L'Oroscopo del giorno è pronto a rivelare la seconda parte delle previsioni zodiacali del 19 maggio 2022. In questo contesto a essere analizzati i segni della seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 19 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Splendido momento! Vi sentite particolarmente "al top", vivaci e positivi, forse perché siete circondati da armonia e tanta serenità.

Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi all'amore e alle persone a voi care. Siete decisi come non mai; il vostro obiettivo è di andare direttamente al nocciolo della questione senza perdere tempo e farvi frenare dagli imprevisti. Se si usano le parole giuste, chi vi sta accanto non potrà non appoggiarvi. Anche nel lavoro avete mille cose da fare, ma questo non vi scoraggia, anzi la vostra forma fisica e la vostra mente sono al top. Niente e nessuno ha il potere di mettervi di cattivo umore e di distogliervi dalle vostre mete. Siete davvero irrefrenabili.

Scorpione: ★★★. Periodo potenzialmente valutato da "flop". Anche se non tutto fila per il verso giusto, c’è sempre spazio nella vostra giornata per vivere delle emozioni positive.

Accettate un invito, non ve ne pentirete. Gli amici intanto sapranno come tirarvi su il morale e vi aiuteranno a staccare la spina dallo stress di tutti i giorni. Purtroppo nel lavoro gli ostacoli ci sono, perciò evitate di ingigantirli. Voi avete chiari i vostri traguardi, non preoccupatevi se per ora andrete un po’ a rilento.

In amore nel frattempo non lasciate che s’instauri una barriera d’indifferenza tra voi e il partner. Impegnatevi per ritrovare la complicità di un tempo. Dedicate, se possibile, parte della giornata a una disciplina spirituale. Meditare aiuterà a ritrovare equilibrio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 19 maggio vede un giorno abbastanza routinario.

Invece di dissipare le ansie e rasserenare l’animo, la Luna nel segno del Capricorno amplifica la sensibilità, rendendovi emotivamente vulnerabili. Di fronte a un ritardo, a un imprevisto che potrebbe mandare a monte i vostri piani, mantenete la calma. Nel lavoro, sull’onda del nervosismo, rischiate di prendere lucciole per lanterne. Rimandate le questioni importanti ed evitate di prendere decisioni affrettate. In amore la giornata stenta, ma a sera tutto ciò che avevate in mente salta per un impegno del partner. Mettetevi l’anima in pace, così facendo eviterete un battibecco. Non rimanete tutto il giorno chiusi in casa, avete bisogno di scaricare le tensioni con un po’ di attività fisica, magari all’aria aperta.

Oroscopo e stelle del 19 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Fortunati in amore e nel lavoro! Organizzazione, senso pratico e concretezza sono qualità che non vi fanno perdere di vista i vostri obiettivi, anzi vi aiutano a raggiungerli. Concentrerete gli sforzi per dare stabilità alla professione, reclamando ciò che vi spetta di diritto. Il lavoro vi dà delle belle soddisfazioni, anche economiche. Forse avete aspirazioni più importanti, ma intanto godetevi questi successi. In amore giornata tranquilla, fatta di piccole cose che rendono dolce e il vostro stare insieme. State vivendo un momento positivo, ma per certi versi anche un po’ faticoso. Dovreste cominciare a selezionare gli impegni e non stancarvi più del dovuto.

Uscite per una passeggiata in mezzo al verde: l'aria della natura corrobora il corpo e invoglia lo spirito.

Acquario: ★★★★. Con la Luna in Capricorno potrebbe presentarsi qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino che, procedendo a passo d’uomo, non vi sarà difficile aggirare. Per voi amanti dell’alta velocità, la prudenza imposta dalle stelle è un vero limite, che però va rispettato. Nel lavoro prima di agire prestate attenzione ai pareri dei collaboratori: se le vostre idee sono brillanti come credete se ne accorgeranno anche loro. In amore la situazione non si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, ma la responsabilità è anche del vostro atteggiamento vago e sfuggente. Parlando di salute, dal segno amico dell'Ariete, Venere mette a disposizione una grande quantità di energie: evitate di abusarne.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 19 maggio mette in previsione la possibilità che possa maturare una giornata coi fiocchi in amore e nel lavoro. Grazie alla Luna in Ariete, famiglia e faccende domestiche da oggi non vi pesano troppo. Apprezzerete il lato tranquillo e rassicurante della quotidianità, riuscendo a godere delle gioie della vita senza vederne i limiti e avvertire insofferenza. Cercate in questi giorni di sbrigare il lavoro arretrato e di metterete un po’ d’ordine tra le vostre cose, applicandovi con zelo e precisione. In amore provate a prendervi cura del partner con tutte quelle piccole dimostrazioni d’affetto che in fondo valgono più di mille parole: apprezzerà.