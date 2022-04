L'oroscopo di venerdì 22 aprile prevede un Toro intelligente e preparato sul posto di lavoro grazie a Mercurio, mentre l'Ariete potrebbe essere un po’ ribelle a causa della Luna in quadratura. Per la Vergine ci sarà un po’ di tranquillità in più nella propria relazione di coppia, mentre Pesci continuerà a vivere ancora momenti spensierati e appaganti in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 22 aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 22 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che non sarà il massimo in questa giornata, colpa della Luna che si troverà in quadratura.

Single oppure no, potreste essere un po’ troppo ribelli, con il partner o con i familiari. Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere così produttivi, forse a causa di qualche distrazione di troppo. Voto - 6️⃣

Toro: vita di coppia affiatata e soddisfacente secondo l'oroscopo di venerdì 22 aprile. L'astro argenteo e il pianeta dell'amore vi daranno tutto ciò di cui avrete bisogno per sentirvi innamorati della vita, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro avrete piani ben precisi grazie a Mercurio. Sarete preparati a tutto, e con la vostra intelligenza andrete lontano. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo annuvolato nei vostri confronti. Sul fronte amoroso ci sarà molto da fare per una relazione di coppia stabile, e di certo stare fermi aspettando un miracolo non sarà la soluzione.

Se siete single ascoltare sarà il modo migliore per capire come le cose stanno evolvendosi nella vostra vita. Sul fronte professionale certi progetti stanno diventando difficili da gestire, ciò nonostante non dovete gettare la spugna. Voto - 6️⃣

Cancro: oroscopo di venerdì che vi vedrà in difficoltà in ambito amoroso. La Luna in opposizione genera qualche incomprensione tra voi e il partner.

Certo, le opportunità non mancheranno, anche per voi cuori solitari, ma potreste sprecarle. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, ora che ci sono le condizioni giuste per dare il meglio. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che rimane anonima nei vostri confronti in questa giornata, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Single oppure no, l'amore non sembra essere parte integrante della vostra vita al momento. Non è solo perché il partner o la vostra fiamma non s'interessa a voi, ma siete anche voi che non avete voglia di sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro siete a buon punto con i vostri progetti, ma qualitativamente non è detto che siano buoni. Voto - 6️⃣

Vergine: un quadro astrale migliore in questa giornata per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno del Capricorno, accompagnata da Mercurio, permetterà una vita sentimentale più tranquilla, ma con ancora dei problemi da risolvere, single oppure no. Sul fronte professionale un atteggiamento più ottimista vi aiuterà sicuramente. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti.

Secondo l'oroscopo di venerdì 22 aprile, la Luna sarà in quadratura, e potrebbe mettervi in difficoltà con il partner, soprattutto se dovrete trattare argomenti delicati. Sul posto di lavoro andrete discretamente bene, ma vi servirà qualche idea in più se volete ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo davvero convincente dal punto di vista sentimentale per voi. Con la Luna e Venere in buon aspetto, single oppure no, avrete sempre un buon motivo per sentirvi felici insieme alle persone che amate. Sul fronte professionale forse non siete tra i migliori del settore, soprattutto a causa di Mercurio, ciò nonostante Giove e Marte vi daranno supporto a sufficienza per fare un discreto lavoro.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non molto appagante in questa giornata. Single o no, tenderete a non condividere i vostri pensieri con gli altri, e questo potrebbe rendere più freddi i rapporti con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro vi serviranno idee migliori, o un aiuto in più per svolgere bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: con la Luna nel vostro segno ancora un'altra giornata, e Venere in sestile dal segno dei Pesci, concentrerete le vostre energie per la vostra vita sentimentale. Single oppure no, avrete tanti motivi per sentirvi più vicini alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in trigono, i vostri metodi saranno sicuramente più efficaci.

Voto - 8️⃣

Acquario: al momento ci sono dei cambiamenti in ambito lavorativo, e voi vi sentite un po’ spiazzati. Ciò nonostante avrete ancora un'idea di come muovervi all'interno del vostro ambiente di lavoro, dovrete solo abituarvi a queste piccole novità. Per quanto riguarda i sentimenti, la giornata di venerdì sarà tutto sommato soddisfacente, nonostante questo cielo non sia così influente. In ogni caso, single oppure no, non vi dispiacerà trascorrere del tempo con le persone che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: continuerete a vivere momenti spensierati e appaganti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo grazie a Venere nel segno. Avrete anche il tempo di preoccuparvi della salute e della stabilità della vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro idee e risorse non mancheranno e riuscirete a mettere a segno ottimi risultati. Voto - 9️⃣