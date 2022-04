Per la giornata di domani, martedì 26 aprile 2022, l’oroscopo si rivela ottimale per i segni di Terra e per l’Ariete, già in testa alla classifica. Il Leone purtroppo scenderà in basso, mentre il Sagittario ritornerà in vetta.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: autostima eccellente per Sagittario

1° Ariete: potrete fare faville in amore, soprattutto grazie a questo rinnovato magnetismo che ora potrebbe essere determinante per conquistare la persona amata. Nelle vicende professionali potreste riscontrare molta più fiducia nel futuro grazie a qualche affare promettente.

2° Sagittario: l’autostima potrebbe essere uno strumento efficace per poter portare avanti dei progetti importanti per le vostre risorse di stampo pecuniario. Le questioni finanziarie potrebbero raggiungere dei traguardi davvero considerevoli.

3° Capricorno: avrete una rimonta eccezionale sul posto di lavoro, perché riuscirete ad affrontare a viso aperto le sfide che probabilmente vi hanno tenuti sotto scacco per tanto tempo a questa parte. Secondo l’oroscopo avrete anche un risvolto inaspettato in amore.

4° Pesci: affronterete con tanta forza di volontà le sfide che avrete davanti e senza alcun tentennamento. Sarete anche in grado di affrontare una prova su cui spesso e volentieri avete sorvolato proprio a causa della paura di fallire.

Pausa per Vergine

5° Bilancia: avrete tutta l’attenzione del partner e delle amicizie focalizzata su di voi, e sul nuovo look che probabilmente avrete per essere al centro dell’attenzione. Avrete accesso anche ai cuori di qualche amicizia di vecchia data che si ripresenterà in un batter d’occhio.

6° Vergine: avrete bisogno di più pause nel corso del giorno, probabilmente per qualche discussione imprevista sul lavoro che non vi ha permesso di proseguire per la vostra strada in modo tranquillo e rilassato.

Avrete qualche lieve contrasto con un collega di lavoro.

7° Acquario: il nervosismo latente la farà da padrone, ma sarete comunque sulla buona strada per distrarvi e fare del vostro meglio per ripartire con i vostri progetti più ambiziosi, anche quelli più personali.

8° Scorpione: avrete più fiducia nelle vostre capacità. Qualche colloquio o comunque un progetto sul piano lavorativo potrebbe essere salvato in extremis senza dover ricominciare qualche idea dal principio, perdendo così del tempo prezioso.

Toro in lieve ribasso

9° Toro: accuserete un po’ di malumore, che probabilmente si protrarrà a lungo per altre cause, però non perderete la determinazione che vi ha caratterizzato nel corso delle giornate precedenti. In famiglia avrete un supporto emotivo molto fortificato.

10° Gemelli: più che fisicamente siete molto stressati mentalmente. Fermarvi per un po’ però potrebbe compromettere un progetto di squadra all’interno del contesto professionale. Avrete qualche diverbio sul piano familiare oppure legato sempre al contesto lavorativo.

11° Cancro: fisicamente avrete un po’ di senso di debilitazione, perciò riposarvi almeno per questa giornata potrebbe essere una soluzione adatta contro lo stress, che potrebbe farsi sempre più impellente.

Secondo l’oroscopo dovreste evitare i litigi.

12° Leone: dovrete evitare di fossilizzare i vostri pensieri su un argomento in cui probabilmente avete già riflettuto abbastanza. Ora procedere all’azione sarà più produttivo che mai, nonostante ciò non ci saranno i presupposti adatti.