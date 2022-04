L'oroscopo del mese di maggio vede una Bilancia in crisi a causa di astri come Venere e Giove ora in opposizione, mentre il Capricorno faticherà a svolgere bene le proprie mansioni lavorative. Saturno sosterà ancora nel segno zodiacale dell'Acquario, così come Nettuno per il segno dei Pesci, anche se questi ultimi due segni, per continuare a ottenere buoni risultati al lavoro, dovranno darsi da fare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di maggio per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo maggio 2022, 2ª sestina

Bilancia: sarà un periodo difficile il prossimo per voi nativi del segno.

Questo mese di maggio vedrà tanti astri voltarvi le spalle, come Venere e Giove. Per quanto riguarda i sentimenti potrebbe non essere così semplice gestire la vostra vita di coppia. Non durerà per sempre questo periodo, ciò nonostante per riuscire a catturare un sorriso del partner dovrete impegnarvi a fondo. Se siete single in questo periodo avrete altri impegni e priorità nella vostra testa, e l'amore non rientra tra queste. Difficoltà anche sul posto di lavoro, ma in questo caso astri come Mercurio e Marte ammortizzeranno la situazione e permettendovi, seppur con qualche compromesso, di raggiungere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di maggio che vede un quadro astrale un po’ anonimo.

Sul fronte sentimentale i rapporti saranno ancora stabili, ma forse potrebbe mancare quella magia e quel romanticismo portato agli estremi, che tanto caratterizzava il vostro rapporto. Non sarà un grosso problema fin quando non cadrete in inutili discussioni, per cui cercate di mantenere un certo ottimismo. Se siete single sarà possibile fare nuovi incontri e conoscenze, ma sarà meglio non affondare il colpo subito.

Discorso simile sul fronte professionale. Giove e Marte non saranno più così favorevoli, e per fortuna Mercurio non sarà più opposto. Ciò nonostante, per fare bene il vostro lavoro sarà necessario impegno, quindi non adagiatevi sugli allori. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali davvero convincenti a partire da questo mese di maggio.

Sul fronte amoroso Venere tornerà dalla vostra parte e lentamente la vostra relazione di coppia tornerà a essere affiata. In ogni caso fate un passo alla volta, senza bruciare le tappe, soprattutto voi cuori solitari impegnati in una potenziale relazione sentimentale. Qualche miglioramento arriverà anche sul fronte professionale. A differenza di altri segni, però, dovrete fare i conti con Mercurio opposto, che vi ostacolerà verso la vostra scalata al successo. Per fortuna, però, avrete astri come Giove e Marte in buon aspetto, che vi daranno una mano con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'arrivo di Giove e di Marte nel segno dell'Ariete potrebbe mettervi in difficoltà per quanto riguarda il lavoro, in questo mese di maggio.

Oltretutto Mercurio non sarà più favorevole, dunque per portare avanti i vostri progetti potrebbe essere necessario un aiuto in più. Sfera sentimentale che diventerà difficile da gestire, considerato che Venere sarà in quadratura per un po’. Non sarà così per sempre, ma con il partner non ci sarà spesso un buon feeling e sarà importante non essere la causa di eventuali litigi. Se siete single forse sognerete l'amore, ma con un cielo poco favorevole come questo sarà più facile dirlo che farlo. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale che torna a esservi favorevole secondo l'oroscopo del mese di maggio. Astri come Giove, ma soprattutto Mercurio torneranno a sostenervi. Saturno, in particolare, vi darà quella spinta necessaria per realizzare al meglio i vostri progetti.

Idee e risorse non mancheranno e anche se le cose non saranno sempre così facili, riuscirete a mettere insieme ottimi risultati. Per quanto riguarda i sentimenti Venere si troverà in sestile e la vostra relazione di coppia non sarà poi così male. Se siete single mettersi alla ricerca dell'amore vero sarà possibile. Riuscire a fare breccia nel cuore della vostra fiamma forse non sarà così semplice, ma se doveste riuscirci, sarebbe un inizio d'estate grandioso. Voto - 8️⃣

Pesci: dopo un lungo inverno pieno di soddisfazioni, è arrivato il momento di salutare il pianeta Giove, che si sposterà nel segno dell'Ariete e tornerà da voi soltanto alla fine dell'anno. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di raccogliere i frutti di quanto seminato.

Ciò nonostante prepararsi per dei nuovi progetti, almeno in questo mese di maggio, potrebbe non essere così semplice, in quanto Mercurio sarà in quadratura. Intendiamoci, i vostri progetti improvvisamente non andranno male, ma non dovrete adagiarvi sugli allori e continuare a impegnarvi per riuscire a fare sempre di più. Sul fronte amoroso Venere non sarà più nel vostro cielo, ma in ogni caso non avrete nulla da temere per la vostra relazione di coppia. Continuate ad amare il partner. I cuori solitari sanno ancora cosa vuol dire essere innamorati e se giocheranno bene le loro carte, potrebbero dare inizio a un nuovo ed entusiasmante rapporto. Voto - 7️⃣