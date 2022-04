Le previsioni zodiacali di giovedì 21 aprile avranno in serbo tante novità per tutti i segni zodiacali. La vita sentimentale, lavorativa e sociale di ciascuno di loro verrà influenzata dai transiti dei pianeti. Ci sarà chi si dedicherà al partner e chi cercherà di risolvere i problemi più urgenti.

Nel dettaglio, stando all'Oroscopo di domani, il Cancro, lo Scorpione e i Pesci dovranno fare chiarezza nel loro cuore, mentre il Leone e il Sagittario saranno sicuri dei loro desideri. L'Ariete, la Bilancia e il Capricorno non si faranno mettere i piedi in testa da nessuno, al contrario dell'Acquario e dei Pesci che tenderanno ad assumere un atteggiamento più pacato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 aprile.

Previsioni zodiacali di giovedì 21 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete dotati di una grande autostima. Lotterete per esternare le vostre idee, senza mettere in ombra quelle degli altri. Cercherete di riflettere il più possibile sulle situazioni perché non vorrete trovarvi ad avere a che fare con questioni spiacevoli. Per ora, Cupido rimarrà in disparte, però, nelle prossime ore, qualcosa potrebbe iniziare a cambiare.

Toro: farete fatica a immedesimarvi nei panni altrui. Preferirete seguire la vostra strada, senza mettere in dubbio le decisioni prese. Questo comportamento potrebbe influenzare negativamente i rapporti sociali. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a mettervi sempre in discussione.

Potreste iniziare a scorgere situazioni rimaste inesplorate fino ad oggi.

Gemelli: ce la metterete tutta per distinguervi sul posto di lavoro. Non sarete pronti ad arrendervi tanto presto, ma il difficile rapporto con i colleghi potrebbe buttarvi giù di morale. Per fortuna, potrete contare sul valido sostegno dei vostri amici.

Anche il contributo del partner verrà molto apprezzato. Attenzione a non essere troppo critici con voi stessi.

Cancro: questa giornata sarà caratterizzata da una profonda indecisione. Non sarà facile scegliere la strada definitiva. Avrete bisogno di prendere in considerazione tutte le possibilità, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non sottovalutare il potere del cuore: saranno le passioni a spingervi ad agire.

Oroscopo di domani 21 aprile: dal Leone allo Scorpione

Leone: desidererete inseguire i vostri sogni, ma non a scapito del benessere personale. Sarete determinati a trovare una via di mezzo, in modo da poter gestire il vostro tempo nel miglior modo possibile. In famiglia ci saranno delle incomprensioni, ma si tratterà di questioni di poco conto. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non appellarvi all'orgoglio.

Vergine: tenderete a essere molto ordinati. Non sopporterete la confusione e le persone poco chiare. Purtroppo, sul lavoro, dovrete affrontare un momento di difficoltà.

Avrete paura di non riuscire a risolvere la cosa, ma grazie alla presenza del partner e al supporto degli amici, vi sentirete molto meglio. Attenzione a non dimenticare i vostri hobby.

Bilancia: sarete in grado di mostrare tutta la vostra determinazione. Metterete il futuro al primo posto, concentrandovi su determinati progetti. Vi renderete conto di essere in possesso di molte risorse, ma ci sarà anche chi cercherà di spinuirvi. L'affetto degli amici e del partner costituiranno un'ancora di salvezza per voi. Potreste anche fare nuove conoscenze.

Scorpione: farete fatica a lasciarvi alle spalle determinate questioni. Per voi, non sarà affatto semplice metabolizzare gli ultimi eventi. La giornata vi metterà di fronte a sfide stressanti che necessiteranno di decisioni drastiche.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non farvi influenzare dalle malelingue. Presto, ci sarà la svolta tanto attesa.

Previsioni astrologiche e consigli dalle stelle del 21 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi fiderete ciecamente del vostro istinto. Non metterete in dubbio alcuna sensazione, perché saprete di essere nel giusto. Frequenterete solo coloro che vi trasmetteranno emozioni positive e, anche sul lavoro, darete priorità a un clima dinamico e produttivo. Potrebbe non essere il momento giusto per compiere la prima mossa in ambito sentimentale.

Capricorno: reagirete con forza alle critiche. Non permetterete agli altri di insinuare dei dubbi su di voi. Di base, direte cose corrette, ma rischierete di farlo in modo sbagliato.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non agire in modo affrettato, questo potrebbe avere delle conseguenze poco piacevoli. Il partner vi darà il suo affetto incondizionato.

Acquario: non apprezzerete le discussioni. Anche in casa, cercherete di creare un'atmosfera dolce e colma di amore. Non sarete d'accordo con chi tenderà a puntualizzare su qualsiasi cosa. Potrebbe essere il momento giusto per apportare alcuni cambiamenti, ma dovrete essere certi della strada che vorrete intraprendere. L'amore sarà dietro l'angolo.

Pesci: sarete molto gentili nei confronti del prossimo. Vi batterete per contrastare le ingiustizie e per rispondere a tono alle critiche. D'altra parte, però, sarete anche determinati a non abboccare alle provocazioni. Questo vi consentirà di osservare le situazioni in modo più lucido. Il lavoro potrebbe darvi qualche piccolo problema di stress eccessivo.