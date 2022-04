Giovedì 21 aprile troviamo sul piano astrologico la Luna assieme a Plutone risiedere nel segno del Capricorno, mentre il Sole, Urano e Mercurio transiteranno nell'orbita del Toro. Saturno, intanto, rimarrà stabile in Acquario, così come Giove, Nettuno, Venere e Marte permarranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: persuasivi. Carismatici e convincenti, i nati di prima decade di casa Toro potrebbero risultare oltremodo persuasivi in questo giorno di primavera e ciò sarà più evidente nei liberi professionisti del segno, i quali calamiteranno l'attenzione di ottimi clienti nuovi di zecca.

2° posto Capricorno: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per il segno Cardinale questo giovedì sul fronte professionale, soprattutto per i nativi che hanno recentemente intrapreso un nuovo percorso lavorativo che valorizza i loro talenti.

3° posto Pesci: c'era una volta. Il terzetto Venere-Nettuno-Giove sui loro gradi donerà, con tutta probabilità, al dodicesimo segno zodiacale la possibilità di vivere la relazione sentimentale in essere con piglio particolarmente romantico, quasi come se si trovassero all'interno di una fiaba.

I mezzani

4° posto Leone: dalle parole ai fatti. Se il mese del compleanno dell'Ariete è valso, in particolare per i primi due decani, a rispolverare vecchi sogni nel cassetto, col subentro del Luminare giallo in quadratura i felini saranno probabilmente chiamati a trasformare le idee in azioni.

5° posto Acquario: focus sullo studio. Giovedì sarà, c'è da scommetterci, tempo di aprire i libri e iniziare un nuovo percorso di studi, o almeno meditare di farlo a breve. Che si tratti di un corso d'aggiornamento professionale o della voglia di iscriversi all'università, i nati Acquario saranno indotti a imparare qualcosa di nuovo.

6° posto Scorpione: incastrare gli appuntamenti. Le attività da adempiere per la terza decade di casa Scorpione avranno buone chance di essere molteplici in questa giornata di metà settimana, quindi i nativi dovranno incastrare gli appuntamenti in agenda alla perfezione così da non procrastinare nulla.

7° posto Sagittario: un passo alla volta.

Con lo Stellium quadrato più che mai attivo e le numerose frequenze planetarie di Terra, gli arcieri potrebbero rendersi conto che nella giornata in questione non sarà possibile mirare a eccelsi risultati ma, invece, servirà accontentarsi di fare un passo per volta.

8° posto Vergine: umore altalenante. Il tono umorale del segno Mobile parrà viaggiare sulle montagne russe in queste ventiquattro ore, coi nativi che saranno volitivi e scanzonati per poi, d'un tratto, divenire svogliati e burberi senza apparenti motivazioni.

9° posto Ariete: sguardo interiore. Magari non sarà la più frizzante giornata dell'anno per i nati Ariete, ma il segno di Fuoco potrebbe compiere un passo evolutivo da non sottovalutare, in quanto sarà indotto dal parterre planetario a porre maggiore attenzione al proprio mondo interiore.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: sfide relazionali. Qualche attrito nella cerchia amicale o con un membro della famiglia d'origine, specialmente per le prime due decadi dei nati Bilancia, sarà altamente probabile in questo giorno d'aprile. A fronte di ciò, sarà bene che il segno d'Aria raggranelli tutta la pazienza della quale disporrà e non ceda ad alcuna eventuale provocazione.

11° posto Cancro: fiacchi. A venir meno saranno probabilmente le energie fisiche al primo segno d'Acqua nel giorno in questione, coi nativi che saranno costretti a snellire parecchio il loro ruolino di marcia giornaliero così da scongiurare lo stress.

12° posto Gemelli: focus sulla fiducia. Sebbene avrà buone possibilità di essere soltanto una percezione errata della realtà, ai nati Gemelli questo giovedì sembrerà di guardarsi attorno e non riuscire a fidarsi di nessuno, nemmeno delle persone care. A tal proposito, sarebbe meglio che il segno d'Aria tenga questa sensazione per sé, evitando che la stessa possa rovinare qualche rapporto relazionale.