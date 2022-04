Per la giornata di domani, mercoledì 20 aprile 2022, l’Oroscopo si prospetta in lieve rialzo per il segno dei Gemelli, mentre in testa persiste il segno del Capricorno. Ritorno in alto anche per il segno del Toro. Malumore molto forte per lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per domani, per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di domani: incontri per il Leone

1° Capricorno: essere selettivi in questo momento favorirà l’eliminazione di una relazione che si stava trascinando da tanto tempo ma che vi stava dando anche uno stato di ansia quasi permanente.

Vi sentirete molto alleggeriti.

2° Leone: gli incontri potrebbero favorire la nascita di una straordinaria amicizia che potrebbe essere molto lunga e produttiva per entrambe le parti. Anche se l’amore potrebbe non sbocciare, probabilmente sentirete che potrete farne a meno.

3° Vergine: ci sarà un rinnovamento con i sentimenti e con la sfera emozionale in generale, mentre in famiglia potreste vivere degli attimi sereni e colmi di progetti interessanti. Secondo l’oroscopo, la creatività vi porterà delle idee per il lavoro.

4° Toro: ritornare ai massimi livelli di comprensione verso una amicizia significherà acquisire sempre più stima e anche autostima. Avrete qualche bella notizia che riguarderà il campo professionale e affaristico, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

Dubbi per Acquario

5° Acquario: avrete qualche dubbio nel corso della vostra relazione che in questo momento vi renderà più attenti a voi stessi e alle vostre esigenze, prima che a quelle del partner. Scoprire qualche nuovo cammino potrebbe essere l’inizio di una bella avventura.

6° Pesci: vi sentirete spronati a fare più di quanto possiate in questo momento, però la stanchezza potrebbe cominciare ad arrecarvi qualche problema e a rallentarvi.

Con il partner riuscirete a ridimensionare il vostro rapporto, dandovi a vicenda uno spazio sempre maggiore.

7° Gemelli: oscillate molto nella classifica e questo potrebbe essere un segnale di difficoltà che potrebbe mettere a repentaglio le vicende di stampo professionale. In amore avrete una stabilità molto ferrea, ma senza troppo romanticismo.

8° Ariete: il riposo in questo momento potrebbe essere l’unica ancora di salvezza a fronte di una situazione che vi ha procurato non solo stanchezza, ma anche molta irritazione. Avvertirete anche una certa instabilità nelle relazioni interpersonali, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

Bilancia stanca

9° Cancro: avrete delle sorprese ma alcune saranno poco gradite, soprattutto se concernono la sfera professionale. Avrete delle spese che probabilmente vi toglieranno molto di più di quanto non stiate guadagnando in questo momento, quindi dovrete pensare di fare qualche piccolo sacrificio.

10° Scorpione: avrete del malumore, ma non abbastanza da riuscire a fermarvi dal fare i vostri progetti e a sperimentare nuove esperienza sul piano emozionale.

Avrete qualche amicizia che purtroppo potrebbe portarvi un po’ di delusione.

11° Bilancia: vi sentirete molto stanchi e inclini a qualche sacrificio in più per poter fare in modo di rimettervi in carreggiata. Potreste apparire molto taciturni e decisamente poco propensi a fare qualcosa che possa distrarvi dagli impegni.

12° Sagittario: potreste avere la sensazione di stare perdendo del tempo con qualcuno che non vi valorizza abbastanza. Siate più accondiscendenti con voi stessi, e cercate un po' di relax.