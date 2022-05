L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 maggio 2022. Ci avviciniamo al giro di boa mensile con l'attenzione tutta puntata sui sei segni interessanti la seconda metà zodiacale. A dare un po' d'ansia o almeno quel pizzico di curiosità che coglie la maggior parte di noi, senz'altro i settori legati all'amore e al lavoro.

Allora, impazienti di sapere quali saranno i favoriti dalle stelle tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 18 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata imperniata su flemma e sottotono generale. In questi giorni siete molto presi dalle questioni di lavoro o da affari relativi ad investimenti su proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, ma anche intuito e spunti creativi saranno le vostre carte vincenti. Grazie alla vostra sensibilità, che vi rende più intuitivi di altri, saprete come comportarvi in una questione che coinvolge una persona cara. Aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni. Apprezzare il piacere delle piccole cose è il miglior rimedio per costruirsi la propria serenità e per diventare più disponibili verso gli altri.

Un consiglio: evitate di dar credito alle voci di corridoio e alle notizie infondate.

Scorpione: ★★★★. Mercoledì indicato abbastanza positivo, seppur in alcuni frangenti potrebbe restituire qualche piccolo intralcio o contrattempo. La Luna in entrata nel segno del Capricorno vi è amica, anche se una schiera di pianeti disarmonici la ostacolano, sottraendo energia a lei e un po’ di smalto a voi.

In amore non siate precipitosi, la felicità richiede tempo e anche impegno, da entrambe le parti. Mattone dopo mattone costruite la vostra grande impalcatura, una struttura sempre più solida in grado di reggere nuovi e ambiziosi progetti. I giovanissimi sentiranno crescere in loro l’esigenza di rendersi indipendenti dalla famiglia.

Non c’è niente di meglio che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia e il futuro può mandarvi in confusione. Nel lavoro cercate di uscire dai confini del solito pensare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 18 maggio mette in conto la reale possibilità che possa maturare davvero una giornata coi controfiocchi! La buona sorte elargita dalla Luna, fino ad inizio pomeriggio presente nel vostro settore, unita alla capacità organizzativa vi darà l’opportunità di incrementare gli affari e le entrate. Ottimo l’umore: le stelle pilotano il vostro intuito facendovi scegliere il meglio. Vi sentite disponibili, aperti e tolleranti anche con chi la pensa diversamente da voi. Forse incontrerete una persona che vi farà sentire liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni.

Niente male come pronostico, non vi pare? Il sesto senso poi, unito ad una buona capacità organizzativa, vi permetterà di centrare alcuni importanti obiettivi in ambito lavorativo.

Oroscopo e stelle del 18 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Ottimo mercoledì all'insegna della Luna, presente nel vostro settore a partire dalle ore 13:02 del primo pomeriggio. Riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Anche nel lavoro ve la cavate egregiamente: v’impegnate in modo costante, intenzionati a badare al sodo. L’amore finalmente esce allo scoperto e, come piace a voi, entra a far parte del quotidiano: conferite ufficialità al rapporto presentando il nuovo partner ad amici e famiglia.

In forma, anzi, in formissima: sotto protezione della Luna nel segno tutto fila con il vento in poppa: da domani anche i viaggi e gli spostamenti, che siano di lavoro o di piacere. Consiglio: un po’ di tolleranza in più, se si lavora in gruppo.

Acquario: ★★★★★. Periodo davvero interessante su ogni fronte. Gli astri sono pronti a regalare tanta costanza e quel pizzico di buona fortuna mancato ultimamente. Lasciatevi trascinare dal buonumore di questa giornata e sorprendete il partner con una trovata fantasiosa. Mirate al sodo e cercate di concentrarvi più sulla sostanza che sulla forma. Alla lunga, vi accorgerete che questa è la strategia vincente. Bene le finanze. Una piacevole sensazione di complicità nel rapporto con i colleghi vi darà la spinta giusta per superare eventuali intoppi e piccoli disguidi.

Sarete determinatissimi a raccogliere la fortuna che un’occasione nuova vi propone. Sappiate che, anche se l'Astrologia tifa per voi sarà il caso a indicarvi la strada e le persone giuste da contattare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 18 maggio, predice un centro settimana stabile, buono quanto basta. Forse inizialmente faticherete un po’ ad entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata, poi però tutto si sistemerà al meglio. Difendetevi, limitando eventuali impegni non necessari concentrando sforzi ed energie solo su ciò che serve veramente. Siate intraprendenti e possibilmente costruttivi. Le stelle riscaldano l’atmosfera e vi danno una grossa mano a risolvere ogni questione, pubblica e privata.

Di fronte a un’offerta, pur lusinghiera, non perdete il senso della realtà, ma valutatela con prudenza. Fortunato intanto chi di voi può trascorrere qualche ora nella natura, adeguando anima e corpo ai ritmi lenti ma ricchi di stimoli rilasciati dall'ambiente naturale.