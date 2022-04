L'oroscopo del 1° maggio è caratterizzato da tante sorprese e novità. I pianti, grazie ai loro transiti, avranno una forte influenza sulla vita sentimentale e affettiva dei segni zodiacali. Ci sarà chi amerà divertirsi con i propri amici e chi preferirà trascorrere il tempo con il partner.

Nel dettaglio, il Cancro, lo Scorpione e il Capricorno saranno molto leali nei confronti delle persone care, mentre i Gemelli e la Vergine avranno più paura ad esporsi. Il Toro, il Leone e i Pesci verranno travolti dal fuoco della passione, al contrario dell'Ariete e dell'Acquario che si concentreranno sui problemi ancora irrisolti.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 1° maggio.

Previsioni astrologiche di domenica 1° maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete ancora pronti a lasciarvi alle spalle determinate situazioni. La paura di non riuscire a superare alcuni ostacoli vi spingerà a tornare sui vostri passi. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di ricorrere a un dialogo pacifico e ragionevole per risolvere le cose.

Toro: la relazione con il partner andrà sempre meglio. Vi sentirete attratti da lui sia dal punto di vista mentale che fisico. Non riuscirete a resistere alle sue avance, ma dedicherete parte della giornata anche al rapporto con gli amici. Sentirvi al centro della scena vi aiuterà a recuperare la fiducia in voi stessi.

Gemelli: avrete paura di non essere compresi dalle persone attorno a voi. Preferirete stare soli piuttosto che subire le critiche altrui. La giornata di domani potrebbe non iniziare nel migliore dei modi. Per fortuna, però, ci sarà chi riuscirà a fare breccia nel vostro cuore. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tirarvi indietro a priori.

Cancro: non potrete fare a meno di trascorrere il tempo con i vostri amici. Stabilirete un legame così forte da poter affrontare insieme tutte le avversità. Sarete travolti da un'ondata di ottimismo, ma non riuscirete a rinunciare alla vostra prudenza. Prima di agire, preferirete avere chiara la situazione.

Oroscopo di domani 1° maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: il vostro animo ribelle vi getterà tra le braccia del partner. Grazie alla sua presenza vi sentirete al sicuro. Le coccole e il romanticismo gioveranno alla vostra anima, ma tenderete a prendervi cura anche dei vostri hobby. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non rinunciare a nulla.

Vergine: nel rapporto con gli altri sarete molto cauti. Non vorrete commettere degli errori e, soprattutto, non vorrete essere feriti nuovamente. Questo vi spingerà a non approfondire alcuna relazione. La famiglia cercherà di starvi accanto in ogni modo possibile. Attenzione a non isolarvi.

Bilancia: la giornata di domani procederà senza imprevisti.

Vi dedicherete agli amici e alla famiglia, cercando di sfruttare al meglio il tempo libero a vostra disposizione. Nonostante gli sforzi, però, non riuscirete a escludere totalmente le questioni di lavoro. Al vostro ritorno, infatti, dovrete occuparvi di molte mansioni.

Scorpione: crederete ciecamente nel potere dell'amicizia. Sarete presenti per le persone care e non vi tirerete indietro se ci sarà bisogno di dare il vostro contributo. Sarete piuttosto espansivi in ambito sentimentale, ma potrebbe non essere ancora il momento giusto per incontrare l'anima gemella.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 1° maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la vostra semplicità catturerà le persone che vi saranno attorno.

Tutti vorranno trascorrere del tempo con voi. Potrebbe essere divertente organizzare delle attività di svago per lasciarvi alle spalle lo stress della settimana appena trascorsa. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non chiudere il cuore all'amore.

Capricorno: sarete i veri protagonisti della festa. Conoscerete molte persone nuove, ma non dimenticherete i vecchi amici. Per voi, la loro presenza sarà di vitale importanza. Grazie a loro, infatti, troverete il coraggio di esporvi e di essere davvero voi stessi. Potreste imbattervi in una sorpresa.

Acquario: i problemi di coppia saranno presenti anche nella giornata di domani. Non vi piacerà dare vita a bruschi litigi, ma farete fatica a trattenere la rabbia.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non esagerare con le parole: con un pizzico di calma e collaborazione, le cose miglioreranno.

Pesci: sarete molto passionali. Il rapporto di coppia diventerà così coinvolgente da spingervi a prendere delle decisioni avventate. Non ve ne pentirete affatto, però, perché saprete di aver intrapreso la strada giusta per voi. Gli amici e la famiglia approveranno la relazione con il partner.