pasqua. In primo piano le previsioni zodiacali del 18 aprile 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine con l'amore e il lavoro in primissimo piano. Ansiosi di conoscere il anteprima il destino astrologico del vostro simbolo di nascita? Certo che si, prima però ci piace dare uno sguardo alla Carta Astrale per vedere dove stazioneranno i Pianeti nella giornata in analisi. Una piccola nota: In Astrologia per Pianeti si intendono tutti i principali corpi celesti del sistema solare secondo l'ottica geocentrica.

Anche il Sole e la Luna, rispettivamente una stella e un satellite, vengono quindi considerati Pianeti. In generale rappresentano "l'io", la personalità, l'individualità e il nostro modo di affrontare la vita

Astrologicamente parlando, questo lunedì 18 aprile, osserveremo nel firmamento le seguenti relazioni astrali:

Luna in Scorpione in trigono a Giove e Nettuno;

Plutone in Capricorno in sestile a Giove;

Saturno in Acquario in sestile al Sole;

Marte, Venere, Nettuno e Giove nel settore dei Pesci;

Sole in Ariete in quadratura a Plutone;

Urano e Mercurio in casa del Toro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno di Pasquetta analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 18 aprile, segno per segno.

Previsioni di Pasquetta, 18 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 18 aprile prevede che saranno molti i pianeti che incoraggeranno una notevole gioia di vivere. In arrivo un miglioramento generale per molti di voi, in diversi campi. Così, la vostra stagione preferita, la primavera, vi vedrà pimpanti e sempre in grado di stupire chi avete accanto.

La prontezza di spirito poi, vi renderà insostituibili. Ironia e autoironia saranno le vostre fedeli compagne di strada e vi consentiranno di aprire il cuore alle persone che maggiormente vi interessano. Single, il vostro impegno è proprio da apprezzare: siete dotati di eccellenti capacità e non vi manca niente per poter ottenere il massimo da ogni progetto.

Brillanti, determinati, socievoli e simpatici: il vostro umore sarà effervescente con idee vincenti ed ispirazioni creative da mettere subito in pratica. Sul lavoro sarete ineccepibili, nessuno riuscirà a distogliervi dai vostri impegni. Non mollerete la presa finché non avrete concluso le vostre incombenze.

Toro: ★★★★. Giornata all'insegna della routine. In campo sentimentale avrete una buona intesa con il partner: approfittate di questo momento, perché dopo la fase di stanchezza ritroverete quella sintonia completa in bilico tra passione e sentimento puro. Un radioso Sole in avvicinamento al vostro segno vi allieterà lo spirito rendendovi la mente fresca e vivace. Dalla vostra parte avrete anche un scoppiettante Marte che darà conferme al vostro fascino simpatico e divertente, rendendovi irresistibili agli del partner.

Single, sarà la giornata giusta per seminare: il terreno sarà fertile e voi sarete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. I progetti che vi interessano sono realizzabili e la vita affettiva si esprimerà liberamente, vincendo dubbi e ritrosie. È vero, ci sono aspetti della vita che non vi soddisfano, ma non potete negare che la stabilità in alcuni momenti è davvero rassicurante. Sul lavoro, una volta data la parola vi impegnerete in ogni modo per mantenerla. Ciò a cui tenete di più, è risaputo, è essere reputati onesti e credibili.

Gemelli: ★★★★★. Si prevede una Pasquetta portatrice delle cinque stelline dei periodi fortunati. In amore, il quadro astrale esprime una grande positività nei vostri confronti.

Sempre grazie alle stelle, che sapranno farvi ritrovare la passione, l'intesa profonda con il partner risulterà in risalita. Con lo scorrere della giornata vivrete un'accresciuta consapevolezza del tempo che passa e quindi del valore dell'amore che avete nei confronti delle persone che più amate. Infatti in molti vi darete da fare nei confronti del partner: sarete brillanti, propositivi e desiderosi di riaccendere la fiamma della passione, soprattutto se ultimamente fosse venuta meno. Per i single nessun problema nel fare eventualmente nuove amicizie: datevi da fare! Nel lavoro, potrete decollare: stanno per arrivare affermazioni lusinghiere sotto il profilo professionale e, ancora più gratificanti, sotto quello economico.

Oroscopo di lunedì 18 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Parlando di sentimenti, a tanti di voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa. Vivrete dei momenti indimenticabili e, come conseguenza diretta, otterrete il ripristino della serenità familiare. Sarà questo un giorno perfetto, in cui avrete le certezze che la persona che avete al vostro fianco è davvero quella giusta per voi. Single, i positivi influssi lunari promettono conoscenze che potranno dar vita a progetti sentimentali appaganti e sereni per molti di molti voi. Vi si prospetta un lunedì decisamente positivo per i rapporti sociali: a dominare potrebbe essere la voglia e il piacere di stare con gli altri.

Novità in arrivo nel settore dei brevi viaggi, il che potrà rivoluzionare abitudini e quotidianità. Nel lavoro, le decisioni, i progetti che intraprenderete in questo giorno saranno coronati da pieno successo e avranno anche l'aiuto della fortuna.

Leone: ★★. Giornata prevista in stallo. In amore, per questa Pasquetta quasi tutto procederà un po’ a rilento rispetto alla vostra esigenza di serenità e divertimento, mentre gli impegni quotidiani vi terranno al chiodo. Fate tesoro di quei momenti lievemente tranquilli che certamente, seppur col contagocce, non mancheranno. Il barometro dell’amore pertanto non segnerà bel tempo stabile: c’è sempre pericolo di burrasche improvvise. L'importante sarà ricaricarsi cercando di riposarsi al meglio, poi si vedrà.

Single, se gli imprevisti dell'ultimo minuto non vi piacciono troppo, allora iniziate a metabolizzare l'idea che potranno presentarsi, così da evitare di farsi prendere da un'ansia ingestibile. Gli eventi non capitano mai per caso: cercate sempre una nota positiva in ogni cosa, perché potrebbe essere un'opportunità di crescita. Nel lavoro, sotto tiro incrociato di Luna e Venere, oggi avrete un diavolo per capello e non vedete l'ora che tutto l'ambaradan finisca per poter tornare alla solita tranquillità casalinga.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 18 aprile, preannuncia una giornata sottotono. In campo sentimentale vi sentirete come travolti da un banco di nebbia che vi offusca la vista e vi disorienta.

Non riconoscerete più i vostri neanche i vostri punti di riferimento. Sarete talmente confusi che perderete di vista anche i vostri sentimenti: parlate con il vostro partner per evitare guai e risolvere i problemi insieme, prima che questi possano diventare ingestibili. Single, la vita tutto sommato vi sorride, ma questo non significa che possiate tirare la corda più di tanto. Non date la colpa a un amico/a per un contrattempo o un guaio che avete combinato voi: non scaricate eventuali vostre responsabilità. Nel lavoro, cercate di migliorarvi sull'organizzazione del tempo a disposizione, in modo da non ritrovarvi oberati di cose da fare a fine giornata.

