L'oroscopo di domenica 24 aprile prevede un Cancro in piena forma grazie alla buona posizione di Marte, mentre l'Ariete sarà piena di vitalità. La settimana non si chiuderà al meglio per il Leone a causa della Luna opposta, mentre i Pesci avranno occhi solo per la persona amata.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 24 aprile.

Previsioni oroscopo di domenica 24 aprile 2022 segno per segno

Ariete: ultimamente scoppiate di salute, sarete pieni di vitalità, e sul fronte sentimentale questo non potrà che fare bene alla vostra relazione di coppia.

I cuori solitari sapranno sicuramente come trattare la loro fiamma. In ambito lavorativo potrete portare avanti i vostri progetti con una certa tranquillità. Certo, questo cielo non è il top al momento, ma sarete comunque in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: la settimana non si chiuderà al meglio per i nativi del segno, colpa della Luna in quadratura. Per fortuna si tratterà solo di un momento passeggero, e con il giusto temperamento, non avrete nulla da temere per la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, se avrete a che fare con lavori che vi piacciono, ci metterete più impegno, e di conseguenza arriveranno risultati migliori. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di domenica.

La Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario vi sarà di grande aiuto per provare a recuperare terreno con la vostra vita di coppia. Se siete single sarete socievoli, ma l'amore non sarà una priorità al momento. Nel lavoro vi serviranno delle buone idee per gestire e svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: con Marte in trigono dal segno dei Pesci, sarete in piena forma, pieni di vitalità.

Ciò vi permetterà di vivere una giornata movimentata e allegra. Sul fronte amoroso vi sentirete amati dal partner, e con Venere in buon aspetto non mancherà del romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro una buona organizzazione, accompagnata dal giusto impegno, vi permetterà di ottenere risultati migliori rispetto a qualche tempo fa.

Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali purtroppo sfavorevoli secondo l'oroscopo di domenica 24 aprile. La Luna si troverà in opposizione, e non ci sarà sempre un grande feeling con il partner. Se siete single avrete bisogno di maggior ottimismo. Nel lavoro vi servirà qualche buona idea in più. Il periodo non è il migliore al momento, considerato anche che Mercurio è negativo, ciò nonostante sappiate che state per risalire la china, dunque abbiate fede. Voto - 6️⃣

Vergine: la configurazione astrale ancora non avrà molto da offrirvi. Venere in opposizione renderà ancora le cose difficili tra voi e la vostra anima gemella, ma non per molto per fortuna. Dunque portate pazienza, e presto le cose tra voi e il partner miglioreranno.

In ambito lavorativo le idee ci saranno, ma affinché funzionino, dovrete saperle mettere in pratica. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottimismo e fiducia non mancheranno in questa giornata grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario. Tra voi e il partner ci sarà un'ottima intesa, e vi sentirete piuttosto bene insieme. I cuori solitari, se vorranno prendersi un impegno sentimentale, dovranno poi saperlo mantenere. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo non è il più proficuo, ciò nonostante non dovrete darvi per vinti e continua a dare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica 24 aprile un po’ altalenante per voi. La Luna in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione di coppia.

Dovrete affidarvi a Venere per gestire al meglio il vostro rapporto, e soprattutto, evitate ogni tipo di malinteso. Sul fronte professionale il sostegno di Giove e Marte sarà fondamentale per i vostri progetti. Ciò nonostante non prendete per primi l'iniziativa, perché con Mercurio opposto le vostre idee potrebbero non essere sempre brillanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale tutto sommato discreta in quest'ultima giornata della settimana, merito della Luna in sestile. Tuttavia, Venere è ancora in quadratura, dunque meglio non avere grandi aspettative per la vostra vita amorosa. Ancora problemi anche in ambito lavorativo, ma sappiate che Giove sta per cambiare bandiera, e presto vi aiuterà a recuperare terreno.

Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima in questa giornata per voi. Sul fronte amoroso Venere vi darà tutto ciò che di cui avrete bisogno per stare bene insieme alla vostra anima gemella, in particolare se siete nati nella terza decade. Se siete single sarete piuttosto socievoli e ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo avrà molto da offrirvi, e sarete in grado di mettere in piedi ottimi progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo assolutamente convincente per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna nel segno, avrete tantissima voglia di regalare un'emozione in più alla vostra anima gemella, e cercare di fortificare il vostro legame. Se siete single sarà un periodo di serenità, che potrebbe darvi qualcosa in più.

Nel lavoro Mercurio non sarà in ottima posizione, ma non per questo non potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: si conclude un'altra ottima settimana per voi nativi del segno. Venere in congiunzione vi aiuterà a sentirvi legati al partner, e insieme potrete fare tante cose che possono accrescere l'amore che provate l'uno per l'altro. Sul fronte professionale Mercurio in sestile porterà tante buone idee, mentre Marte e Giove vi daranno energie e un pizzico di fortuna per stupire colleghi e superiori. Voto - 9️⃣