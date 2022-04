Per la settimana dal 2 all’8 maggio 2022, l’Oroscopo vedrà Venere entrare nella costellazione dell’Ariete, regalando ancora comunque ottime notizie ai nati sotto il segno dei Pesci. Si verificherà una rimonta eccezionale per il segno del Leone e per il segno del Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Ariete in testa alla classifica

1° Ariete: avrete un periodo davvero fortunato, soprattutto in amore. Venere entrerà nella vostra costellazione, portando un magnetismo unico nel suo genere e una straordinaria carrellata di occasioni di incontrare la persona che vi farà davvero battere il cuore.

Arriverà molta fortuna anche sul lavoro e sugli affari, che vi renderanno tante nuove occasioni molto più allettanti e sempre più remunerative.

2° Gemelli: avrete tante belle notizie sul lavoro e su ogni cosa che richiami alla questione finanziaria. Secondo l’oroscopo la Luna e la fortuna del pianeta Venere avranno degli influssi positivi sulla vostra storia d’amore, perché si comincerà a scorgere passionalità e una affinità davvero invidiabile fra voi e il partner. Ci saranno tante emozioni positive che arriveranno con qualche nuova amicizia.

3° Toro: la vostra fiducia nel futuro sarà sempre più incrollabile, senza contare quella buona dose di fortuna che vi renderà molto più produttivi sul lavoro.

Le amicizie saranno le favorite a dispetto dell’amore, messo leggermente in disparte ma mantenendo una certa stabilità affettiva e sentimentale. Avrete molte più energie rispetto alle giornate precedenti, quindi si attendono risoluzioni per alcune problematiche e qualche bella novità.

4° Pesci: l’espressione più adatta in questo periodo settimanale sarà quello di cogliere le occasioni sentimentali e di viverle appieno.

Venere non sarà più nella vostra costellazione, ma ci saranno ancora influssi che potrebbero regalarvi una intesa di coppia favorevole ma anche la nascita di un nuovo amore. Giove invece sarà essenziale per ricevere buone notizie dalla parte professionale.

Vergine in ripresa

5° Leone: vi attende una settimana decisamente controcorrente e vivace, sia sul lavoro che in ambito privato.

Potrete incontrare la persona giusta, avere delle avventure davvero passionali oppure avere una sintonia davvero efficace con il partner nel fine settimana. Nella prima parte della settimana potrebbero arrivare delle bellissime notizie che riguarderanno sia il rendimento lavorativo che la sfera prettamente finanziaria.

6° Vergine: Venere e Giove piano piano usciranno dall’opposizione al vostro segno, dandovi i primi segnali di una ripresa che si farà sentire sempre di più nel corso della settimana. Avrete una stabilità amorosa che conoscerà anche una dimensione decisamente più intima con il partner e una situazione buona anche sul lavoro. Dovrete semplicemente dare ascolto al vostro fisico, perché potrebbe aver bisogno di riposare di tanto in tanto.

7° Scorpione: avrete una forza di volontà e la fortuna di Giove sul lavoro che potrebbe decretare una promozione. Per chi è ancora alla ricerca di lavoro ci potrebbero essere delle buone notizie e un rialzo significativo della situazione finanziaria. Le energie saranno supportate dal pianeta Marte e dalla prospettiva di fare molta più attività fisica per tenere alto anche l’umore.

8° Acquario: avrete Venere all’attivo per un po’ che potrebbe rendere favorevole una relazione che probabilmente ha avuto molte situazioni burrascose e che ora ha intenzione di rimettersi in carreggiata. Avrete ancora del malcontento per alcune questioni legate alla sfera economica, ma con qualche accorgimento e qualche sacrificio ci saranno delle piacevoli novità.

Bilancia in calo

9° Sagittario: anche se Venere sarà dalla vostra parte, le opposizioni importanti che si riscontreranno in Giove e Mercurio potrebbero essere di ostacolo per qualche progetto che avete intenzione di concludere il prima possibile. Sicuramente l’affinità con il partner però riuscirà a rendervi più tranquilli e a vivere un periodo di romanticismo davvero eccezionale.

10° Cancro: purtroppo in questo periodo Venere non sarà dalla vostra parte, quindi ci potrebbero essere dei diverbi importanti con il partner, probabilmente legati alla sfera sentimentali. Non lasciatevi sopraffare dalla gelosia, anzi, calibrate bene le decisioni da prendere in merito ad una eventuale separazione. Avrete qualche questione rimasta in sospeso sul lavoro che conoscerà un giro di vite piuttosto significativo.

11° Capricorno: avrete molte situazioni difficili sul piano sentimentale e su quello familiare, che vi daranno qualche pensiero di troppo che potrebbe compromettere la concentrazione sul lavoro, se non ci fosse Giove a supportare le belle idee che avete sul lavoro. Avrete anche della stanchezza e dell’ansia che potrebbero essere sempre più alti, fino a diventare molto significativi nel fine settimana.

12° Bilancia: potreste avere un periodo molto difficile, specialmente in amore. La tensione potrebbe essere sempre più forte, e anche se sarete disposti a conversare per trovare una soluzione, l’unica potrebbe essere quello di recidere dei rapporti che non hanno più motivo di esserci. Avrete anche qualche piccola discordanza con l’ambiente lavorativo, ma questo tipo di divergenze scompariranno abbastanza presto.