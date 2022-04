Addio aprile, benvenuto maggio. L'oroscopo dal 2 all'8 maggio apre le porte ad una settimana carica di aspettative ed entusiasmo. Sarà possibile rinnovarsi e ridestarsi, specie dopo le ultime vicissitudini. Coloro che hanno subito una bella batosta finanziaria o lavorativa, inizieranno a risalire dal fondo. Novità nella sfera sentimentale e in quella che riguarda il benessere. Con un sole così intenso sarà possibile avere più energie da spendere. Questa settimana inizierà con la Luna in Gemelli fino a mercoledì, giorno in cui l'astro d'argento slitterà in Cancro rimanendoci fino a venerdì.

Il weekend, invece, sarà caratterizzato da Luna in Leone che promette forza. Amore, soldi, salute, lavoro, amicizie e molto altro ancora, scopriamo cosa hanno in serbo le stelle attraverso le previsioni astrali di questa prima settimana di maggio

L'oroscopo della settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana che profuma di occasioni e grandi trasformazioni. Ciò non significa che tutto andrà magicamente bene, anzi proprio per questo motivo potrebbe rendersi necessario un maggiore impegno da parte vostra. In alcune giornate avrete degli incredibili alti e dei disastrosi bassi, ma bene o male vi saprete togliere delle soddisfazioni. Occhio ai problemi di stomaco e schiena. Chi è impegnato in una relazione o lavora in società, allora farebbe bene a cautelarsi e a non puntare subito il dito.

Chiamate o email improcrastinabili!

Toro - Non si finisce mai di pulire! Non fate in tempo a mettere in ordine che, tempo qualche ora e tutto torna disordinato come prima. Ecco, anche questa settimana sarà così indaffarata e ciò potrebbe portarvi a soffrire con la schiena, la testa e le ossa. Non rimandate e cercate una soluzione più appropriata, perché nn potete continuare a tirare avanti in questo modo.

Questo vale anche per chi lavora o gestisce molte responsabilità. Maggio porterà incontri ai single che sono pronti a lasciarsi andare, ma qualcuno potrebbe innamorarsi nuovamente del proprio ex!

Gemelli - Generalmente tendente a procrastinare e questo non fa altro che crearvi soltanto complicazioni a non finire. Ed ecco che in settimana potreste pagare le conseguenze della vostra procrastinazione cronica.

Avrete molto di cui parlare e trattare. Con un vicino di casa o un collega troppo maleducato ed egocentrico sarà meglio tagliare corto e voltare pagina. Ponete voi stessi sul piedistallo, ma non calpestate gli altri. Nella vita è necessario saper tollerare determinate situazioni. Una famigliare potrebbe aver bisogno del vostro supporto.

Cancro - In tutti questi anni avete accumulato esperienze su esperienze. Mettete a frutto questo bel bagaglio che vi portate dietro e smettetela di compiere scelte azzardate. Una bella lezione di vita l'avete appresa di recente e vi è costata un caro prezzo. Se non volete sprecare anche i prossimi anni, allora datevi una bella regolata. Per i cancerini che sono più focalizzati su carriera e futuro, sarà meglio fermarsi e fare il bilancio dell'andamento attuale.

Ridefinite la routine quotidiana e dateci un taglio con le situazioni e persone negative. Soldi in entrata: un grande affare o promozione sono in arrivo al più presto.

Previsioni astrali dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Il supporto non vi mancherà nell'arco di questa prima settimana di maggio. Ultimamente avete attraversato un periodo complicato, in cui forse avete dovuto compiere delle scelte. Amore, lavoro, soldi, tutto ciò potrà trovare un giusto equilibrio. Evitate le situazioni inappropriate e non cedete alle provocazioni. Magari c'è un vicino litigioso o lamentoso, o forse è il vostro capo che ha sempre mille pretese. Comunque stiano le cose, in questa settimana non vi sentirete più pressati e saprete voltare pagina, magari cambiando mestiere o chiudendo un contratto spinoso.

Favoriti gli incontri. Tra le vostre conoscenze c'è qualcuno che vi ammira e che vorrebbe seguire le vostre stesse orme.

