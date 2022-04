L'Oroscopo della settimana dal 25 aprile al 1° maggio 2022 è pronto a dare conto su come potrebbero evolvere i prossimi sette giorni in calendario per i segni zodiacali della seconda sestina.

Se le previsioni astrali della scorsa settimana evidenziavano il dominio quasi assoluto del Sagittario, in questa che sta per entrare invece ad avere la meglio saranno quasi sicuramente i nativi dei Pesci (voto 9). In linea positiva è anche il terzetto formato da Scorpione (voto 7), Sagittario (voto 7) e Capricorno (voto 7). Ma andiamo ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare, alla fine, la classifica settimanale che, in questo caso risulta valida per l'intero comparto zodiacale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Non vi sentirete troppo capiti questa settimana. Spostate allora al più presto il vostro punto di vista: forse siete voi a non spiegarvi bene e, di conseguenza, gli altri fanno fatica a starvi dietro. Rallentate dunque, cercando di porvi in modo più chiaro e tranquillo in qualsivoglia situazione. In altre parole: sforzatevi di ricercare un maggiore equilibrio personale, comincia a costruirlo giorno dopo giorno già da inizio settimana. Per quanto riguarda l’amore, non permettete che l’abitudine diventi una sorta di gabbia per il rapporto. nel lavoro cercate di trovare un certo dialogo con chi sapete: il rischio è di trovarsi da soli ad affrontare certe scomode incombenze.

La scaletta settimanale:

★★★★★ martedì 26, mercoledì 27;

★★★★ lunedì 25, sabato 30, domenica 1° maggio;

★★★ giovedì 28 aprile;

★★ venerdì 29 aprile 2022.

♏ Scorpione: voto 7. Avete molta voglia di cambiare aria e posti, magari fare nuovi incontri, affrontare nuove sfide. Il desiderio per molti è anche quello di (ri)mettersi alla prova ed emozionarsi come nei tempi migliori.

Cominciate allora proprio da questa settimana: guardatevi intorno e sorridete dinanzi anche davanti a qualche imprevisto. Se poi dovesse esserci qualche piccolo screzio in famiglia o nella vita di tutti i giorni, saprete affrontarli con grande diplomazia. Sicuramente, prendendo le situazioni con una certa leggerezza, quella che di solito non fa parte del vostro temperamento, potrebbe essere la soluzione vincente.

Per quanto riguarda il lavoro, alcune cose cominciano a sbloccarsi, perciò proverete un senso di grande sollievo.

Le stelline giornaliere di competenza del segno:

Top del giorno giovedì 28 aprile;

giovedì 28 aprile; ★★★★★ venerdì 29, domenica 1° maggio;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30;

★★★ martedì 26 aprile;

★★ lunedì 25 aprile 2022.

♐ Sagittario: voto 7. In questa settimana che sta per arrivare sentirete di avere tutte le energie necessarie per condurre ogni impegno nel migliore dei modi. Le cose da fare sono tante, quindi preparate una scaletta delle priorità altrimenti rischiate di non concludere niente. In certe giornate cercate di concentrarvi sulla persona che amate mostrandole tutta la vostra vicinanza. A volte tendete a essere del tutto privi di malizia, credendo che tutti siano in buona fede come voi: non è così purtroppo!

Dunque guardatevi intorno con attenzione e agite con la giusta circospezione. L’umore martedì e mercoledì lascerà un po’ a desiderare, poi però con l’andare dei giorni molte cose torneranno al loro posto.

I prossimi sette giorni analizzati con le stelline settimanali:

Top del giorno venerdì 29 aprile ;

venerdì 29 aprile ; ★★★★★ sabato 30, domenica 1° maggio;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28.

★★★ mercoledì 27 aprile;

★★ martedì 26 aprile 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. La routine nei prossimi giorni forse vi metterà un po’ di malumore. Anche perché, probabilmente, dovrete fare i conti con qualche spesa imprevista. Provate a organizzarvi meglio per il futuro, in modo da parare eventuali colpi bassi del destino e risultare più preparati.

