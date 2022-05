L'oroscopo del fine settimana che va dal 21 al 22 maggio vede un ottimo Sole splendere per i nativi Gemelli che, grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto, vivranno una vita amorosa eccellente. Cancro dovrà evitare di prendere decisioni affrettate al lavoro, mentre Bilancia recupererà un po’ d'intesa con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 21 al 22 maggio.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale interessante nel corso del prossimo weekend per voi nativi del segno.

La Luna in sestile e Venere vi daranno l'occasione di vivere momenti davvero romantici insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Giove sosterrà i vostri impegni professionali e con un po’ d'impegno arriverete sicuramente al successo che meritate. Voto - 9️⃣

Toro: weekend tutto sommato discreto secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà così influente in amore, ciò nonostante la vostra relazione di coppia sarà comunque appagante. Sul posto di lavoro Marte in sestile porta tante energie, che se sfruttate bene porteranno discreti successi. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario sarà possibile vivere un buon weekend in amore. Sole e Venere splenderanno e, single oppure no, non mancheranno momenti davvero romantici.

In ambito lavorativo nuovi progetti si affacceranno all'orizzonte e voi dovrete essere pronti a cogliere l'occasione. Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, cercare di vivere una relazione stabile non sarà così semplice. Secondo l'oroscopo del prossimo weekend dovrete cercate di essere più comprensivi nei confronti della vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro meglio non prendere decisioni affrettate, considerato che Giove è negativo. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale purtroppo in calo nel corso del prossimo fine settimana. La Luna in opposizione causerà malintesi e piccole discussioni con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro state facendo lentamente dei progressi, proprio per questo meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Voto - 7️⃣

Vergine: un fine settimana tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Single oppure no, non mancheranno momenti teneri con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sentirete la necessità di risolvere alcuni problemi con i vostri progetti per cercare di migliorare e ottenere di più. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vi vedono un po’ più fortunati in amore. La Luna in trigono vi aiuterà a recuperare terreno e a essere più ottimisti, ciò nonostante non abbiate aspettative troppo alte. Per quanto riguarda il lavoro se volete svolgere bene i vostri progetti, dovrete metterci il giusto impegno e essere meno superficiali. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura potrebbe creare qualche disagio in amore secondo l'oroscopo del fine settimana.

Potrebbe esserci infatti qualcosa che vi darà un po’ troppo fastidio e non sarete così in vena di emozioni. Sul posto di lavoro dovrete ultimare alcuni progetti che vi hanno rubato un po’ troppo tempo e che non possono più aspettare. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale davvero appagante nel corso del prossimo fine settimana. Single oppure no, con la Luna in sestile e Venere in trigono saprete sicuramente come fare breccia nel cuore della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi darà le risorse di cui avrete bisogno, ma con Mercurio in opposizione dovrete farvi venire in mente idee davvero valide. Voto - 7️⃣

Capricorno: chiudersi in se stessi non sarà la soluzione per riuscire a recuperare terreno in amore.

Questo cielo non è dalla vostra parte al momento, ciò nonostante dovrete trovare la forza per reagire. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Marte sarà molto importante per portare avanti i vostri progetti, nonostante i tanti imprevisti. Voto - 5️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottimale nel prossimo weekend. La Luna sarà nel vostro cielo e Venere continuerà a sorridervi dal segno dell'Ariete. Single oppure no, datevi da fare per regalare un’emozione in più alla vostra fiamma. Sul posto di lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, pronto a favorire le situazioni professionali, e qualche nuovo e interessante progetto. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

Con il partner non mancherà intesa e passione, ma anche la voglia di costruire un futuro solido e sereno. Nel lavoro non sempre le cose andranno come previsto, considerato che Mercurio sarà in quadratura. Dovrete trovare il tempo e la voglia di sistemare eventuali errori. Voto - 7️⃣