L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro l'andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di questo venerdì. In primissimo piano le previsioni zodiacali del 29 aprile 2022, nel frangente relative ai primi sei segni dello zodiaco.

A portare una ventata di novità in questo periodo, senz'altro, la presenza di Mercurio in Gemelli. Il pianeta più piccolo del nostro Sistema Solare lascerà il segno del Toro alle ore 22:23 di questo venerdì per transitare in un segno di Aria. Nel periodo analizzato, Mercurio sarà interessato da diversi aspetti astrali: sestile a Luna, Venere, Giove e Nettuno; trigono a Plutone; quadratura a Saturno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 29 aprile, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 29 aprile, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 29 aprile annuncia positività e tanta routine. In amore, se il cielo è azzurro, il merito sarà non solamente della volta celeste sopra di voi ma anche di quella splendida persona che portate nel cuore. L'amore sarà in cima ai vostri pensieri, perciò organizzate pure un viaggetto a due per una località romantica, magari per questo fine settimana; scatterete mille foto, selfie e starete bene insieme al partner. Evitate di pensare sempre ai soliti problemi di ogni giorno: la vostra vita, mai come ora merita semplicemente qualcosa di più.

Single, la Luna porterà gioia e allegria nella sfera sociale e vi aiuterà a stringere nuove amicizie con persone nuove, non necessariamente troppo simili a voi. Così, vi lascerete alle spalle impegni e routine per immergervi completamente nell'atmosfera serena del giorno. Avrete anche più tempo da dedicare a voi stessi e questo, infatti, è da giorni il vostro pensiero fisso.

Nel lavoro, la malleabilità vi aprirà porte che, ad altri, saranno chiuse in modo definitivo. Con garbo e sottile buon gusto riuscirete a gestire situazioni difficili, per poi superarle brillantemente.

Toro: ★★★★★. Periodo decisamente vincente per molti del segno. In campo sentimentale, ebbene sì, sarete voi i protagonisti del giorno, grazie Sole, Venere e Urano: vi autorizzeranno ad esprimere un desiderio che potrebbe in seguito facilmente realizzarsi.

Organizzare qualcosa di molto speciale per voi e la persona amata sarebbe una scelta ideale: riservate coccole e tenerezze di ogni genere a chi amate, sempre. Questo venerdì si riaccenderà di passione e di voglia di ravvivare i legami con proposte e progetti originali e stuzzicanti. Single, avrete una bella forza, sarete allegri come fringuelli e tutto merito sarà delle stelle amiche e non solo. Questo venerdì sarà una foriera di buone notizie, contatti e appuntamenti/incontri, con gli amici pronti a offrirvi una serata allegra e ad esaudire ogni vostra richiesta. In ambito lavorativo, una persona vi guiderà con prudenza e saggezza verso la costruzione di una carriera brillante. Vi state impegnando per ottenere in breve tempo quei riconoscimenti che, senz'altro, strameritate.

Gemelli: ★★★★. A volte nella vita bisogna saper rinunciare ai propri sogni, anche se sembrano a un passo da noi, per non rischiare di perdere l' affetto e la stima di chi ci vuole bene. In amore, i sentimenti restano i protagonisti indiscussi della giornata; momenti di tenerezza e romantiche novità comunque non mancheranno, in primis per chi è felicemente in coppia e poi per tutti gli altri. Si aprirà una via d'uscita per i problemi che si fossero presentati in quest'ultimo periodo, magari riguardanti il rapporto con il partner, recentemente un po' meno stabile o traballante. Molto presto tutto riprenderà slancio ed interesse. Single, se cercate una ventata di novità, fare ricorso alle esperienze del passato si rivelerà la giusta chiave di lettura, sciogliendo ogni dubbio.

Le incertezze ogni tanto possono fare del bene: aiutano a crescere e non sbagliare. Nel lavoro, anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni interessanti, perché questo sarà un giorno propizio per rilanciare sogni e desideri nel cassetto.

Oroscopo di venerdì 29 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Meritatamente inserito tra i segni favoriti del giorno. Per i sentimenti, vi sentirete ben protetti, nella classica botte di ferro, e potrete realizzare un progetto con animo sereno. È bellissimo sognare insieme al partner, anche perché il vostro rapporto a due è proprio come voi lo desiderate. Sicuramente sarà una giornata da incanto, dominata da una dolce passione interiore pronta ad esplodere al minimo sguardo ammiccante.

Single, vi renderete conto di quanto amore avete intorno a voi. In questa giornata infatti, amici e parenti vi contatteranno per condividere del tempo, ma anche solo delle piacevoli chiacchiere e ciò vi farà riflettere sulla fortuna inestimabile che avete. Sarà un giorno ideale per rilanciare la vostra immagine e la vostra volontà di mettere in cantiere qualcosa di interessante. Alcuni desideri appariranno facilitati, così potrete tranquillamente contare sul vostro fascino e sulla vostra simpatia per allargare il giro delle conoscenze o delle amicizie. Nel lavoro, approfittate dell'ottimo influsso delle stelle per fare trattative di affari con nuovi soci o per creare nuove alleanze strategiche.

Leone: ★★★. Non fatevi cogliere impreparati da questa giornata, soprattutto nelle questioni sentimentali. Ci sono molte cose che potete fare, tra cui abbassarvi e chiedere scusa oppure essere più sinceri verso i vostri sentimenti. In amore, la forma sarà ai minimi storici, mentre lo scontento generalizzato non vi consentirà di muovervi e agire con i ritmi consueti. Si tratterà però, per fortuna, di una sensazione passeggera che svanirà presto. Non concentratevi sulle difficoltà, ma provate a essere più solleciti nei confronti del partner, siate aperti, positivi e lungimiranti. Così la rassicurante presenza di chi amate vi metterà nella disposizione d'animo giusta per fare la pace e godere delle gioie della vita.

Single, se non avete urgenze particolari a casa o al lavoro, dedicate l'intera giornata a voi stessi: sdraiati sul divano a vedere la tv. Altrimenti, per rilassarvi fate un giro al parco, tanto per sgranchirvi le gambe e liberare la testa da tensioni e stanchezza. Nel lavoro, il cielo causerà qualche distrazione per mancanza di concentrazione: cercate di rimandare gli impegni che richiedono più attenzione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 29 aprile, invita a rivedere alcuni atteggiamenti personali. Certe tensioni andranno interpretate con intelligenza: è arrivato il momento di cambiare vecchie abitudini per dare in via ad un nuovo periodo della vita. In campo sentimentale, vi sveglierete di buon'umore e con un'incontenibile voglia di stare insieme alle persone amate, cosa che potrete ottenere senza problemi.

La famiglia e il partner, saranno più accondiscendenti che mai nei vostri confronti e finalmente potrete passare una giornata in armonia, dopo un periodo non particolarmente roseo. Single, questo venerdì sarà piacevole e sereno, niente e nessuno minerà questa giornata: potrete organizzare qualsiasi cosa vi piaccia e crediate vi possa fare stare bene. Sentirete una gran voglia di evadere dalla routine quotidiana e di provare nuove emozioni sulla pelle. Assecondate i vostri istinti e state sicuri che andrete a letto appagati e soddisfatti della vostra giornata. Nel lavoro, avrete il sostegno di un collega molto laborioso che vi aiuterà a districarvi dinanzi ad una situazione complessa. Richiederà comunque tempo e pazienza.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 aprile.