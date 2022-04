L'oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 maggio vedrà il pianeta Venere entrare nel segno dell'Ariete, portando vari cambiamenti per i segni zodiacali. Il segno di fuoco in particolare avrà modo di vivere al meglio la propria relazione di coppia, sfruttando anche quelle giornate di Luna favorevole. Per il Capricorno potrebbero sorgere delle criticità in amore, mentre il Toro sarà particolarmente ambizioso al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 2 all'8 maggio.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana in crescita per voi nativi del segno, merito di Venere che entrerà nel vostro cielo a partire dalla giornata di lunedì, e sarete entusiasta e ottimisti per la vostra relazione di coppia, che andrà avanti a gonfie vele.

Per quanto riguarda i single sarà il periodo perfetto per dedicarsi al meglio ai sentimenti. Pochi cambiamenti nel lavoro, ma questo non vorrà dire che i vostri progetti andranno male. Oltretutto, questo cielo sta per cambiare in meglio per voi. Voto - 9️⃣

Toro: l'ambizione non vi mancherà sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della prossima settimana. Avere Giove e Marte in sestile significa che sarete abbastanza volenterosi da darvi da fare e provare a mettere in piedi progetti di tutto rispetto. Per quanto riguarda i sentimenti Venere si metterà alle vostre spalle. Potrebbe esserci un po’ di romanticismo in meno, ciò nonostante le vostre conquiste romantiche, con un po’ d'impegno, potrebbero comunque avere successo.

Sfruttate inoltre quelle giornate di Luna favorevole. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che finalmente tenderà a migliorare per voi nativi del segno. A partire da lunedì, il pianeta Venere giocherà a vostro favore. Lentamente le cose tra voi e il partner si faranno più armoniose, da rendere il vostro legame più affiato.

Questa settimana inoltre, la Luna sarà in buon aspetto, dunque anche voi single datevi da fare. In ambito lavorativo non si potrà ancora dire che tutto va bene considerato Giove e Marte negativi, ma con Mercurio nel segno e un po’ di buon senso, potreste riuscire a cavarvela. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che purtroppo vedranno un cielo ingrigirsi per voi nativi del segno.

In ambito amoroso Venere passerà in quadratura. Quella vostra sensibilità che vi caratterizza potrebbe non aiutarvi con il partner. Potrebbe essere necessario infatti cambiare approccio. Se siete single meglio preoccuparsi di più dei rapporti sociali che sentimentali. Sul fronte professionale non ci saranno grandi cambiamenti, ciò nonostante, sappiate che il tempo è vostro nemico, dunque sarà meglio portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: periodo che torna a essere convincente dal punto di vista amoroso. Questo cielo potrebbe farvi provare nuove emozioni, anche se siete single, e questo mese di maggio potrebbe riservarvi delle romantiche sorprese. Il weekend in particolare sarà il periodo più adatto grazie alla Luna nel segno.

Per quanto riguarda il lavoro faticherete ancora un po’ a gestire al meglio i vostri progetti. In ogni caso però, non datevi per vinti. Voto - 7️⃣

Vergine: con Venere che si sposterà nel segno dell'Ariete, avrete modo di voltare pagina per quanto riguarda i sentimenti. Certo, la vostra vita sentimentale non sarà migliore di punto di bianco. Inoltre, la Luna vi darà fastidio fino a mercoledì, ciò nonostante potrete cercare il dialogo con il partner, o se siete single con un po’ di pazienza potreste riuscire a fare nuovi incontri. Settore professionale che invece anche questa settimana non vedrà miglioramenti. Avrete bisogno di idee più valide per i vostri progetti, che possano portare risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana in calo per quanto riguarda i sentimenti. Venere purtroppo vi volterà le spalle, mettendosi in opposizione dal segno dell'Ariete e, single oppure no, tra voi e il partner potrebbe mancare intesa e romanticismo. Se siete single mostrare spavalderia non vi aiuterà di certo a trovare la persona giusta. Nel lavoro Mercurio in trigono vi sarà di grande aiuto, ciò nonostante meglio non prendere decisioni in autonomia. Voto - 6️⃣

Scorpione: il pianeta Venere non sarà più in trigono dal segno dei Pesci, ciò nonostante la vostra vita amorosa continuerà a essere appagante. Attenzione soltanto nel prossimo weekend, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Leone.

Per quanto riguarda il lavoro invece continuerete a svolgere bene i vostri progetti, con risultati nel complesso soddisfacenti. Attenzione solo a Saturno in quadratura, che potrebbe procurare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo che finalmente vi permetterà di recuperare terreno sul fronte sentimentale. Certo, fino a mercoledì dovrete vedervela con la Luna in opposizione, ma lentamente le cose miglioreranno. Se siete single è ancora presto per lasciarsi andare, ma arriveranno sicuramente momenti romantici anche per voi. Per quanto riguarda il lavoro, anche se non sarete nelle condizioni migliori per svolgere certi progetti, non cancellate certe idee che avete in testa. Voto - 7️⃣

Capricorno: la posizione di Venere in quadratura potrebbe far affiorare alcune insicurezze dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, sarà importante non mostrarle, perché questo potrebbe fare male alla vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale questa settimana sarà piuttosto proficua, con sempre alcune idee a lungo termine che non vedrete l'ora di sviluppare. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali assolutamente convincenti per voi. La settimana comincerà bene secondo l'oroscopo, grazie a Venere e alla Luna entrambi in ottimo aspetto. Le occasioni per sentirvi felici e innamorati della vostra fiamma dunque non mancheranno. Attenzione soltanto nel weekend, quando la Luna sarà opposta. Sul fronte lavorativo avrete ancora Mercurio dalla vostra parte. Non saranno sicuramente tutte ciambelle col buco, ma sicuramente qualcosa di buono arriverà.

Voto - 8️⃣

Pesci: Venere non sarà più nel vostro cielo a partire da questa settimana, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia entrerà in crisi. Certo, la parte iniziale della settimana non sarà un granché a causa della Luna in quadratura, ma in ogni caso non avrete nulla da temere, anche voi cuori solitari impegnati in un corteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro le idee potrebbero iniziare a mancare. Giove e Marte sono favorevoli, dunque sarete sicuramente più bravi in quei lavori che non richiederanno tanta creatività. Voto - 7️⃣