L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare la seconda parte delle previsioni zodiacali del 16 maggio. Pronti a dare un giudizio a quanto messo sul piatto dall'Astrologia di lunedì? Bene, iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Focus in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 16 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Prosegue la fase positiva con la Luna in ottimo aspetto dal segno del Sagittario.

Sul lavoro lasciate un po’ a desiderare, ma in compenso vi divertite tantissimo. Incombenze pratiche probabilmente in primissimo piano. Ma qual è il problema? Sfoderando le vostre doti organizzative ve la sbrigherete in un baleno, tanto che avrete pure una buona dose di tempo libero a disposizione da impegnare come meglio credete. Come recita il vecchio adagio: prima il dovere, poi il piacere. Qualcuno invece in questo periodo non sente ragioni: sopra ogni cosa mette il piacere! In amore le idee per vivacizzare un ménage un po’ spento non vi mancano di certo. Specialmente se col partner condividete gli stessi interessi.

Scorpione: ★★★★★. Giornata di inizio settimana favorevolissima ai rapporti d'amore, il che equivale a dire: inventarsi qualcosa di divertente da fare in compagnia del partner e degli amici.

Come spessissimo accade, però, dimenticate di includere i familiari nei vostri programmi di svago. Una proposta lavorativa allettante, ma impossibile da accettare, vi porterebbe dall’altra parte del globo (o al massimo dall'altra parte della città!). In amore vi consolate dandovi alla pazza gioia insieme agli amici. Vi pare la giusta compensazione per potervi liberare dalle pastoie familiari?

Se poi voleste iscrivervi in palestra, sceglietene una dove poter praticare attività del tutto nuove.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 16 maggio predice una giornata molto bella da vivere. Con la Luna nel vostro segno le idee per superare l’impasse dei giorni scorsi piovono dal cielo. La situazione sterza nettamente a vostro vantaggio.

Per uscire dalle secche in cui siete finiti sarà utile anche l’intervento di una persona a voi molto vicina. Una nuova conoscenza potrebbe portare delle novità interessanti nella vostra professione. Siate aperti a proposte e cambiamenti. In amore non siate timidi: non è da voi. Se una persona conosciuta di recente vi fa vibrare le corde dell’anima, non è il caso di tirarsi indietro. Visto che avete un'intera settimana davanti, perché non approfittate di questo scampolo di primavera per regalarvi una gita al mare?

Oroscopo e stelle del 16 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La benevolenza astrale questo lunedì vi regala equilibrio e tanto benessere interiore. Desiderate condividere la vostra serenità con la persona che amate?

Niente di più facile quando si hanno interessi tanto affini. Una persona conosciuta di recente vi suscita emozioni insolite. Tutto ok se siete single; se siete in coppia lasciate stare i flirt. Nel lavoro siete ostinatamente fissi sulle vostre posizioni e alla fine la determinazione vi darà ragione. L’avrete vinta su tutta la linea! In amore Giove, Nettuno e Marte in posizione trigona permetteranno di chiudere crepe affettive ritenute finora insanabili. Non cedete però alle provocazioni. Come spesso accade la pigrizia ha la meglio sul buonsenso: non rinunciate a fare un po’ di sano movimento.

Acquario: ★★★★. I pianeti di questo inizio settimana sono abbastanza generosi con voi del segno. Le opposizioni dei giorni scorsi in parte si fanno ancora sentire, ma avete ottime frecce al vostro arco.

Quindi, prendete bene la mira e passate all’azione. I risultati, alla fine, sorprenderanno anche voi. Nel lavoro momento abbastanza proficuo per colloqui, esami e tutte quelle prove che richiedono sforzo mnemonico, ma tenete a bada il nervosismo. In amore, intanto, le incomprensioni avute con la persona del cuore saranno soltanto un ricordo. Da un po’ le vostre giornate sono fatte di continui scambi di coccole e carezze appassionate. Se aveste bisogno di recuperare equilibrio e serenità fatelo, magari dedicandovi ad attività ricreative come la musica o la pittura.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 16 maggio, non vede di buon auspicio l'avvio settimanale. Siete nervosi, irritabili e pure aggressivi.

Familiari, colleghi, superiori: oggi non guardate in faccia nessuno e agite seguendo l’impulso. Inutile dire che le conseguenze saranno pesanti: vi lasciate alle spalle un mucchio di macerie fumanti. Nel lavoro, anche se siete convinti della scarsa competenza di un collega, spiattellandoglielo in faccia non risolverete niente. Anzi. In amore riprendendo la persona che avete accanto a ogni mossa che fa e a ogni parola che dice, finirete con l’esasperarla, e allora saranno guai. L’aspetto irritante del periodo poi, senz'altro, lascia intravvedere numerose falle nella vostra capacità di autocontrollo e un affaticamento generalizzato.