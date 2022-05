L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 maggio 2022. In questo contesto andremo a mettere a fuoco i sei segni dello zodiaco compresi nella sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Focus sulla giornata di venerdì, ossia la numero cinque di una settimana ormai giunta quasi al capolinea: all'orizzonte, in bella vista, le due giornate del weekend e tanta voglia di relax.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Realizzare i vostri desideri questo venerdì diventa senz'altro più facile, ora che il cielo astrale del momento vi sostiene con nuovi appoggi e nuove collaborazioni. Intuito, fantasia e una grande carica umana vi guidano nell’azione. Luna, Mercurio e Giove vi sostengono, offrendovi occasioni fortunate. Giornata ideale per viaggiare, comunque anche per concludere eventuali affari o semplicemente per approfittare della deliziosa atmosfera primaverile per fare qualcosa di interessante o almeno piacevole. Al termine dell’orario di lavoro pertanto non impigritevi, ma approfittate del tempo libero per fare un po' di moto.

Scorpione: ★★. Meno dinamici e propositivi del solito, questo venerdì vi conviene tenere un profilo basso, non forzare con le attività quotidiane ed evitare motivi di tensione. Probabilmente dovrete occuparvi della gestione di un bene comune che richiede un intervento urgente. In amore, in una situazione complessa, cercate di cogliere i lati positivi e di volgerli a vostro vantaggio.

In merito al lavoro la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa, ma la forza di volontà e l’ambizione vi spingono ad andare avanti. È il momento di farvi notare, accettando di assumervi quelle responsabilità che altri hanno declinato.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 maggio indica la venuta di una giornata davvero molto positiva.

Dinamismo e allegria griffano gran parte del periodo: se siete presi da un luogo, una persona o un’idea, un vivace fermento metterà in moto le vostre risorse migliori. Sentimento e tenerezza in generale si faranno strada ovunque: in famiglia, tra gli amici e indubbiamente con il vostro adorato amico a quattro zampe. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo, un cinema o una festa. Nel lavoro tutto ciò che porterete avanti avrà bisogno di scambio con gli altri, altrimenti le idee stenteranno a fluire come si deve.

Oroscopo e stelle del 20 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Proibito dare corda all’emotività, specie sul fronte delle amicizie. No ai litigi: le divergenze d’opinione si possono risolvere con il dialogo pacato.

Chiarite nel frattempo eventuali divergenze di vedute con il partner, ma astenetevi dal riportare in ballo vecchi torti. Affrontate gli ostacoli senza perdere la calma, considerandoli un’occasione per dimostrare la vostra abilità. Decisi comunque a ottenere ulteriori conferme, vi muoverete con sicurezza dando molta importanza alle pubbliche relazioni e all’immagine professionale. I vostri modi conquisteranno la simpatia di chi vi sta intorno. Però state in campana: non alimentate false speranze.

Acquario: "top del giorno". Giornata imperniata sulla positiva entrata della Luna nel segno. In previsione quindi un ottimo periodo improntato soprattutto sulla positiva riuscita di questioni legate alla famiglia, alle amicizie e agli affetti in generale.

Se dovesse esserci invece qualcosa che in questo periodo vi turba, riuscirete a non dedicare a queste preoccupazioni più energia del necessario, mantenendo un atteggiamento sereno. Apprezzerete qualche fortunata occasione e troverete stimoli interessanti nei rapporti con il mondo esterno. Se avete voglia di cimentarvi in progetti ambiziosi, fatelo dopo averli valutati sotto tutti gli aspetti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 20 maggio, predice un periodo molto fortunato. Tutti i programmi formulati in questa giornata potranno avere risultati duraturi: con un pizzico di pazienza realizzerete un grande desiderio. Arricchita da tante energie cosmiche, la Luna oggi vi regala il meglio.

Approfittatene senza riserve! Luna e Sole ristabiliranno l’ordine emotivo, regalandovi tanta buona energia e altrettanta buona volontà da impiegare in progetti vincenti. Migliora anche la qualità dei sentimenti: buone possibilità di superare l’innata timidezza e la paura di lasciarvi andare. Dice il saggio: "Amate e fatevi amare".