L'oroscopo della giornata di domenica 1° maggio prevede maggior fortuna per i nativi Vergine, forti della Luna in trigono e di una certa voglia di rinnovamento, mentre le interazioni sociali saranno al massimo per i Toro. Qualche contrattempo potrebbe mettere in difficoltà i nativi Sagittario, mentre Leone non sarà così brillante in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 1° maggio.

Previsioni oroscopo domenica 1° maggio 2022 segno per segno

Ariete: il mese di maggio inizierà molto bene e con nuove premesse per voi nativi del segno.

In amore con il partner ci sarà un’intesa migliore rispetto a prima e queste giornate primaverili non potranno che farvi bene. Sul posto di lavoro Mercurio in sestile porterà nuove idee, che se gestite bene vi faranno raggiungere risultati più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in ambito amoroso. Con la Luna nel segno riuscirete a esprimere al meglio le vostre emozioni e le interazioni sociali non potranno che essere ottimali. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio non è più nel vostro cielo, non andrete così male con i vostri progetti. Attenzione soltanto a quali idee prendere in considerazione. Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale in miglioramento grazie a Mercurio nel vostro cielo.

Ciò nonostante, non aspettatevi grandi miglioramenti, perché Giove e Marte saranno ancora contro di voi e non vi lasceranno così tanta libertà. Sul fronte amoroso capire a fondo il partner non è così semplice, ma per come siete fatti non vi darete per vinti e sicuramente la vostra relazione tornerà a essere affiatata. Voto - 6️⃣

Cancro: Giove e Marte vi renderanno lucidi e svelti al lavoro secondo l'oroscopo di domenica 1° maggio.

Nonostante sia giornata di festa per voi sarà importante recuperare terreno e mettervi in pari con i vostri progetti. Sul fronte amoroso forse non avrete tanto tempo da dedicare alla vostra vita sentimentale, ma con Venere e la Luna in ottimo aspetto, quei pochi momenti saranno sicuramente unici e intensi. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale difficoltosa in questa prima giornata del mese a causa della Luna.

Certo, si tratta solo di una situazione passeggera, ma in quest'ultima giornata della settimana meglio non avere pretese alte. Sul posto di lavoro l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per proporre progetti più che validi e ottenere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Vergine: potrete contare su un po’ di fortuna in più sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono. Sarà una giornata leggera per quanto riguarda i sentimenti, dove potrete concentrarvi sul partner senza pensare ai problemi. Sul posto di lavoro, invece, i problemi che vi daranno gli astri saranno tanti e alcuni difficili da risolvere. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata tutto sommato discreta per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo questo cielo non vi sarà così di grande aiuto, ciò nonostante con il partner ci sarà comunque una buona intesa.

Se siete single, e se saprete giocare bene le vostre carte, potreste anche riuscire a concludere qualcosa. Nel lavoro Mercurio in trigono porterà idee interessanti da sviluppare, anche se potrebbero volerci tempo o risorse in più. Voto - 7️⃣

Scorpione: la settimana non si chiuderà molto bene. La Luna sarà in opposizione e, anche se Venere continuerà a sostenervi, in questa giornata comprendere a fondo il partner non sarà possibile. Portate pazienza, anche perché la vostra relazione non è in crisi: vedrete che domani andrà meglio. Sul posto di lavoro, invece, saprete portare avanti i vostri progetti con impegno e un certo entusiasmo. Voto - 7️⃣

Sagittario: vita professionale in alto mare ora che anche Mercurio vi ha voltato le spalle.

Per fortuna Saturno vi rende lucidi e ben consapevoli della situazione, ma per trovare una soluzione e riuscire a fare di meglio dovrete impegnarvi molto. Anche sul fronte sentimentale non sarà così semplice gestire la vostra relazione. I cuori solitari, inoltre, preferiranno non perdere tempo con le questioni di cuore. Voto - 5️⃣

Capricorno: giornata convincente in ambito amoroso. Vi sentirete abbastanza vicini alla vostra anima gemella e vi concederete dei bei momenti. Se siete single trovate una valida scusa per riuscire a rimediare un appuntamento con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete tutte le competenze necessarie per fare dei progetti di qualità, dunque non abbiate paura e fatevi avanti.

Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà la miglior giornata per parlare d'amore. Secondo l'oroscopo di domenica 1° maggio la Luna in quadratura non vi permetterà di sentirvi a vostro agio con il partner, dunque meglio non toccare tasti dolenti. Sul fronte professionale sarete messi piuttosto bene grazie a Mercurio in trigono, che vi darà lo spunto per portare buone idee e svolgere buoni progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: un'altra giornata eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Attenzione però: Venere e Luna stanno per muoversi in posizioni più scomode. Sul fronte professionale Mercurio si è già messo contro e dovrete darvi una mossa e cercare di terminare progetti importanti, che hanno richiesto tempo e che sicuramente volete che portino i risultati sperati. Voto - 8️⃣