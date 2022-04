L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 aprile 2022 è disponibile per essere consultato, pregno come sempre di novità e buone notizie riguardanti l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. Pronti a scoprire chi rientrerà nella ristretta cerchia dei segni più fortunati? Bene, iniziamo immediatamente a stilare una prima scaletta mettendo in rilievo i migliori ed i peggiori in assoluto. In analisi nel contesto, lo ricordiamo, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A dominare la scena, tra i sei segni visti pocanzi, certamente il Leone (voto 8), seguito a ruota dal Toro (voto 7) che ad inizio di questa settimana potrà contare sull'ingresso del Sole nel segno.

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non vedono troppo euforico il periodo per coloro nativi dell'Ariete e dei Gemelli, seppur entrambi considerati in periodo sufficiente. Stabile il frangente per Cancro e Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana prende piede con il passaggio della Luna in Sagittario, martedì 19 aprile alle ore 04:16. Il secondo cambio di segno avverrà giovedì 21 aprile, precisamente a partire dalle ore 05:52, con l'arrivo della Luna in Capricorno. La settimana infine, con l'ingresso della Luna in Acquario prevista per sabato 23 aprile, potrà ritenersi chiusa dal punto di vista dei transiti lunari.

Per dovere di cronaca astrale, d'obbligo segnalare un altro importantissimo transito, ovviamente non attribuibile all'astro d'argento.

Curiosi? Ebbene, mercoledì 20 aprile vedremo nel cielo astrologico l'ingresso del Sole in Toro. Parlando di Tema Natale, c'è da dire che chi ha il Sole nel segno, in questo caso in Toro, è in generale una persona costante, che sa perseverare per concretizzare il suo obiettivo: è il coltivatore devoto alla “sua” terra, che lavora per ricevere in dono i suoi frutti.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Nella settimana che sta per arrivare avrete meno energia rispetto a quella già trascorsa. In pratica qualcosa starebbe per far traballare il vostro innato ottimismo. Qualcosa vi sta guastando piano piano l’umore. Non c’è nulla di grave in mezzo, sappiatelo, diciamo soltanto piccoli incidenti di percorso: ma il succo non cambia.

Dovete pazientare, aspettare che passi questo momento. Nel frattempo, provate a farvi un regalo: prendetevi a cuore qualcosa che vi piace e fatelo. Vorreste fare tante cose riguardanti il vostro universo privato ma non riuscite a trovare il tempo a causa degli impegni quotidiani. E invece dovete trovarlo, costi quel che costi!

La classifica della settimana per l'Ariete:

★★★★★ lunedì 18 e mercoledì 20;

★★★★ martedì 19, giovedì 21 e venerdì 22;

★★★ domenica 24 aprile;

★★ sabato 23 aprile.

♉ Toro: voto 7. L'arrivo del Sole nel vostro segno vi aiuta a trovare il modo per far risaltare il vostro valore e i vostri meriti: perché quando ci vuole, ci vuole. Anche la Luna in Capricorno si preannuncia benevola nei confronti del vostro segno e sparge nell’aria una carica positiva.

L’amore va bene, anche se non si esclude qualche piccolo rimpianto. Non si esclude nemmeno la possibilità che qualcuno di voi abbia sbagliato nel preferire la ragione all’istinto: ma si può rimediare. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo, anche perché oggettivamente non c’è motivo. La vita sentimentale, sabato e domenica, potrebbe risultare un po’ in calo rispetto ai giorni precedenti. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che qualcuno rovini parte di ciò che nel frattempo avete fatto finora.

La scaletta con le stelle quotidiane:

Top del giorno mercoledì 20 aprile (Sole nel segno);

mercoledì 20 aprile (Sole nel segno); ★★★★★ martedì 19 e giovedì 21;

★★★★ lunedì 18 e venerdì 22;

★★★ sabato 23 aprile;

★★ domenica 24 aprile.

♊ Gemelli: voto 6.