Serate tranquille da trascorrere con gli affetti familiari da metà a fine settimana. Non avrete invece alcuna intenzione né voglia di affrontare discussioni in famiglia lunedì e martedì: non vi va proprio di cercare soluzioni che gli altri non riescono a trovare. Per questo tenderete ad uscire di scena, in attesa che le tensioni si smorzino. Domenica tutto andrà meglio, anche se ci sarà qualche muso lungo non dipendente da voi. Perché non provate a sdrammatizzare un po'?

La scala di valori da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 1° maggio ;

domenica 1° maggio ; ★★★★★ giovedì 28, sabato 30;

★★★★ mercoledì 27, venerdì 29;

★★★ martedì 26 aprile:

★★ lunedì 25 aprile 2022.

♒ Acquario: voto 6. Sarà una settimana impegnativa, questo si, ma nel complesso sufficientemente positiva.

A fine periodo potreste sentivi un po’ giù di morale: colpa di situazioni negative pregresse oppure a causa di personaggi poco inclini a comprendere le cose... Se vi può consolare, questo stato d’animo durerà poco e, soprattutto, non sarà più causato da problemi di vecchia data. Per quanto riguarda la vita di coppia, se qualcosa non funzionasse cercate il confronto anziché lo scontro, evitando di prendere decisioni affrettate. Come sempre avete tanta forza d'animo e fascino da vendere: questo però non deve spingervi ad esagerare con strategie senza senso: potete raggiungere gli obiettivi mettendoci impegno.

La settimana analizzata dalle stelle quotidiane:

★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27;

★★★★ martedì 26, giovedì 28, domenica 1° maggio;

★★★ venerdì 29 aprile;

★★ sabato 30 aprile 2022.

♓ Pesci: voto 9.

La Luna, nel segno lunedì, manderà sorrisi a Venere. Nei prossimi giorni avrete tanta voglia di dedicarvi agli amici, alle persone che vi conoscono bene e che sanno apprezzarvi. D’altra parte, starete molto alla larga da chi parla troppo e conclude poco. L’amore diventerà veicolo di emozioni molto intense lunedì e alcuni recenti dissidi spariranno nel nulla. In molti sarete al centro dell’attenzione e la cosa farà parecchio piacere: la settimana si rivelerà fruttuosa e movimentata martedì e mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, grazie a un paio di intuizioni felici riuscirete a superare alcune difficoltà e dimostrare il vostro valore. La vita sentimentale richiederà più attenzione da parte vostra domenica 1° maggio: perché non organizzare qualcosa di diverso?

La classifica con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 25 aprile (Luna nel segno);

lunedì 25 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 26, mercoledì 27, venerdì 29;

★★★★ giovedì 28, sabato 30;

★★★ domenica 1° maggio 2022.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana è pronta a svelare i rapporti di forza intercorrenti tra i dodici simboli astrali. le giornate in analisi riguardano quelle da lunedì 25 aprile fino a domenica 1° maggio. Prima di dare enfasi al rapporto settimanale espresso dalla scaletta seguente, d'obbligo mettere la corona sulla testa del segno al "top della settimana", ovvero quella del Toro. Passiamo dunque ai dettagli in modo da scoprire i valori relativi alla positività/negatività assegnati dall'Astrologia ai singoli segni.

La classifica settimanale finale, completa per tutti i segni:

1° posto - Toro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Pesci, voto 9;

3° posto - Ariete e Gemelli, voto 8;

4° posto - Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° posto - Cancro, Vergine, Bilancia e Acquario, voto 6;

6° posto - Leone, voto 5.

L'oroscopo settimanale a questo punto è da ritenersi concluso. Il prossimo incontro con le stelle e l'Astrologia della settimana metterà sotto analisi i primi sette giorni di maggio, ossia quelli compresi dal 2 all'8 maggio 2022.