Vergine - Settimana perfetta per l'amore e per il benessere. La primavera si farà più rovente che mai e vi sarà possibile aprire il vostro cuore a qualcuno/a di promettente. Vi siete messi da parte per molto tempo, forse a causa di una relazione finita male. Anche nella sfera professionale e finanziaria non mancheranno buone notizie. Cercate di studiare un modo per poter abbattere i consumi in vista del prossimo inverno, non rinviate sempre all'ultimo minuto per poi pentirvene. Prenotate un bel viaggio, per quest'anno potreste puntare ad uno dei meravigliosi borghi italiani e riscoprire il fascino della comunità.

Eventi in vista!

Bilancia - Dopo un aprile turbolento, ecco che questo mese porterà calma e riflessione. Avrete delle questioni di cui occuparvi, riguardanti la famiglia. Chi lavora, invece, non si sentirà concentrato e non avrà alcuna voglia di rimboccarsi le maniche. Il mondo vi è piombato addosso ed è per questo che non è facile andare avanti, ma grazie ad una persona a voi cara, saprete farvi forza ed orientarvi verso un futuro pieno di speranza. Torna la voglia di intimità e di esplorazione, ma non tradite! Grandi pulizie in casa, che fatica. Ogni tanto fermatevi ad ammirare i progressi che avete fatto. Prendetevi più cura del vostro benessere e di quello dei vostri cari.

Scorpione - Dopo un periodo di alti e bassi, in cui vi è parso di stare sulle montagne russe, ecco che arriva la calma.

Tutto inizierà a delinearsi. L'amore e la voglia di innamorarsi sarà elevata. Chi è in coppia sarà pronto a lasciarsi andare ai nuovi progetti. Prendetevi del tempo per curare il vostro corpo e la mente. Leggete di più, non fate l'errore di dare per scontata la lettura! In casa ci sarà molto da fare, dovrete togliere alcune cose che non vi servono più: animo. Il peggio sta per finire. Non eccedete con il cibo dei fast-food, anzi prediligete pietanze casalinghe. La pulizie è fondamentale in cucina!

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Solitamente avete mille questioni in ballo, ma in settimana tutto si saprà equilibrare. Ci sono stati dei problemi finanziari, forse una bolletta troppo cara o una spesa ingente da sostenere.

Proprio a causa dei problemi con il denaro siete nervosi e irritati, ma in settimana potrete rasserenarvi. Qualcuno sta per chiudere una storia d'amore, altri per trasferirsi o iniziare un certo incarico. Insomma, attendetevi una settimana determinante in cui sarà meglio tenere gli occhi bene aperti. Determinazione incrollabile. La salute non andrà messa in secondo piano, anzi cercate di assumere più acqua e di non uscire senza la protezione solare. Visite mediche per alcuni del Sagittario.

Capricorno - Delle persone fanno affidamento su di voi, perciò siete pieni di responsabilità. Evitate di fare una bella macedonia e imparate a compiere un passo alla volta. Non strafate e non cedete al richiamo del multitasking.

In alcune serate arriverete a crollare sul letto per colpa dell'eccessiva stanchezza e tensione accumulata. Per l'estate cercate di prenotare una bella vacanza nella natura, lontano dal caos cittadino e dalle folle chiassose. Chi ha dei figli percepirà la loro preoccupazione, ma non siate oppressivi e cercate di spronarli anche nel caso in cui delle cose non dovessero andare come sperato.

Acquario - Mille responsabilità gravitano sulle vostre fragili spalle. In questo periodo non sapete dove sbattere la testa, ma maggio promette un cambio di guardia. Molto presto si verificheranno dei cambiamenti. In famiglia o nelle relazioni ci sarà qualcosa di cui discutere. Maggio vi ridesterà da quel torpore di inizio primavera e inizierete ad avere voglia di mare, libri, e ozio sull'amaca.

Ammodernate un po' l'ufficio o la vostra zona relax. Scegliete meglio le persone di cui circondarvi.

Pesci - Settimana di transizione. Dovrete mettere via gli abiti invernali e aprirvi a quelli più freschi e nuovi. Sbarazzatevi dell'inutile ciarpame e prendetevi cura della vostra pelle. Una sana alimentazione, piena di frutta e verdura di stagione, oltre che ad un consumo importante di acqua, sarà da privilegiare. Se possibile, evitate le persone tossiche. Assorbite le tensioni e i problemi altrui, ma sbagliate! Dovete imparare ad essere più egoisti e a farvi valere. Potreste incontrare qualcuno che vi intriga fisicamente o soltanto mentalmente. Grandi idee in arrivo, voglia di cambiare casa o lavoro. Siete stufi di sentire sempre lamentele. Indipendenza.