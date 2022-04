Per la settimana fra il 18 e il 24 aprile 2022, l’Oroscopo si presenterà con la Luna nella costellazione dello Scorpione, viaggiando poi nella costellazione del Capricorno, dove infine sosterà. Ci saranno cambiamenti significativi per i segni di fuoco e di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Capricorno produttivo

1° Leone: ci saranno ripercussioni eccellenti che riguarderanno sostanzialmente l’ambito amoroso. Le coppie che potrebbero fare un passo in più avranno delle grandi sorprese ad attenderle, mentre per i single si aprirà uno scenario fatto di passione e di tanta affinità, che potrebbe tramutarsi facilmente in una relazione duratura.

L’ambito professionale invece potrebbe rivelarsi molto proficuo finanziariamente.

2° Vergine: la prontezza di riflessi, la vostra intuitività e la dinamicità sul piano lavorativo potrebbe rivoluzionare il vostro metodo e agevolare anche la situazione complessiva della vostra squadra di lavoro. Gli affari saranno quelli che daranno nuova linfa ai guadagni, mentre in amore potrebbe verificarsi una sintonia del tutto nuova. Avrete tanto relax nel fine settimana, secondo l’oroscopo.

3° Capricorno: la produttività sarà una prerogativa più che ottimale per concludere gli affari e cominciarne di nuovi, ma dovrete vedervela con un incremento della mole di lavoro che potrebbe spingervi a chiedere l’aiuto della vostra squadra professionale.

Avrete anche un occhio di riguardo sempre più responsabile verso la famiglia e le amicizie, dando una mano anche nelle situazioni più critiche, secondo l’oroscopo.

4° Pesci: avrete un ottimismo impeccabile, in grado di farvi fare molto in poco tempo. Ciò vi sarà di enorme aiuto se siete alle prese con un lavoro che probabilmente vi risulta alquanto noioso, però fare progetti per il futuro potrebbe essere molto più stimolante.

Una situazione simile si verificherà all’interno del contesto amoroso, in cui le due parti saranno sempre più propensi ad avviare un percorso insieme nonostante qualche sacrificio.

Difficoltà per Cancro

5° Cancro: avrete qualche piccola difficoltà, ma con lo spirito della prossima settimana ogni cosa potrebbe assumere una parvenza di facilità che non vi sareste mai aspettati.

Il lavoro in questo momento sarà supportato dalla vostra squadra di lavoro, il che significa che ci saranno delle collaborazioni lisce come l’olio, secondo l’oroscopo. Sicuramente nel fine settimana vi riterrete soddisfatti del vostro operato.

6° Ariete: la vostra posizione nel mezzo della classifica dell’oroscopo pone l’accento su una stabilità emozionale abbastanza solida ma che necessita anche di tanto riposo e di tempo da dedicare alla salute del corpo. Con le amicizie avrete bisogno di forti rinnovamenti, soprattutto dovreste circondarvi di persone che sappiano come stimolare la vostra mente. In famiglia avrete qualche responsabilità che accetterete con l’aiuto degli affetti.

7° Acquario: avrete un senso di responsabilità verso voi stessi e verso il vostro corpo, regalandovi ciò di cui avete bisogno in questo momento ed evitando di stancarvi più del dovuto.

Se nella vostra relazione c’è qualcosa che vi fa mettere seri dubbi per il partner, l’ideale sarà staccare la spina e cercare di rinnovare la vostra atmosfera con qualcosa di nuovo e che potrebbe realmente fare la differenza in meglio.

8° Bilancia: avrete del tempo per voi stessi ma anche tante responsabilità da portare avanti se avete una famiglia. Non tutto potrebbe andare come previsto, soprattutto se siete alle prese con un progetto che vi sta già prendendo molto tempo e forze. Avrete qualche incontro, ma sarà più probabile avere a che fare con una amicizia di vecchia data a cui vorreste raccontare qualcosa di voi dell’ultimo periodo.

Decisioni per Toro

9° Toro: avrete la forte necessità di rendere la vostra quotidianità libera da ogni negatività.

Potrebbero esserci delle persone che vogliono mettervi dei bastoni fra le ruote, ma sicuramente al tempo stesso potrete contare su altre che sono sempre dalla vostra parte. In amore ci saranno da prendere delle decisioni, soprattutto nel fine settimana. Datevi la dovuta concentrazione sul lavoro.

10° Sagittario: avrete un po’ di strada da fare se avrete un carico di lavoro molto pesante, perciò avere della pazienza sicuramente potrebbe costituire il primo passo verso un traguardo ambizioso. Anche se la vostra mente potrebbe essere un po’ confusionaria, nel fine settimana si verificherà un cambio di rotta in cui avrete ben focalizzato il cammino da intraprendere. Con l’amore ci sarà un periodo fermo, secondo l’oroscopo.

11° Gemelli: vi sentirete un po’ scoraggiati dalle questioni economiche che in questo momento si faranno più pesanti. Mentre le spese potrebbero aumentare, potrebbe verificarsi un innalzamento dello stress. Prendervi cura di voi stessi ed essere più selettivi nelle amicizie potrebbero essere primi passi verso un fine settimana in leggero miglioramento, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

12° Scorpione: avrete qualche problematica in più da risolvere, ma che al tempo stesso potrebbe presentare degli ostacoli per la vostra relazione di stampo amoroso. Il nervosismo potrebbe influire nei rapporti in famiglia, mentre scoraggiarsi sul lavoro potrebbe rappresentare un forte deterrente per i progetti e le ambizioni future, secondo l’oroscopo. Cercate di imboccare una strada diversa.