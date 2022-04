L'oroscopo di giovedì 28 aprile prevede fortuna e bellezza in Ariete per via della Luna in congiunzione, mentre Cancro potrebbe vedere scricchiolare la propria relazione di coppia. Nel lavoro i nativi Scorpione mostreranno tutta la loro esperienza e abilità, mentre Leone dovrà dimostrare maggior tenacia con i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 28 aprile.

Previsioni oroscopo giovedì 28 aprile 2022 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vi permetterà di sorridere in amore. Fortuna e fascino torneranno a far parte della vostra vita di coppia grazie alla Luna nel segno.

Se siete single ci sarà grande armonia nella vostra vita quotidiana, e non vi mancherà la voglia di stare insieme alle persone che amate. Nel lavoro un po’ di ottimismo in più vi permetterà di lavorare meglio. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che rimane affidabile secondo l'oroscopo di giovedì 28 aprile. Sarete pervasi da un incredibile positività, e riuscirete a portare avanti serenamente il vostro rapporto. Se siete single conoscere nuove persone sarà possibile, ciò nonostante non ci sarà alcun bisogno di raccontare tutto di voi subito. Sul posto di lavoro portatevi avanti con i vostri progetti, che stanno prendendo la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Gemelli: i vostri progetti faticano ancora a prendere il volo, ciò nonostante, secondo l'oroscopo, dovrete avere ancora un po’ di pazienza.

Per quanto riguarda i sentimenti questa giornata sarà migliore per voi e il partner grazie alla Luna in sestile. Se siete single, prima di desiderare l'amore, dovrete essere sicuri dei sentimenti che provate. Voto - 6️⃣

Cancro: i vostri progetti andranno avanti in ambito lavorativo, ma dovrete essere in grado di rispettare le scadenze.

Per quanto riguarda i sentimenti in questa giornata la vostra relazione potrebbe scricchiolare un po’ a causa della Luna in quadratura. Se ci sono dei problemi tra voi e il partner, sarà meglio parlarne prima che le cose peggiorino. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali migliori per quanto riguarda i sentimenti in questa giornata di giovedì.

Potrete fare affidamento alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete e, single oppure no, riuscirete a vedere le cose dal loro lato positivo. Sul fronte professionale vivrete una situazione più stabile, ma per buoni risultati dovrete essere pazienti e più costanti in quel che fate. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti, anche se Venere si troverà ancora in opposizione. La vostra relazione di coppia faticherà ancora a prendere il volo, ma vedrete che la primavera arriverà presto anche per voi. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a gestire bene i vostri progetti, ma non aspettatevi ottimi risultati. Voto - 6️⃣

Bilancia: questa Luna in opposizione potrebbe mettervi a disagio dal punto di vista amoroso.

Secondo l'oroscopo di giovedì 28 aprile, sarà meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Se siete single seguite i consigli di chi ne sa più di voi. Sul fronte professionale la pazienza sarà vostra consigliera, dunque non siate precipitosi. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Single oppure no, ci penserà il pianeta Venere a farvi sentire legati alla persona che vi piace e amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete mostrare maggiore interesse in quel che fate. Sicuramente riuscirete a portare risultati migliori di quelli che portate. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale migliore in questa giornata di giovedì grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Ariete.

Sarete più disposti a parlare delle vostre emozioni, single oppure no, ma non è detto che la persona che avrete davanti reagirà come volete. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di ottimismo in più vi aiuterà di certo. Voto - 7️⃣

Capricorno: potreste non essere così socievoli in questa giornata a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, in questo giovedì sarete più legati a quelle persone che vi hanno già dimostrato la loro fiducia, tenendovi lontani da tutto il resto. Per quanto riguarda il lavoro non avrete particolari problemi con i vostri progetti, dunque andate avanti a mente serena. Voto - 7️⃣

Acquario: vita amorosa stabile e piena di ottimismo, creatività e emozioni grazie in particolare alla Luna in sestile.

Non mancherà dunque il buonumore in voi, single o no, che saprete condividere con le persone giuste. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe ostacolarvi, dunque sarà necessario essere ben organizzati e saper evitare ogni imprevisto. Voto - 7️⃣

Pesci: il mese di aprile vi ha regalato finora tante emozioni in amore, e questa giornata non sarà da meno. Single oppure no, Venere vi farà sentire apprezzati e amati dalle persone giuste. Sul fronte professionale sarete ancora un punto di riferimento nel vostro ambiente, merito di questo cielo favorevole, ma soprattutto di quanto di buono avete fatto finora. Voto - 9️⃣