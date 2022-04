L'oroscopo di lunedì 25 aprile vedrà un inizio di settimana eccellente per i Pesci, forti della Luna che passerà in congiunzione in mattinata, mentre ottime energie saranno in Toro. Difficoltà in arrivo per la Vergine, soprattutto in amore, mentre Scorpione ritroverà una certa tranquillità e armonia con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 25 aprile.

Previsioni oroscopo lunedì 25 aprile 2022 segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato sereno per voi. Godrete appieno della vostra famiglia, del partner, e troverete spesso un buon motivo per stare felici insieme.

Se siete single una persona in particolare riuscirà a fare leva sulle vostre emozioni. In ambito lavorativo questo cielo non sarà ancora così favorevole, ma con il giusto impegno, riuscirete a essere abbastanza produttivi. Voto - 8️⃣

Toro: sarete pieni di energie secondo l'oroscopo di lunedì 25 aprile. Un ottimo Marte in sestile dal segno dei Pesci vi permetterà di dimostrare tutto il vostro valore, soprattutto al lavoro, mostrando tutto il vostro interesse e impegno in quel che fate. Per quanto riguarda i sentimenti prendetevi tutto il tempo che volete per regalare un’emozione in più alla vostra anima gemella. Se siete single riuscirete a essere di buona compagnia in questa giornata. Voto - 8️⃣

Gemelli: un quadro astrale che continua a non esservi favorevole secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere saranno in quadratura dal segno dei Pesci, e entrare in sintonia con il partner non sarà sempre così facile. Voi cuori solitari dovrete pensare anche all'interesse degli altri oltre che al vostro. In ambito professionale un progetto è arrivato alla sua conclusione, e adesso dovrete pensare a qualcosa di nuovo.

Voto - 6️⃣

Cancro: settore professionale ottimo in questo inizio di settimana. Idee e energie non mancheranno, e riuscirete a fare importanti progressi. Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, Venere e Luna in trigono dal segno dei Pesci vi permetteranno di amare la vostra anima gemella e sentirvi amati, instaurando un profondo legame.

Se siete single sarete fortemente attratti da una persona, da non poterne fare a meno di farvi avanti. Voto - 9️⃣

Leone: la Luna non sarà più opposta da questa giornata, ciò nonostante ci saranno ancora tante cose da sistemare nella vostra vita. In generale però, sarà possibile provare a stabilire un legame con il partner, anche se sarà meglio non prendersi troppe libertà. In ambito professionale svolgerete il vostro lavoro senza problemi, ma non aspettatevi risultati eccezionali. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale in crisi secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di chiarire molte cose all'interno della vostra relazione di coppia, e con questo cielo non sarà semplice. Sarà il caso di parlare più con il cuore con le persone che amate.

In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi aiuterà a non commettere troppi errori con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: quadro astrale poco influente per voi secondo l'oroscopo di lunedì 25 aprile. Questo però non vorrà dire che tutto andrà storto. Dal punto di vista sentimentale infatti sarà possibile sentirsi legati alla vostra anima gemella fin quando l'uno non scavalcherà l'altro. Per quanto riguarda il lavoro le energie non saranno molte, ma riuscirete comunque a fare un buon lavoro con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: ritroverete tranquillità e armonia all'interno della vostra vita sentimentale ora che la Luna torna dalla vostra parte. Insieme a Venere, avrete tanti motivi per sentirvi amati e felici insieme alla vostra anima gemella.

Nei cuori solitari non mancheranno emozioni e sentimenti. Sul fronte professionale forse non tutte le idee che avrete saranno valide, ma quelle buone sicuramente vi porteranno al successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: potrebbe esserci nuovamente qualche tensione all'interno del vostro rapporto. La Luna passerà in quadratura insieme a Venere, e le emozioni che proverete potrebbero spingervi a fare qualcosa di sbagliato. Se siete single meglio dedicare più tempo ai rapporti sociali in questo periodo. Sul fronte professionale vi servirà qualche buona idea per raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata assolutamente convincente per quanto riguarda i sentimenti. La buona posizione della Luna e di Venere vi metteranno nelle condizioni ideali per godere al meglio della vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro le buone idee non mancheranno grazie a Mercurio, e con Giove e Marte riuscirete a portarle a termine con successo. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali tutto sommato discrete per quanto riguarda i sentimenti. Certo, questo cielo non avrà molto da offrirvi, ma non vi andrà contro, dunque potrete provare a fare qualcosa in più per la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo tenetevi alla larga da idee troppo rischiose, perché con Mercurio in quadratura non sarà facile portarle a termine. Voto - 7️⃣

Pesci: inizio di settimana eccellente per voi, soprattutto dal punto di vista amoroso. Luna e Venere faranno parte del vostro cielo e, single oppure no, sarete in grado di dare una svolta alla vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo le idee che avrete non saranno così male, dunque mettetevi d'impegno per riuscire a portare a casa grandi successi. Voto - 9️⃣