Mentre il mese di aprile entra nel vivo, arrivano novità e cambiamenti per tutti i segni dal punto di vista astrologico. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 13 aprile 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che vi invita a ritrovare serenità all'interno di una coppia. Arrivano in questo momento nelle buone notizie. Nel lavoro i progetti che partono ora saranno importanti in vista del periodo estivo.

Toro: per i sentimenti con la Luna favorevole ritrovate tranquillità all'interno di una storia, dovete solo evitare di pensare troppo al passato.

Nel lavoro non mancano i successi, state viaggiando verso nuovi traguardi.

Gemelli: a livello sentimentale alcune decisioni potrebbero mettervi in difficoltà. Non mancheranno contrasti in una coppia. Nel lavoro non è un momento no, ma non state ottenendo quanto desiderato.

Cancro: in amore una relazione è in recupero, state ritrovando la voglia di stare insieme. A livello lavorativo ci sono diverse questioni da risolvere, la giornata comunque aiuta.

Leone: a livello sentimentale, con Giove che a breve sarà nel segno ritroverete la voglia di fare. I nuovi progetti sono da portare avanti. Nel lavoro nuove decisioni da prendere, le prossime ore saranno fondamentali.

Vergine: per i sentimenti, se ci sono stati dei problemi di recente questa giornata vi aiuterà a capire.

A livello lavorativo grazie alla Luna favorevole, le strategie che applicare ora saranno efficaci.

Previsioni e oroscopo del 13 aprile 2022: la giornata

Bilancia: in amore vi sentite più forti in questo momento, avrete la possibilità di lanciarvi verso nuovi progetti. Nel lavoro le prossime ore saranno importanti, le collaborazioni sono favorite.

Scorpione: per i sentimenti ci sono alcune questioni da dover rivedere in una coppia, non manca comunque un possibile recupero. Nel lavoro gestite al meglio la stanchezza.

Sagittario: per i sentimenti c'è voglia di fare qualcosa in più e più ci si avvicina all'estate è più ritrovate serenità in una coppia. Nel lavoro, nonostante dei momento di calo vi state rimettendo di riga.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se ci sono stati delle difficoltà ora potrete reagire e recuperare in una storia. Nel lavoro il momento aiuta per i progetti che partiranno a breve.

Acquario: per i sentimenti i progetti di coppia in questo momento sono da portare avanti. Vi sentite più forti al momento. Nel lavoro momento favorevole che aiuta.

Pesci: in amore, a causa della Luna in opposizione non mancheranno delle tensioni con la persona amata. Sarà necessario aspettare i prossimi giorni per recuperare. Nel lavoro fase di calo quella che vivrete.