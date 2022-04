Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita. Questo è quello che disse Confucio ormai tanti anni fa. Ognuno di noi ha le proprie passioni e il proprio carattere, e secondo l'oroscopo, ogni segno zodiacale è predisposto per una tipologia specifica di lavoro. Certo, può darsi che non sia così facile riuscire ad ambire a una determinata professione, e a volte bisogna accontentarsi di altro. Ciò nonostante riuscire a fare ciò che ci piace, porta sicuramente grandi soddisfazioni. Vediamo dunque le professioni più adatte alle caratteristiche dei vari segni zodiacali.

Oroscopo e lavoro, la professione ideale per i segni zodiacali

Ariete: un segno con una grande energia, e un carattere sempre attivo, e a volte un po’ troppo impulsivo, è indirizzato verso professioni improntate più sul piano fisico. La professione libera sarebbe quella più adatta al suo temperamento nella quale saprebbe dare il meglio di sé, ciò nonostante dove può eccellere sicuramente è nello sport, o addirittura prendendo una carriera militare. Tra i mestieri più comuni ci sono sicuramente il meccanico, o l'idraulico.

Toro: secondo l'oroscopo, questo segno ha un forte gusto estetico. Sa provare emozioni molto forti, e ha una forte passione per persone o oggetti, da non poterne fare più a meno.

Il campo della medicina potrebbe dunque essere l'ideale, dato l'impegno che ci metterebbe nel prendersi cura degli altri, ma tra i lavori più comuni non si può non citare il cuoco, che sia pasticciere o ristoratore, o rimanendo nel campo della medicina, lavorare in una farmacia.

Gemelli: l'incredibile curiosità del segno dei Gemelli li porta a esplorare sempre nuovi posti.

La mente acuta e la parlantina gli consentono le attività per le quali sia richiesta inventiva e capacità di eloquio. Lavorare dunque nel settore del turismo può essere una valida alternativa per questo segno, mentre tra i lavori più comuni sicuramente quelli in grado di tenerli a contatto con le persone, e che prevedono dunque una clientela, ad esempio commesso in un negozio.

Cancro: il segno d'acqua sa percepire quasi subito il tipo di persona che ha davanti considerata la sua sensibilità, riuscendo a immedesimarsi subito in loro. Lavori che rientrano nella sfera mentale, come la psicologia sono dunque l'ideale, ma anche il medico può essere un'alternativa. Nel caso di un mestiere un po’ più comune lavorare in un negozio d'abbigliamento potrebbe essere un’idea.

Leone: un segno che ama stare sempre al centro dell'attenzione come il Leone può essere portato per il mondo dello spettacolo secondo l'Oroscopo. Può sembrare strano, ma questo segno è anche molto bravo a organizzare, dunque può essere adatto per gestire lavori di squadra. Ama però anche il lusso, e quindi lavorare in un locale di alto livello farebbe sicuramente al caso suo.

Vergine: questo segno sa lavorare bene all'interno di una squadra. Ha una buona manualità e attenzione al dettaglio, e non vuole essere per forza un leader. Può essere dunque un buon insegnante ad esempio. La sua attenzione ai dettagli poi, la predispone a essere abile in quelli lavori semplici che richiedono anche una certa precisione, come ad esempio lavorare da una parrucchiera.

Bilancia: il segno d'aria è un segno sicuramente molto sensibile, ma anche molto ambizioso, e dai gusti raffinati. Sa anche occuparsi bene del pubblico, dunque lavori come la hostess o addetta alla reception sono consigliati. Come già detto però, è un segno ambizioso, e punta spesso in alto, dunque un lavoro particolare ma appagante, come l'arredatrice di interni non sarebbe male, oppure occuparsi di matrimoni e organizzare dunque felici eventi.

Scorpione: intelligente e ambizioso, i lavori monotoni non fanno per loro. Secondo l'oroscopo, questo segno è alla ricerca di mansioni particolari, in grado di stimolare mente e corpo. Medico, psicologo, psichiatra, criminologo, investigatore, ecc. sono mansioni che bilanciano bene mente e corpo, e stimolano i nativi del segno a impegnarsi per scalare la vetta del successo.

Sagittario: il segno del Sagittario ha una voglia matta di libertà, e scegliere quello che più gli si addice. Ama stare all'aperto, ma vuole anche applicarsi mentalmente. Dedicarsi al giornalismo o al turismo facendo la guida può essere dunque un’idea, ma può anche essere adatto a fare l'insegnante di qualche disciplina sportiva.

Infine, anche la carriera in polizia o addirittura politica può essere adatta a loro.

Capricorno: questo segno è sicuramente tra i più affidabili dello zodiaco, e s'impegnerà a fondo per portare a termine i suoi impegni. Sicuramente è abile con il denaro, ma anche nel campo della medicina. Banchiere, finanziere o medico e tutte le sue varianti sono dunque i mestieri che più gli si addicono. Sa essere anche un valido insegnante, ma non un insegnante qualunque. Se deve fare questo mestiere, deve essere ad alti livelli, dunque dentro un’università.

Acquario: la sua razionalità paradossalmente non è adatta a incarichi d'ufficio o mansioni poco stimolanti. Il segno dell'Acquario è sì razionale, ma vuole esserlo a modo suo.

Starebbe bene infatti all'interno di in ambiente scientifico, nel campo della medicina o dell’ingegneria. Può anche essere molto abile a gestire le finanze, ma andrebbe bene anche nel campo della musica, dell'arte e dello spettacolo.

Pesci: il segno d'acqua sa essere incredibilmente romantico, e quando ha davanti qualcosa che ama, ci metterà tutto sé stesso. Non preferisce dunque incarichi che prevedono uno schema rigido di orari e regole. Si trova bene in mansioni dove può esprimere tutta la sua creatività e fantasia. L'arte e la moda sono sicuramente i settori più indicati. La sua grande empatia però lo porta a contatto con i sentimenti degli altri e come animatore andrebbe molto bene.