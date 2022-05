L'oroscopo del weekend che va dal 14 al 15 maggio vede uno Scorpione adorabile in ambito amoroso grazie alla Luna nel segno, mentre i nativi Leone potrebbero essere in lieve difficoltà. L'Ariete sarà felice della posizione favorevole di Venere, soprattutto per godere al meglio la propria vita amorosa, mentre Toro potrebbe non essere in gran forma. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 14 al 15 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 14-15 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana assolutamente godibile in ambito amoroso per voi nativi del segno.

Riuscirete a godere al meglio della vostra vita sentimentale grazie a Venere nel segno, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo un ottimo Giove, accompagnato da Mercurio in sestile, vi metterà nelle condizioni ideali per poter gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: secondo l'oroscopo non il weekend ideale per esprimere le vostre emozioni a causa della Luna in opposizione. Dovrete mostrare maggior empatia nei confronti del partner, cosa che in questo weekend non vi riuscirà. Settore professionale tutto sommato discreto, anche se senza l'ausilio di Giove potreste avere qualche difficoltà. Voto - 6️⃣

Gemelli: fine settimana davvero equilibrato per voi nativi del segno.

Vi sentirete liberi dalle responsabilità, soprattutto all'interno della relazione di coppia, e potrete vivere al meglio la vostra vita sentimentale. Sul fronte lavorativo arriveranno novità e risorse per ottenere il meglio dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere e Giove in cattivo aspetto non potrete di certo pretendere una vita quotidiana stabile e serena.

Ciò nonostante, in questo fine settimana ci sarà la Luna a darvi un aiuto, ma in ogni caso meglio non essere troppo ottimisti. Nel lavoro avete ormai portato a termine i lavori più importanti, ma ora dovrete saper mettere in piedi nuovi progetti in grado di consolidare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Leone: il sentimentalismo non vi manca con Venere in trigono.

Ciò nonostante, secondo l'oroscopo del prossimo weekend, con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potreste essere spesso fraintesi dalle persone che amate. Sul fronte professionale Giove vi sarà di grande aiuto per i vostri progetti, che lentamente cominceranno a prendere forma. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo non sarà di grande aiuto durante il prossimo fine settimana. Ciò nonostante, questo non vorrà dire che passerete un brutto periodo. In amore la Luna in sestile porterà maggior armonia con il partner, ma in ogni caso sarà meglio non essere troppo pretenziosi. Nel lavoro le energie a disposizione non saranno molte, per cui dovrete essere pazienti per ottenere discreti risultati.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non molto entusiasmante secondo l'oroscopo del fine settimana. Venere rimane in opposizione e con il partner non ci saranno momenti così teneri e romantici. Anche sul posto di lavoro potrebbero insorgere delle difficoltà a causa di Giove opposto. Voto - 5️⃣

Scorpione: ottimo weekend grazie in particolare alla Luna nel segno. Single oppure no, fatevi coraggio e vedrete che l'amore arriverà anche per voi. In ogni caso siate adorabili. Sul fronte lavorativo Marte in trigono vi darà energie a sufficienza per gestire i vostri progetti, ma senza Giove dovrete essere più pazienti. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale equilibrata e soddisfacente secondo l'oroscopo.

Un'ottima Venere in trigono dal segno dell'Ariete vi permetterà di sentirvi davvero felici con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Buone notizie anche sul posto di lavoro. Giove in buon aspetto vi permetterà di gestire al meglio le vostre risorse e per voi arriverà anche un po’ di fortuna. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in sestile porterà un po’ di equilibrio nel vostro rapporto. Ciò nonostante, ricordatevi che Venere è negativa, dunque non abbiate grandi aspettative per la vostra relazione di coppia. Non un ottimo fine settimana anche per quanto riguarda il lavoro a causa di Giove negativo. Ciò nonostante con Marte in sestile troverete sicuramente la forza per reagire.

Voto - 6️⃣

Acquario: weekend forse un po’ sottotono per via della Luna in quadratura. Certo, Venere rimane in posizione favorevole, dunque non siate troppo preoccupati per la vostra relazione sentimentale. Un po’ meglio sul posto di lavoro. Sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti e otterrete discreti risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo favorevole in amore per voi nativi. La Luna in trigono dal segno dello Scorpione regolerà al meglio la vostra relazione di coppia e avrete modo di vivere bei momenti con la dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante Giove non sia più con voi, con un po’ d'impegno sarete in grado di raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