L'oroscopo di giovedì 21 aprile prevede un Cancro pieno di lavoro, ma tutto sommato felice dei risultati che sta ottenendo, mentre la Luna passerà nel segno del Capricorno. Giornata equilibrata e piacevole per lo Scorpione grazie a questo cielo, mentre per il Leone sarà una giornata un po’ anonima. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 21 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 21 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale sottotono in questa giornata a causa della Luna. Una certa nostalgia o malinconia in voi potrebbero creare problemi che non esistono nel vostro rapporto.

A volte fa bene essere tristi, ma non bisogna danneggiare nessuno. Per quanto riguarda il lavoro la giornata vi sembrerà monotona, forse perché non troverete nulla di stimolante. Voto - 6️⃣

Toro: ottimo periodo per far valere le vostre emozioni secondo l'oroscopo. Non mancheranno belle sorprese per voi e il partner, che non potranno fare altro che accrescere l'amore tra di voi. Sul fronte professionale Mercurio e Giove sostengono le vostre imprese, e non mancheranno buoni risultati, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve miglioramento, ma fino a quando Venere non sarà in una posizione migliore, pretendere una relazione di coppia sana sarà difficile.

Forse avrete bisogno di una pausa da questa routine ormai monotona e stancante, e trovare nuovi stimoli che possano riaccendere la fiamma tra voi e il partner. Sul fronte professionale non siete più sul pezzo da un po’, ma non si può negare che state tentando in tutti i modi di risalire la china. Voto - 6️⃣

Cancro: oroscopo di giovedì 21 aprile che vi vedrà pieni di lavoro, ciò nonostante, con astri come Giove, Marte e Mercurio in ottimo aspetto, vi sentirete abbastanza soddisfatti della situazione.

Qualche difficoltà invece arriverà sul fronte sentimentale a causa della Luna opposta. Per fortuna ci sarà Venere in trigono, ciò nonostante, single oppure no, dovrete saper rispettare gli spazi di chi amate. Voto - 7️⃣

Leone: questa giornata vi sembrerà un po’ anonima per voi nativi del segno. Avrete la sensazione di non fare nulla di così esaltante, soprattutto al lavoro.

Si tratterà di qualcosa di passeggero, dunque non fate pensieri negativi. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, se volete che questa sia più movimentata, dovrete trovare il giusto pretesto per trascorrere del tempo con il partner o con la vostra fiamma se siete single. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno la Luna in trigono dal segno del Capricorno. Tra voi e il partner la situazione non sarà improvvisamente rose e fiori, ciò nonostante se riusciste a stabilire un dialogo, forse potreste risolvere alcuni problemi. Per quanto riguarda il lavoro non lasciate che un collega si approfitti della vostra bontà. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo di giovedì 21 aprile.

Con la Luna in quadratura, e una Venere poco influente non dovrete avere grandi aspettative per il vostro rapporto. Se siete single sarete abbastanza presi dagli impegni professionali ma non dimenticatevi dell’amore e di chi amate. Sul fronte professionale sarà importante capire quali sono le priorità al momento. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi regalerà una giornata bella e equilibrata. In amore Luna e Venere saranno in armonia tra loro, e vi permetteranno di vivere al meglio la vostra vita sentimentale. Se siete single dovrete fare qualcosa che vi aiuti ad avvicinarvi alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio opposto di certo non vi aiuterà, ma con Giove in trigono riuscirete a mettere a segno discreti risultati.

Voto - 8️⃣

Sagittario: un cielo non così promettente per voi in questo giovedì. Sul fronte sentimentale Venere vi metterà nuovamente in crisi, e se le cose tra voi e la vostra fiamma non funzionano, tenderete a chiudervi in voi stessi. Inutile dirvi che invece dovrete cercare di reagire. Per quanto riguarda il lavoro, sarete abili in quei progetti dove avete la strada già tracciata, ma in quelli dove è richiesta la vostra creatività forse sarà meglio rimandare. Voto - 6️⃣

Capricorno: a partire da questa giornata la Luna sosterà nel vostro cielo, portando parecchia armonia nel vostro rapporto, soprattutto ai nati nella terza decade. I cuori solitari dovranno tenere attivi certi rapporti. Sul fronte professionale se credete di avere idee e risorse a sufficienza per svolgere un progetto, forse vale la pena prendersi qualche rischio.

Voto - 8️⃣

Acquario: nutrirete un atteggiamento piuttosto realista e razionale secondo l'oroscopo di giovedì 21 aprile. Soprattutto sul posto di lavoro, questo vi permetterà di distinguere quei progetti che possono andare avanti, da quelli che potrebbero rivelarsi fallimentari. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia andrà avanti serenamente, anche se al partner non dispiacerebbe un po’ di movimento in più. Voto - 8️⃣

Pesci: ora che la Luna torna ad agire a vostro favore, in ambito amoroso sarà possibile sognare nuovamente in grande. Single oppure no, datevi da fare per vivere momenti romantici, e rendere la vostra vita sentimentale davvero appagante. Sul fronte professionale Giove e Mercurio sostengono le vostre iniziative, con evidenti progressi per i vostri progetti. Voto - 9️⃣