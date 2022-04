L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 aprile 2022. In ottima posizione troviamo tre segni: Acquario, Capricorno e Sagittario. Ovviamente a essere valutati in questo contesto saranno esclusivamente i sei simboli astrali rientranti nella seconda metà (quindi da Bilancia a Pesci).

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 aprile, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La buona sorte elargita dalle stelle, unita alla vostra capacità organizzativa, vi darà l’opportunità di raggiungere risultati eccellenti.

Se fate parte della schiera dei cuori solitari, questo sabato potreste riscuotere successi davvero lusinghieri. Autostima e prontezza di riflessi nell’ambizione professionale solleticheranno il vostro amor proprio e vi spingeranno a lavorare con più lena. Nel relazionarvi agli altri, parlando d'amore, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità, senza paura. Splendida la forma fisica intanto insieme ad un'ottimo umore: vi sentirete più disponibili, aperti e tolleranti anche con chi è molto diverso da voi.

Scorpione: ★★★. Giornata in salita, ma non priva di discrete notizie. Una questione legale che si trascinava da tempo potrebbe risolversi a vostro favore.

Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. Nel lavoro, non siete molto credibili se alla prima difficoltà vi defilate in buon ordine. Assumetevi la responsabilità di un progetto impegnativo. In amore invece sarete più propensi a flirtare piuttosto che a impegnarvi in relazioni durature.

Prima o poi vi troverete di fronte qualcuno con le stesse “inclinazioni”, e allora... Rallentate comunque un pochino l’attività fisica, evitando sforzi estremi. Footing e lunghe passeggiate saranno sufficienti a mantenervi in forma.

Sagittario: ★★★★★. Secondo le previsioni astrologiche del giorno, grazie alla vostra sensibilità che vi rende più intuitivi di altri, saprete condurre a termine con successo una delicata trattativa d’affari.

Accettate però la collaborazione di un collega per canalizzare l’energia verso un unico fine. Se il vostro obiettivo è quello di crescere professionalmente, approfittate del favore delle stelle che senz'altro vi aiuteranno a contrastare l'eventuale timidezza. In amore, invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni. Infine, sapete bene di non essere degli sportivi nati, ma in questo periodo avete tutte le energie necessarie per praticare con successo l’attività che preferite.

Oroscopo e stelle del 23 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Con la Luna che da questo sabato passa in Acquario, i progetti e i contatti riprenderanno velocemente quota e la sicurezza espressiva vi renderà più persuasivi.

Il confronto con gli altri s’intensifica, valorizzando il vostro ruolo e assicurandovi visibilità. Anche nel lavoro tutto in risalita: se nel caso aveste proposte o richieste da avanzare, questo potrebbe essere il momento giusto, senza però pretendere risposte immediate. In amore cercate di trascorrere più tempo con chi ve ne ha donato tanto del suo e imparate a cedere un po’ della vostra autonomia per stare più uniti. La sensazione di poter disporre di qualche ora libera è sufficiente a mettervi di buonumore. Sì ad un sabato sera all'insegna del dolce far nulla e del divertimento.

Acquario: 'top del giorno'. Spalleggiata dalla congiunzione con Plutone, la Luna in Acquario assicura momenti meravigliosi.

Tanta serenità in famiglia sarà una conseguenza immediata dell'ottimo periodo. Qualunque cosa vi riuscirà a meraviglia in questo periodo, e non parliamo certo di faccende domestiche o lavori di ordinaria amministrazione. Nel lavoro, con un po’ di autocompiacimento potete dichiararvi soddisfatti di quello a cui avete dato vita e aspettarne serenamente gli sviluppi. Nel frattempo abbandonatevi alle suggestioni dell’amore romantico, lasciatevi condurre per mano dal partner ad esplorare un modo diverso di godersi la vita. Mostratevi disponibili alle novità, sperimentate con fiducia le terapie naturali e alternative, vi troverete molto giovamento.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 23 aprile preannuncia un periodo normale.

Vivacizzata dal sestile con Mercurio, Venere nel segno premia l’audacia delle vostre scelte garantendovi l’approvazione e la stima degli altri. Sentire l’appoggio di chi vi sta attorno è un piacere che non avevate proprio messo in conto. Occhio intanto agli impegni da sbrigare nel lavoro: sono davvero troppi, ma grazie ad una ferrea programmazione riuscirete a dribblarli senza affanno. In amore, il desiderio di stabilità incoraggia una decisione importante: il vostro rapporto di coppia è ormai pronto ad un passo significativo. Impegnatevi in un’attività sportiva; se non volete frequentare un corso di nuoto concedetevi almeno qualche ora in piscina.