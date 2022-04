L'Oroscopo di sabato 23 aprile vedrà la Luna passare nel segno zodiacale dell'Acquario, che potrà contare su un'intesa di coppia maggiore, mentre l'Ariete sarà più caloroso in amore. Difficoltà in arrivo per il Leone a causa dell'astro argenteo, mentre Toro avrà più tenacia del solito in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 23 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 23 aprile 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna che passerà nel segno dell'Acquario, dunque in sestile, mostrerete un atteggiamento più caloroso nei confronti del partner.

Se siete single, sarete decisamente più socievoli, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione rimarrà pressoché stabile e continuerete a raggiungere risultati più che discreti. Voto - 8️⃣

Toro: giornata un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in quadratura, ma per fortuna ci penserà Venere a non farvi commettere errori. In ambito lavorativo, invece, continuerete a fare molto bene il vostro lavoro grazie a Giove, Marte, ma soprattutto Mercurio in congiunzione. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo di sabato 23 aprile. In questa giornata, la Luna sarà dalla vostra parte e sarà possibile stabilire un buon dialogo con il partner.

Se siete single, fare nuove conoscenze sarà possibile, ma sarà importante non prendere decisioni affrettate e valutare bene questa potenziale relazione. Sul fronte professionale, meglio non buttarsi in progetti rischiosi, soprattutto se non siete preparati. Voto - 6️⃣

Cancro: un quadro astrale che rimane ottimo per voi nativi del segno.

Venere in trigono dal segno dei Pesci vi aiuterà a instaurare un legame profondo con il partner. Se siete single, non ci sarà momento migliore per stringere nuovi legami. Sul fronte professionale, avrete la situazione sotto controllo e lentamente raggiungerete i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Leone: non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo, non quando la Luna sarà in opposizione.

Sarete dunque in difficoltà, e questo cielo v'invita a ricominciare da zero per poter rivivere al meglio il vostro rapporto. In ambito lavorativo, potrebbero nascere nuove collaborazioni che possono farvi progredire, ma dovrete saperle curare, e con questo cielo non sarà così facile. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna torna a mettervi in difficoltà in questa giornata. Insieme a Venere opposta poi, sentirsi a proprio agio con il partner non sarà così semplice. Se siete single, date più priorità ai vostri progetti. Non è il momento di dedicarsi ai sentimenti. Sul fronte professionale, Mercurio in trigono porta qualche buona idea, ma in certi casi sarà meglio tenerle da parte per un secondo momento. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante secondo l'oroscopo di sabato 23 aprile.

Una bella Luna in Acquario accenderà le vostre emozioni e sentimenti nei confronti della vostra fiamma. Con queste premesse, il resto verrà da sé. Sul fronte professionale, questo cielo non è il migliore in assoluto al momento, ciò nonostante, potrebbe comunque arrivare qualche bella soddisfazione. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottimo periodo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere non sarà in trigono ancora per molto, ciò nonostante sarà comunque possibile godere della vostra vita amorosa e mettere in piedi progetti a lungo termine. Sul fronte professionale Giove e Marte saranno dalla vostra parte, ma con Mercurio opposto non potranno uscire tutte ciambelle col buco. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'astro argenteo passerà in sestile per voi da questa giornata.

Questo inizio di fine settimana, dunque, potrebbe rivelarsi convincente in amore per voi. Single oppure no, qualcosa sta iniziando a muoversi, e dovrete cogliere le occasioni che arriveranno. Nel lavoro non è ancora un ottimo periodo, ma anche qui, tenete gli occhi aperti, perché potrebbero arrivare delle novità. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata abbastanza tranquilla dal punto di vista sentimentale per voi. Single oppure no, Il pianeta Venere, in sestile dal segno dei Pesci, vi aiuterà a sentirvi bene con le persone che amate. Se siete single, sarà possibile trascorrere momenti piacevoli insieme alla vostra fiamma. In ambito professionale, avrete un buon cielo dalla vostra parte, che vi metterà nelle condizioni migliori per mettere insieme ottimi risultati.

Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna sosterà nel vostro cielo a partire da questa giornata di sabato e per tutto il fine settimana. Single oppure no, ci saranno delle novità all'orizzonte, in grado di regalarvi qualche emozione in più con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, invece, il periodo non è così stimolante, ma sarà comunque importante non demoralizzarsi e andare avanti nonostante tutto. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale ancora una volta favorevole secondo l'oroscopo. Venere nel segno porta armonia e passione tra voi e il partner. Se siete single, avrete ancora tante occasioni per trovare l'amore. Dovrete solo volerlo veramente. Sul fronte professionale, gli astri saranno dalla vostra parte e sarà possibile ottenere tanto dal vostro impiego. Voto - 9️⃣