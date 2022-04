L'oroscopo di venerdì 22 aprile ha in serbo tante novità per la giornata. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi troverà il vero amore e chi si concentrerà sul suo futuro.

Secondo le previsioni zodiacali di domani, il Toro, la Bilancia e l'Acquario vivranno dei momenti molto romantici, mentre i Gemelli e il Capricorno non riusciranno a scendere a patti con alcune situazioni. Il Leone e lo Scorpione si sentiranno sicuri di loro stessi, al contrario del Cancro e dei Pesci che avranno bisogno di un piccolo incoraggiamento.

Dall'Ariete al Cancro: tutte le previsioni zodiacali di venerdì 22 aprile

Ariete: non farete alcuna fatica nel calarvi nei panni di leader. Vi verrà spontaneo occuparvi degli altri e prendere in mano le situazioni. Vi rivelerete molto preziosi sul posto di lavoro. I vostri capi, infatti, non riusciranno a fare a meno di voi. Attenzione, però, a non sacrificare tutto il vostro tempo libero: anche voi avrete bisogno di un po' di riposo.

Toro: l'amore renderà la giornata di domani indimenticabile. Il vostro cuore sarà travolto da sentimenti romantici e positivi. Darete vita a un rapporto meraviglioso con il partner, che vi aiuterà a superare le difficoltà della giornata. La vostra complicità non potrà fare a meno di lasciare sorpresi parenti e amici.

Attenzione, però, alle persone invidiose che proveranno a sabotarvi.

Gemelli: ci saranno delle questioni aperte ancora da risolvere. Non sarete certi di essere in possesso delle risorse necessarie per farcela. Avrete bisogno di riflettere attentamente prima di agire. Questo vi consentirà di fare il punto della situazione. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non escludere totalmente l'istinto dalle decisioni future.

Cancro: vi sentirete soli e incompresi. Avrete la sensazione che gli altri non siano intenzionati a provare a mettersi nei vostri panni. Proverete sentimenti contrastanti che non vi aiuteranno a portare avanti le attività della giornata. Per fortuna gli amici faranno di tutto per non lasciarvi da soli. Le loro parole potrebbero avere un impatto molto positivo su di voi.

Un oroscopo ricco di sorprese: ecco cosa hanno in serbo le stelle del 22 aprile

Leone: finalmente tornerete ad avere fiducia in voi stessi. Saprete di dover percorrere una strada ancora molto lunga prima di raggiungere l'obiettivo desiderato, ma inizierete a sentirvi molto meglio. Sarete in sintonia con gli altri e con i vostri pensieri. Le previsioni zodiacali di domani vi suggeriscono di provare a gestire il tempo in modo più consapevole.

Vergine: non sarà facile mettere fine ai vostri dubbi. Andrete alla ricerca di un punto di riferimento importante, in modo da non dover gestire tutto da soli. Gli amici saranno lieti di aiutarvi, ma sarà soprattutto il partner a preoccuparsi. Il vostro rapporto attraverserà un momento particolare.

Con la determinazione di entrambi, però, le cose miglioreranno.

Bilancia: non potrete fare a meno di resistere al fascino del partner. Basterà la sua sola presenza per farvi accendere una scintilla nel cuore. Avrete intenzione di alimentarla fino a farla diventare una fiamma incandescente. Vi sentirete perfettamente padroni della situazione, anche se non avrete alcun controllo su eventuali imprevisti. Tutto bene anche in amicizia.

Scorpione: potrete fare affidamento su una ferrea autostima. Non vi farete influenzare dai pensieri altrui, perché saprete di dover rendere conto solo a voi stessi. Ciò vi aiuterà a realizzare i vostri progetti, ma le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non esagerare.

Un'eccessiva presunzione, infatti, potrebbe indispettire le persone che vi staranno attorno.

Previsioni astrologiche di domani 22 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di coltivare il rapporto con i vostri amici. La carenza di tempo libero, infatti, rischierà di compromettere la vita sociale. Sarà fondamentale curare ogni singolo aspetto della giornata. Se rimarrete fedeli a voi stessi, questo venerdì 22 aprile si rivelerà all'altezza delle aspettative. Attenzione a chi concederete la vostra fiducia.

Capricorno: la giornata di domani vi metterà davanti a situazioni inesplorate. Potreste non trovare subito la giusta soluzione. Per fortuna continuerete a provare. Il lavoro sarà ricco di nuove opportunità, potreste sentirvi un po' confusi a causa dell'alto numero di responsabilità.

Non sarà ancora il momento giusto per abbandonarvi tra le braccia della persona amata.

Acquario: sarete molto felici vicino alla persona amata. Non avrete bisogno di nulla, solo del suo affetto. Non sempre sarà facile conciliare la vita lavorativa con quella privata, ma grazie alla determinazione del cuore avrete ottime possibilità di farcela. Vi sentirete particolarmente creativi. Prediligerete hobby fantasiosi e flessibili, mentre non sopporterete attività troppo rigide.

Pesci: tenderete a concentrarvi soprattutto sui sentimenti negativi. Questo non vi aiuterà ad affrontare la giornata con lo spirito giusto. Per cambiare il vostro punto di vista potreste prendere in considerazione le parole degli amici e del partner. Anche se ci vorrà del tempo per farle vostre, sicuramente inizierete a sentirvi subito meglio. Le previsioni zodiacali vi consigliano di continuare a credere in voi stessi.