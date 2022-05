L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 maggio 2022. In analisi la serie dello zodiaco rientrante nella prima sestina. Focus dunque su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di mettere in chiaro chi, tra questi appena citati, avrà il massimo supporto da parte dell'Astrologia del momento? Andiamo pure a scoprirlo insieme iniziando immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 maggio segno per segno, con le attività di lavoro ed i sentimenti in evidenza.

Previsioni zodiacali dell'11 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Periodo super-fortunato, tanto per usare un termine molto evocativo che a noi piace molto. Questa fase potrebbe dare l'opportunità a molti di mettere in cantiere progetti di vita importanti. Situazioni e iniziative saranno baciati dalla fortuna, portati avanti con lucida determinazione e ottimismo. Alcune problematiche promettono di arrivare felicemente a buon fine. Una serata spensierata in agenda con conquiste per i single fascinosi del segno. Affiatamento e romanticismo in risalita nella coppia. È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che andranno gestiti con una certa lucidità ed energia. Se volete volgere le situazioni a vostro favore mettete a fuoco gli obiettivi: capite che per fare un salto di qualità dovete migliorare la preparazione iniziale.

Scorpione: ★★★★. Giornata interessata da una fase buona, anche se a momenti non troppo lineare. In maggioranza con momenti positivi, ma non esentata da frangenti poco chiari e difficili da arginare. Per realizzare i vostri obiettivi, oggi potete contare su un robusto apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose.

Agevoli i viaggi, gli affari e i rapporti di lavoro. È altresì una giornata abbastanza favorevole per accettare eventualmente un lavoro extra se l’intento fosse quello di rimpinguare un po' le finanze. Puntate su organizzazione e senso pratico in ambito familiare. Nella coppia c’è una sufficiente intesa per l’attuazione di un progetto comune: un ottimo inizio per gettare basi solide per il vostro futuro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'11 maggio preannuncia un giorno relativamente negativo, improntato a tratti sulla falsariga dei periodi sottotono senza alcuna garanzia di positività o di successo: state attenti a cosa andrete a fare, chiedere o incominciare. Nulla di nuovo sotto il cielo dell’amore: forse vi sentirete un po’ annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità. Un amore a distanza vi crea inquietudine, ma è proprio nella lontananza che si verifica l’intensità del rapporto. Giornata incerta anche nel lavoro: piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono o disguidi in viaggio. Famiglia brontolona e partner poco paziente chiuderanno il cerchio.

In ogni cosa serve la giusta misura.

Oroscopo e stelle dell'11 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Una giornata semplice e fortunata. In vista un mercoledì semplicemente gradevole, pronto a soddisfare quasi ogni vostra richiesta compatibile con la realtà: escludete pure la possibilità di diventar ricchi dall'oggi al domani. La configurazione astrale si prefigura molto positiva nel lavoro rendendovi combattivi. Parlate con franchezza senza curarvi della reazione di chi vi circonda. Plutone e Mercurio: intuizione e voglia di scoprire. Ottimi i risultati in qualsiasi ambito con probabili prestazioni da record per chi pratica sport a livello agonistico. Riuscirete a guardare molto più in là dei soliti confini quotidiani, scoprendo che esistono molteplici e interessanti realtà da esplorare.

Atmosfera romantica in amore. L’immaginazione vola lontano creando amori fatti su misura per voi.

Acquario: ★★★★. In aumento punti di interesse e svariate attività. Insomma, periodo normale: siate comunque vigili a tutto ciò che potrebbe creare cambiamenti o portare novità. Non trascurate alcuna forma di burocrazia, vero tallone d'Achille per tanti di voi del segno. Nonostante le innumerevoli difficoltà, non vi perdete d’animo e con la vostra immancabile ironia sdrammatizzate ogni possibile problema. Colpi di fulmine in amore. Facendo leva sulla tempestività, rimuoverete facilmente gli intralci e risolverete alcune questioni che vi stanno a cuore. Il rapporto di coppia mostra qualche strappo, ma il dialogo riesce ad agire efficacemente da collante.

Una giornata fervida di idee e di occasioni di cambiamento anche nel lavoro. Favoriti la nascita di nuovi progetti che creeranno occasioni per viaggiare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 11 maggio indica routinario il periodo in analisi. Cercate di inventarvi qualcosa, guardate quelli che "ce l'hanno fatta", ok? Il quadro astrale non presenta disfunzioni degne di nota, dunque i registi della quotidianità sarete solo voi stessi. Marte, Nettuno e Giove vi faciliteranno promuovendo idee e progetti. Cogliete l’occasione al volo, preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi. Novità nel lavoro con occasioni favorevoli e anche un pizzico di incoscienza dettata dalla troppa sicurezza in voi stessi.

