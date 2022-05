L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 maggio 2022. La giornata di avvio del nuovo weekend vede tra i migliori senz'altro lo Scorpione, segno supportato dalla Luna in entrata nel settore. Ottimo periodo anche per Bilancia e Sagittario ai quali l'Astrologia di sabato ha riservato una valutazione da cinque stelle. In probabile difficoltà invece, sia i nativi del Capricorno che quelli dell'Acquario, ambedue considerati in periodo da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 14 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 14 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata meravigliosa per ciò che compete a sentimenti, affetti e quant'altro. La giornata è pronta a favorire ogni tipo di iniziativa relazionale. Intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che la Luna in Scorpione vi regala. Godetevi una giornata lieta, ricca di stimoli e con anche nuovi progetti in famiglia. Sensazioni rassicuranti per chi avesse qualche delicata situazione in corso d'opera. Le iniziative in questo periodo nascono con la protezione delle stelle, per cui potrebbe essere da sciocchi non approfittare. Buone notizie sul fronte della professione. Conferme, consensi e promozioni in arrivo.

L'impegno porterà i suoi buoni frutti: in bocca al lupo.

Scorpione: 'top del giorno'. Un sabato decisamente molto fortunato, merito dell'ingresso della Luna nel segno. Grazie ad alcune opportunità colte al momento opportuno, non solo brillerete agli occhi degli altri, ma vi sentirete gratificati, soddisfatti di voi stessi. Non vi è sempre facile esternare i vostri sentimenti al partner, ma provateci, se non con le parole, con un piccolo gesto che sarà sicuramente apprezzato.

Accettando i consigli di una persona/collega, in ambito lavorativo non vi lascerete sfuggire un'occasione molto proficua. Cercate di utilizzare al meglio gli strumenti che avete a disposizione, soprattutto se volete che un incarico importante venga affidato a voi. Ma attenti a non strafare, non serve.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 maggio sottolinea la possibilità che questo sabato sia uno tra i migliori degli ultimi tempi.

In coppia vivrete momenti di profonda armonia fisica e psicologica, che vi permetteranno di affrontare con il sorriso sulle labbra eventuali complicazioni. Se avete del tempo libero, dedicatelo a fare un po’ di ordine in casa, soprattutto eliminando vecchi oggetti. Evitate di accumulare cose inutili. Ci sono cose che suscitano ricordi piacevoli, altri meno, quindi meglio sbarazzarsene. Intanto, tutto abbastanza in linea con le vostre attese in campo lavorativo: se dovete scrivere una relazione, non avete bisogno di spunti. Diciamo che farete certamente un'ottima impressione.

Oroscopo e stelle del 14 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Sabato indicato dagli astri in deciso ribasso rispetto al solito.

La settimana in questo caso chiude con il piede sbagliato: avete già ricaricato più volte le vostre pile di energia ed eravate pronti a scalare anche le montagne più impervie, invece, nonostante abbiate usato ogni sforzo a vostra disposizione alla fine le avete sprecate tutte. Questo weekend pertanto potreste sentirvi scarichi, annebbiati e con pochissima o nessuna voglia di fare. A volte amate riflettere, ponderare, ma in questo periodo sarebbe soltanto uno spreco di tempo. Non trovate una scusa dopo l’altra, prendete in mano le redini e non dimenticate le vostre responsabilità.

Acquario: ★★. Idem come sopra! Partenza di weekend da prendere con seria concentrazione, evitando di fare cose fuori dall'ordinario.

Possibilmente stare calmi, non fare nulla e aspettare che il vento astrologico cambi. In casa, lo sapete, alcune incombenze non sono più rimandabili: dividendo però il lavoro tra i componenti della famiglia, sarà meno faticoso, anzi, addirittura divertente. Coinvolgere gli altri non è sempre facile, ma riuscirete a trovare il modo più adatto per farlo. Dubbi sul partner? Non lasciate che un pettegolezzo infondato crei tensioni: puntate sul buon dialogo e sulla fiducia reciproca. Il cuore parla una lingua diversa dalla mente, perciò non badateci troppo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 14 maggio, annuncia ai più un tranquillo sabato di maggio. Periodo buono quindi, anche se innestato in una routine scontata, blanda e spesso farraginosa.

Contro eventuali sbalzi d’umore e attacchi di malinconia due soluzioni: cena semplice purché assai gustosa in previsioni di un "dopocena" al peperoncino e un po’ di shopping, giusto per tirarsi su di morale oppure semplicemente per dare uno generoso schiaffo alla noia! Risparmi ben spesi per un acquisto importante o per un regalo che esprime i vostri sentimenti? Sia senz'altro benvenuto! Nel lavoro fidatevi del vostro intuito invece di dar credito ad un collega che, anziché fare i vostri interessi tira acqua al suo mulino.