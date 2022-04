L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 maggio 2022 è pronto a mettere in primo piano i segni della seconda sestina. In evidenza in questo contesto la prima settimana piena di maggio: curiosi di conoscere i voti in pagella attribuiti dall'Astrologia ai simboli zodiacali dalla Bilancia sino a Pesci? Bene, iniziamo subito a scoprire come potrebbe andare il periodo in analisi analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi, alla fine, svelare l'attesissima classifica settimanale valida per tutti i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Settimana indicata dagli astri come routinaria. Per certi versi comunque, questo che sta per arrivare è un buon periodo per quanto riguarda sia la vita professionale che quella privata. I sentimenti sono dolci e aprono la strada a progetti importanti: la prossima estate sarà il suggello di una bella unione. Per quanto riguarda il lavoro, la voglia di crescere si tradurrà in idee e capacità di ascolto. Unica nota stonata: qualche acciacco, ma di facile governo. Insomma, a tratti procederete un po’ così, con passo stanco e con tanta voglia di fare. Tanti ostacoli e tensioni saranno risollevate da una buona notizia: una persona sembra possa aiutarvi a trascorrere meglio i prossimi giorni, alleviando eventuali tensioni.

La scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ martedì 3, mercoledì 4;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5, venerdì 6;

★★★ sabato 7 maggio;

★★ domenica 8 maggio 2022.

♏ Scorpione: voto 6. A farla da padrona questa settimana sarà la scontata normalità. Se negli ultimi giorni c’è stato qualche equivoco con una persona appartenente alla vostra famiglia, nei prossimi che stanno per entrare tutto si scioglierà e tornerà l’armonia.

Armatevi di coraggio, nel caso dobbiate ammettere qualcosa che finora avete taciuto: è il momento di scoprire tutte le carte. Una persona amica saprà dare buoni consigli, preziosi per voi, la vostra famiglia o riguardo l'attività lavorativa. Tutto filerà liscio nella fase centrale e finale della settimana, che vi riserverà un invidiabile equilibrio tra nuovi stimoli e quotidianità, con i sentimenti che verranno espressi fluidamente.

Un attimino di attenzione all'avvio settimanale.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ sabato 7, domenica 8;

★★★★ mercoledì 4, giovedì 5, venerdì 6;

★★★ lunedì 2 maggio;

★★ martedì 3 maggio 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Vi attende una settimana come tante altre già vissute, ossia tanta sana normalità. Sappiate che la routine non ha mai "ammazzato" nessuno! Esclusa la parte centrale, piuttosto faticosa perché forse dovrete fronteggiare situazioni a dir poco scomode, invece arriverà la parte finale con un buon weekend. Giovedì e venerdì poi, avrà inizio un periodo molto positivo, ciò vi permetterà di avere un animo più leggero e potrete quindi dedicarvi alle persone preferite. Le giornate di lunedì, sabato e domenica invece avranno sfumature più riflessive che sentimentali: chi ha detto che la cosa vi dispiaccia?

In parte la Luna nel segno del Leone vi caricherà di tanta forza, a oltranza. Più abitudinaria l'atmosfera in famiglia.

Il report stellare del periodo:

★★★★★ giovedì 5, venerdì 6;

★★★★ lunedì 2, sabato 7, domenica 8;

★★★ martedì 3 maggio;

★★ mercoledì 4 maggio 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Ancora una settimana positiva, anche se intrisa dalla scontata routine. La Luna in Gemelli invita a non lasciarsi condizionare troppo dagli altri e ad agire secondo il proprio istinto, anche nel nome di una maggiore libertà. In ambito professionale non si esclude un guadagno inaspettato, per il quale dovrete però rivoluzionare alcuni programmi. La persona amata vorrebbe sentire di più il vostro calore e la vicinanza affettiva.

Nel corso della giornata, avrete la testa piacevolmente immersa nei sogni, dunque si prospetta particolarmente fattiva ed efficacissima per promuovere nuove iniziative o progetti (professionali o personali): non vi annoierete di sicuro!

La classifica delle stelle di competenza del segno:

★★★★★ lunedì 2, martedì 3, domenica 8;

★★★★ mercoledì 4, sabato 7;

★★★ giovedì 5 maggio;

★★ venerdì 6 maggio 2022.

♒ Acquario: voto 7. Periodo certamente apprezzabile. La Luna in Cancro renderà questa settimana decisamente positiva: saprete catalizzare l’attenzione generale ricevendo splendide manifestazioni di affetto dalle persone amata. Se per caso avrete voglia di evadere dalla routine le occasioni non mancheranno, questo è poco ma sicuro.

Se single, però, usate un po’ di cautela dinanzi a certe “avventure” perché potreste rimanere scottati. In ambito sentimentale si avvicinano nuovi scenari: le difficoltà che avete dovuto affrontare nell'ultimo mese, invece di abbattervi vi hanno riempito di speranza e il nuovo mese vedrà la luce sotto i migliori auspici, regalando novità entusiasmanti.

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 6 maggio;

venerdì 6 maggio; ★★★★★ sabato 7, domenica 8;

★★★★ lunedì 2, giovedì 5;

★★★ martedì 3 maggio;

★★ mercoledì 4 maggio 2022.

♓ Pesci: voto 8. La Luna, dapprima in Gemelli e poi in Cancro, aiuterà a mantenere salda la vostra posizione, nonostante le numerose interferenze esterne: ciò vale soprattutto in ambito lavorativo.

Grande armonia in famiglia, con i vostri cari vivrete momenti di grande calore. Bene anche l’amore, che andrà a braccetto con la passione e con la voglia di costruire cose belle per il futuro. La parte sentimentale sarà sotto le ali protettive di Venere, che produce una quieta atmosfera sentimentale. Anche il buon dialogo sarà simpatico e amichevole in molte coppie: potrete stuzzicare il partner con occhiolini ammiccanti. Se siete single, avvertirete una forte attrazione nei confronti di una persona molto determinata.

La scala di valori attribuita dalle stelle alla settimana in arrivo:

Top del giorno mercoledì 4 maggio;

mercoledì 4 maggio; ★★★★★ giovedì 5, venerdì 6, sabato 7;

★★★★ martedì 3 maggio;

★★★ domenica 8 maggio;

★★ lunedì 2 maggio 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana è pronta a decretare quali saranno i segni valutati positivamente e quali invece considerati in periodo "no".

In osservazione le sette giornata iniziali di maggio comprese da lunedì 2 a domenica 8. A risultare vincente in assoluto, il segno del Cancro, a questo giro considerato al "top della settimana". Benissimo Gemelli che insieme a Leone e Pesci formano la parte alta della classifica. Invece a fare da coda al gruppo dei dodici è Vergine, in un periodo abbastanza difficile da portare a buon fine.

Ecco la classifica settimanale al completo:

1° posto - Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Gemelli, voto 9;

3° posto - Leone e Pesci, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Acquario, voto 7;

5° posto - Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° posto - Vergine, voto 5.

L'oroscopo settimanale inerente la prima settimana del mese che sta per entrare è arrivato a fine. Il prossimo incontro con l'Astrologia della settimana verterà sulle giornate in calendario dal 9 al 15 maggio 2022.