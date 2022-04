Giovedì 28 aprile sul piano astrale la Luna risiederà nel segno dell'Ariete, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno. Saturno, invece, continuerà il moto in Acquario, così come Urano, Mercurio e il Sole permarranno nel domicilio del Toro. Giove, Nettuno, Marte e Venere, infine, resteranno stabili in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Ariete, meno roseo per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: ambiziosi. La prima Luna nel segno dopo il mese del compleanno sembrerà rivitalizzare l'ambizione dei nati Ariete, la quale era parsa venir meno nell'ultima settimana, e ciò spingerà probabilmente il segno di Fuoco a mettere in campo tenacia e stacanovismo sul fronte professionale.

2° posto Sagittario: briosi. I mugugni e gli sguardi torvi dell'ultimo periodo lasceranno spazio, con buona probabilità, a un mood brioso per il segno Mobile in questo giovedì, coi nativi che risulteranno decisamente più concilianti e collaborativi col prossimo.

3° posto Toro: entrate economiche. Una gratificazione finanziaria inaspettata potrebbe bussare alla porta delle prime due decadi di casa Toro in queste ventiquattro ore. Forti del bottino monetario rimpinguato, i nativi non perderanno tempo nell'investire parte del denaro per valorizzare un progetto in fase embrionale.

I mezzani

4° posto Leone: spazio alle novità. Nonostante il meglio il parterre planetario lo donerà ai felini tra qualche settimana, i nati Leone avranno buone chance di subodorare già qualche barlume di novità nell'aria e ciò fomenterà il loro entusiasmo.

5° posto Gemelli: spensierati. Gli attriti relazionali, specialmente affettivi, non dovrebbero mancare all'appello anche questo giovedì, ma la differenza con le altre giornate sarà presumibilmente la predisposizione nativa a un atteggiamento maggiormente scanzonato.

6° posto Acquario: affettuosi. Accorgendosi dell'ingente mole di energie che le questioni pratiche hanno assorbito negli ultimi tempi, i nati Acquario desidereranno probabilmente recuperare in questo giorno primaverile, così diverranno spiccatamente affettuosi sia coi figli che con la dolce metà.

7° posto Capricorno: affaccendati. Sballottati a destra e a manca per portare a compimento attività lavorative e impegni familiari, i nati Capricorno potrebbero trascorrere un giovedì intenso ma, al contempo, soddisfacente.

8° posto Scorpione: al di sotto delle aspettative. Lo Stellium in opposizione e la Luna di Fuoco sembreranno divertirsi a far spazientire la terza decade di casa Scorpione, in quanto i risultati professionali che raggiungeranno avranno buone chance di essere al di sotto delle loro aspettative.

9° posto Pesci: in attesa. Semaforo acceso sul giallo per le vicende amorose dei nati Pesci in questo giorno di fine mese, col segno d'Acqua che si renderà probabilmente conto che bisognerà attendere prima di lanciarsi in un discorso chiarificatore con la persona che sta frequentando.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sfiduciati. Un po' per i numerosi imprevisti pratici e un po' per le reiterate frizioni relazionali delle ultime settimane, i nati Vergine potrebbero perdere un pizzico di fiducia nel prossimo futuro, divenendo cupi e tendenti al pessimismo.

11° posto Cancro: solitudine. I primo segno d'Acqua avvertirà una sgradevole sensazione di solitudine che lo indurrà a credere di non poter fare realmente affidamento su nessun altro a parte sé stesso.

12° posto Bilancia: circolo vizioso. Alcuni malmostosi pensieri e qualche presunto torto subito in precedenza potrebbero divenire gli indesiderati protagonisti delle menti native questo giovedì, col segno Cardinale che si sentirà come dentro a un circolo vizioso.