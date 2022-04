Per maggio 2022 l’Oroscopo per l’ambito lavorativo si presenterà decisamente ottimale per i nati sotto i segni di terra, seguiti a ruota dal segno della Bilancia e dal segno del Cancro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del mese.

L’oroscopo per il lavoro di maggio 2022: Vergine in testa alla classifica

1° Vergine: sicuramente la determinazione giocherà un ruolo fondamentale per l’andamento degli affari sul piano economico e lavorativo. La motivazione che in questo momento la farà da padrone vi porterà degli eccellenti risultati, con o senza una squadra alle spalle.

Raggiungerete qualche traguardo finanziario che vi permetterà una maggiore autonomia.

2° Toro: vi attendono dei successi che andranno al di sopra delle vostre aspettative e che probabilmente vi frutteranno più guadagni del previsto. Ogni cosa potrebbe prendere una piega positiva sul lavoro, anche quel residuo di sfide che dovrete affrontare per superare al meglio un periodo abbastanza difficile sul piano professionale. Continuate così.

3° Bilancia: sul piano lavorativo il mese di maggio prevede tante soddisfazioni per il vostro segno. Certamente qualche sfida potrebbe essere abbastanza noiosa per la vostra scalata al successo, ma prendere determinate decisioni in questo periodo significherà avere una promozione che possa farvi aumentare anche l’autostima.

4° Cancro: mettere a disposizione la vostra conoscenza a la vostra esperienza nella vostra squadra professionale significherà accelerare l’andamento degli affari in modo considerevole e produttivo, rendendo i guadagni più semplici da ottenere ma creare anche delle prospettive interessanti per poter emergere con originalità.

Capricorno determinato

5° Capricorno: sarete molto determinati con le questioni lavorative, perché ora farete di tutto per poter mettere a frutto i progetti che avete covato a lungo. Ora ci sarà anche qualche desiderio economico che potrebbe avverarsi grazie a qualche idea davvero straordinaria.

6° Acquario: i progetti potrebbero prendere una piega molto positiva se ci metterete tutti voi stessi.

Avrete innumerevoli missioni da compiere e puntualmente riuscirete a fare del vostro meglio per far emergere la vostra creatività e il lavoro combinato della vostra squadra professionale.

7° Pesci: avrete delle idee che saranno molto buone, ma dovrete fare in modo che situazioni esterne vi facciano deviare dal cammino che avete stabilito per voi stessi. Le distrazioni saranno molte e qualcuna potrebbe anche essere autoindotta. Ciononostante, potrete fare faville, se soltanto lo vorrete con tutte le vostre forze.

8° Gemelli: questo periodo più che a caricarvi di lavoro dovreste pensare assolutamente al riposo e al relax. Ciò non significa rendervi totalmente inattivi, ma essere molto pazienti sulle tempistiche che non sempre galopperanno come vorreste.

Essere disponibili in questo momento potrebbe essere molto utile sia per voi che per l’intera squadra professionale alla quale appartenete.

Leone diviso in due

9° Leone: probabilmente il vostro mese di maggio potrebbe essere diviso in due per le questioni di carattere lavorativo, perché si alterneranno momenti carichi di impegno e di progetti ad alcuni periodi abbastanza monotoni che potrebbero portare ad una vera e propria ‘immobilità’, soprattutto verso la fine del mese.

10° Sagittario: avrete molto bisogno di utilizzare una cautela che probabilmente non avete mai sperimentato. Ora come ora ci saranno progetti molto ambiziosi e carichi di aspettativa che se non presi in modo adeguato potrebbero non essere ottimali come vorreste.

11° Ariete: purtroppo il vostro segno in ambito lavorativo andrà incontro ad un periodo al rallentatore, che potrebbe darvi anche alcune situazioni non proprio piacevoli e che potrebbe darvi occasioni di divergere dagli intenti della vostra squadra di lavoro. Secondo l’oroscopo verso la fine del mese subentrerà un periodo alquanto fermo, ma non per questo inattivo anche dal punto di vista mentale.

12° Scorpione: il mese di maggio potrebbe essere negativo sotto molti aspetti. Il vostro atteggiamento taciturno potrebbe essere di intralcio alla collaborazione fra colleghi, mentre lo stress potrebbe raggiungere dei picchi elevanti se non sarete in grado di smaltirlo in modo adeguato.