Questa settimana dovete gestire meglio le vostre energie, sia quelle fisiche che quelle psicologiche: soltanto così saprai cogliere al meglio la occasioni che stanno per arrivare. La Luna in Acquario vi spinge a lamentarvi troppo; smettetela di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto! La persona amata necessita di una maggiore attenzione da parte vostra, anche se non sempre lo dice. Per quanto riguarda la vita di coppia, ricordate che la verità rappresenta una strada faticosa, ma che può portare più lontano rispetto a tutte le altre. Nel lavoro non mancheranno piccoli imprevisti o noiosi grattacapi, ma voi ve la caverete egregiamente in tutti i casi.

La scaletta con le stelle di competenza dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 18 e domenica 24;

★★★★ martedì 19, venerdì 22 e sabato 23;

★★★ mercoledì 20 aprile;

★★ giovedì 21 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana predice che la Luna in armonia col vostro segno vi permetterà di vivere un periodo tutto sommato positivo. I problemi non mancheranno, certo, ma riuscirete ad affrontarli con spirito leggero. Ciò potrebbe anche suscitare il fastidio di chi invidia voi e la vostra condizione: fregatevene altamente. Piuttosto dedicate maggiore attenzione alla vita di coppia e inventatevi qualcosina per movimentare il tutto. Evitate la gente che litiga e che vuole fare polemica, concentratevi invece sul lavoro e sugli affetti privati.

Non distraetevi per nessun motivo, soprattutto se dovete sostenere un confronto con qualcuno che conta. Cercate di andare oltre le apparenze e ricordate che molte cose non le vediamo ma sono sotto il nostro naso.

La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 18 aprile;

lunedì 18 aprile; ★★★★★ martedì 19 e mercoledì 20;

★★★★ giovedì 21 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 aprile;

★★ sabato 23 aprile.

♌ Leone: voto 8. La Luna in Capricorno vi renderà particolarmente brillanti e ricettivi: questa settimana sarete una sorta di macchina da guerra! In ambito lavorativo, non è escluso che voi possiate stupire qualcuno con effetti speciali; per quanto riguarda la vita di coppia, questo è un periodo molto positivo e può esserlo ancora di più, mettendoci un altro di po’ di tenerezza.

Due raccomandazioni: non trascurate le amicizie, soprattutto quelle di vecchia data; e non spendete troppo per i semplici sfizi. Per il resto, questa settimana scorrerà in modo abbastanza sereno e porterete a termine quasi tutti i vostri “compiti”, sia pur con un pizzico di fatica. Concedetevi un periodo all’insegna del relax e pensate che il fine settimana è alle porte.

Le stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 22 aprile;

venerdì 22 aprile; ★★★★★ giovedì 21, sabato 23 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20 aprile;

★★★ martedì 19 aprile;

★★ lunedì 18 aprile.

♍ Vergine: voto 7. Guardare al futuro con fiducia va bene, ma esagerare no. Perché rischiereste di perdere pezzi del presente. Cercate un equilibrio in tal senso, dunque, e sul lavoro non lasciatevi demoralizzare se qualcosa non andasse come avreste voluto: ci sarà modo di recuperare, vedrete.

L’amore si profila un po’ turbolento ad inizio settimana, ma non v’è nulla di irrecuperabile. Quindi non fate mosse azzardate. L'oroscopo della settimana 18-24 aprile invita a confrontarsi con una persona di cui vi fidate, saprà farvi capire molte delle cose che ancora vi sfuggono. Per quanto riguarda l’amore, forse nei giorni scorsi c’è stata un po’ di tensione ma ora le cose cominciano ad andare meglio.

Ecco la scaletta con le stelline con i giorni "si" quelli "no":

Top del giorno domenica 24 aprile;

domenica 24 aprile; ★★★★★ giovedì 21 e venerdì 22;

★★★★ mercoledì 20 e sabato 23;

★★★ lunedì 18 aprile;

★★ martedì 19 aprile.

